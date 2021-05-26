Латвийский хоккеист Родриго Аболс: Самое сложное на ЧМ – «разлука» с женой

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 мая 2021, 16:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

РОДРИГО АБОЛС С СУПРУГОЙ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ "АН" СПОРТСМЕНОМ

Если честно, то мне очень импонирует латвийский хоккеист Родриго Аболс: талантливый, целеустремленный и очень интеллигентный молодой человек. На ЧМ-2021 в Риге Родриго, что естественно, играет за сборную Латвии. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с центральным нападающим сборной Латвии Родриго Аболсом.

-Родриго, от души поздравляю сборную Латвии и, конечно, тебя с исторической победой в матче со сборной Канады, и со сборной Италии. Как чувствуешь себя после таких побед?

-Спасибо. В этом заслуга всей нашей команды. Какие ощущения? Конечно, радость! Эмоции были оглушительные! Да, мы вошли в историю, и это, конечно, радует. Родиной современного хоккея считается Канада и победить у основателей – большая удача.

-Как вы оцениваете матч со сборной Италии? Это же не сборная Канады…

-Я не могу сказать, что матч со сборной Италии был слишком легким. Это не совсем так. Да, мы контролировали игру, но итальянцы очень активные и упорные соперники, с ними постоянно нужно быть внимательными, следить за рикошетами, отскоками. Я бы не назвал этот матч, как «подарок». Мы работали серьезно.

-Вам предстоит игра с командой США. Волнуетесь?

-Я бы сказал, что отношусь к любой игре серьезно. Для меня нет «маленькой» игры – ответственность всегда большая. Наша сборная очень дружная, сплоченная и мы хорошо чувствуем друг друга. Сборная США – быстрые спортсмены и думаю, что придется непросто, но это такой спорт. Я верю в нашу команду и в нашу силу.

-Родриго, что самое сложное для тебя на ЧМ?

-Самое сложное? Вынужденная «разлука» с женой: мы уже не виделись почти две недели. Наша команда находится в гостинице, в изоляции. Есть же определенные правила, которые связаны с коронавирусом. Нахожусь в изоляции. Конечно, номер отличный, тренажерный зал, можно и отдохнуть, и сконцентрироваться на игре, но мы не так уж и давно поженились – скучаю.

-А как супруга относится к тому, что не видит долго мужа?

-Моя супруга в этом идеальна: она прекрасно понимает, что муж спортсмен и, конечно, поддерживает меня. Смотрит ЧМ… переживает, поддерживает и я это прекрасно чувствую. Внимание, даже на расстоянии, очень важно для спортсмена.

-Родриго, а успех не вскружил тебе голову?

-Нет. Точно! Любой успех нужно оценить и поддержать другой игрой. Я так думаю.

-А я говорю тебе как всегда: «Ангела-Хранителя!» перед следующим матчем.

-Спасибо!

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