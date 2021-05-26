Актриса Екатерина Шмакова: «В кино можно сниматься и без образования»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 мая 2021, 12:57 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Екатерина Шмакова окончила Институт театрального искусства. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «В спорте только девушки», «Училка», «Отель «Элеон», «Долгий свет маяка», «За первого встречного», «Последнее испытание», «Психологини», «Две девицы на мели» и др.



- Катя, вспомните свой дебют в кино. Каким он был?



- Это была комедия «В спорте только девушки». Это фильм про сноубордистов. Про две команды – американскую и российскую. Три парня, переодевшись, внедряются в нашу женскую сборную по сноуборду. И один из молодых людей влюбляется в спортсменку-американку. Я была в русской сборной, у меня славянская внешность. Самое смешное, что я играла героиню под фамилией Шмакова…

- Однофамилица?



- Там была такая история. На пробах в ответ на приветствие режиссёра я сказала просто: «Я Шмакова!» С детской непосредственностью. «А дальше?» - спросил режиссёр. «Ну, все», - ответила я. И постановили, что я буду играть под фамилией Шмакова, и мне прописывали роль, которая в итоге получилась достаточно объёмной. Для дебюта – прекрасно.





- Лихо катаетесь на сноуборде?



- Я стараюсь перед каждой съёмкой освоить необходимые вводные, такие как вождение машины, на лошади кататься, вот на сноуборде. Я беру уроки до съёмок. Мне тогда был 21 год, и я поехала учиться в Чулково кататься на сноуборде. Бедный инструктор! Мне было так его жаль. У меня были огромнейшие от испуга глаза, я вжималась в его руки, мне было очень страшно. Но чему-то я научилась, хотя на съёмках у нас, конечно, были дублёры. Дублёры, которые не просто умели кататься, а именитые спортсмены, победившие на различных соревнованиях.



- Чему вы ещё обучались для той или иной роли?



- Недавно я снималась в Твери в четырёхсерийном фильме «Роковая женщина». И там моя героиня водит машину с механической коробкой передач. Почти что в каждой сцене, и довольно агрессивно. Я очень переживала и боялась за эти моменты, потому что я и машина – это пока что абсолютно полярные вещи. У меня было несколько недель до съёмок, и я пошла учиться на права.





- Получили?



- Нет, но я приобрела огромный опыт, который пригодился мне на съёмках «Роковой женщины». Мне было страшно, я переживала и не с первого раза тронулась с места. И в итоге мне потом дали дублёра.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Это сложный вопрос. Потому что одновременно она и помогает, потому что всем приятно видеть красивых людей. С другой стороны, она тебя слегка сковывает. Потому что очень сложно доказать актрисе или актёру, что помимо его прекрасной внешней оболочки есть богатый внутренний мир. И зачастую, когда видят красивого человека перед собой, дают ему соответствующие роли. Красавцев, ловеласов, любовниц. Недавно мне на пробах сказали такую странную вещь, когда я хотела сыграть другую роль. Мне сказали: вы что, она же страдалица, как вы можете страдать, вы же красивая?! Это был, вроде, комплимент, а с другой стороны было очень обидно, что меня не увидели в этой роли. Это какое-то куцее, однобокое представление о красоте…

- В сериале «Супруги» вы сыграли первую красавицу 9-го класса. В реальной школе дело обстояло таким же образом?



- Нет, в подростковом возрасте я была не то чтобы средней красоты девочкой, но не первая, это точно. Маленький рост, я неброско одевалась, у меня всегда была длинная коса, волосы убраны, я не красилась. Мне всегда было некомфортно и неуютно на дискотеках, на молодёжных вечеринках. Я была тихоней.





- Какие предметы любили больше всего?



- Мне легко давалась математика, точные науки. Мне всегда было интересно докопаться до этого – итог, ответ, результат. Без лирики и воды, без философии, у меня всё было очень чётко. Есть задача – есть её решение.



- А в кино вам как-то пригодилась любовь к точным наукам?



- Я думаю, что моя любовь к точным наукам помогает мне быстро запоминать текст. Мозги по-другому работают.



- Как вы поддерживаете свою физическую форму? Диеты, тренажеры, фитнес?



- Как любая девушка я нахожусь в поиске новых диет, новых упражнений, новых панацей, чтобы быть худой и стройной. Мне сейчас очень нравится заниматься йогой в гамаках…





- Интересно!



- Это как йога, просто вы занимаетесь ею в подвесных тканях. Они большие, как гамак. Делаем там упражнения, так же, как и в любой другой йоге. Это всё происходит в воздухе – это труднее, чем на земле. Меньше опоры.



- Вы православный строгий пост соблюдаете?



- Да. Всё по правилам, 40 дней, как и каждый год.

- Выполняли когда-нибудь сложные трюки на съёмочной площадке?



- Когда ты, скажем, падаешь в машине с моста, всегда есть дублёры или манекены. Никто не даст актрисе в середине процесса рисковать собой.



- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась в социальной драме «Училка». И там я работала с потрясающей Ириной Петровной Купченко. Она очень чуткая, такой импат, при этом аккуратно и грамотно вводит тебя в то состояние, которое нужно будет в кадре. Она не менторствует, она всегда помогает. Работает очень честно и искренне, с огромной самоотдачей, и ты порой поражаешься, как она это делает. Когда снимали мой крупный план, Ирина Петровна была за кадром, но она так же мне подыгрывала.





- Вы общались с Купченко помимо съёмок?



- Мы ездили с Ириной Петровной, Андреем Мерзликиным, Анной Чуриной и Лёшей Лукиным в тур по городам. Представляли «Училку». Недели две мы перемещались из города в город и, конечно же, много общались между собой. Беседы были больше про жизнь, какие-то житейские истории, советы. Не про кино, не про искусство. Потому что невозможно всегда быть только в работе. Ирина Петровна сказала мне прекрасную вещь, что нужно внимание обращать на мужчин, которые тебя любят. На хороших, хозяйственных, порядочных. И при этом она сказала, что лучше не быть с актёром.



- Как вы относитесь к актёрам, которые не имеют актёрского образования – Александре Бортич, Ингрид Олеринской, Ирине Старшенбаум? Может, образование уже и не нужно?



- Возможно, им сейчас оно не требуется. Я считаю, что Саша Бортич, к примеру, прекрасная актриса…



- Вроде, её нашли, когда она была официанткой в ресторане?



- Ну и что? Просто такая судьба у человека. Если бы она была плоха и не талантлива в кадре, неправдоподобна – это один разговор. Но когда я вижу, что Саша Бортич, Ингрид Олеринская, Ирина Старшенбаум прекрасно существуют в кадре, держат свой персонаж и идут из точки А в точку Б, соблюдая амплитуду роли, я могу им только аплодировать.





- А что делает успешной актёрскую карьеру – красота, талант, удача, везение?



- Всегда есть момент случая. Всегда есть момент упорства, труда. Момент попадания – в эту секунду в этого человека. Всегда! Здесь нет какого-то рецепта успеха. Нужно работать, нужно желать, гореть, быть жадным до работы. Нужно всегда в этом нуждаться. Всегда быть в этом тонусе. И нельзя расслабляться, нужно всегда искать в себе силы. Подниматься после каждого поражения или успеха. Потому что очень сложно себя воспринимать после, допустим, успеха. Как и сложно заново подняться и идти вперёд. Главное – трудолюбие. Если вы посмотрите современное кино, то термин красоты покажется вам устаревшим. Не только красавицы нынче играют в кино. Сейчас в некоторых фильмах артистки зачастую снимаются без грима, нет тона на лице. Какая она есть, понимаете? Без вылизанных причёсок, залаченных чёлок, не просыпается актриса в кадре уже с накрашенными глазами, губами и румянцем на щеках. Это всё уходит.



- С красотой всё понятно. Ну, а удача играет большую роль в успехе?



- Конечно. У нас у всех есть момент удачи. Нам всегда протягивает руку помощи Вселенная, фортуна, Бог. У каждого по-разному это называется. Тебе всегда дают шанс на удачу. Ты его либо берёшь и действуешь, используешь по максимуму. Либо нет.





- В каком жанре вы хотели бы сняться. Например, в ужастике хотели бы?



- Нет. Меня интересует драма. Если вы посмотрите мою фильмографию, у меня почти все роли комедийные. Теперь я ищу драматические роли.



- Зрителя легче заставить расплакаться, чем рассмеяться?



- Рассмеяться заставить сложнее.



- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- По настроению. Я могу пойти в какой-то дорогой бутик и купить себе брендовую вещь. Просто захотелось. А иногда иду по городу, захожу в обычный магазин и покупаю вещь без «лейбла», потому что она удобная и практичная.







- Вы шопоголик?



- Да, я шопоголик.



- Это невинное увлечение, или носит какой-то болезненный характер?



- Нет, конечно. Называть это зависимостью может только слабохарактерный человек.

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