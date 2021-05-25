Генерал ФСБ: а с чего это вдруг рядом летали истребители?

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25 мая 2021, 11:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

В связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске лидеры стран Евросоюза призвали Совет Европы принять меры по закрытию воздушного пространства и доступа к аэропортам для Белоруссии. На вопросы спецкора «АН» Александра Саргина отвечает член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД РФ Александр Михайлов

- Александр Георгиевич, согласитесь, задержание Протасевича было блестящей операцией!

- Те люди, которые говорят, что это была блестящая операция, не знают, что такое настоящая операция. Это был элементарный захват самолета в достаточно сомнительной форме. Любая операция должна иметь два аспекта: эффективность с точки зрения реализации и отсутствие международных последствий. В данном случае мы имеем только первую часть - задержание, ну а дальше? Конечно, я понимаю, что Лукашенко сейчас плевать на то, что будет связано с оценкой его деятельности, и вообще, мы привыкли к тому, что нас всегда оценивают негативно.

- Похоже, какая-то тень уже начинает падать и на Россию...

- Когда какая-то страна, Россия или Белоруссия, априори становится виноватой, это очень плохо, потому что теряется ее адекватное восприятие. Россия сейчас несет репутационные потери, хотя к этой ситуации, как говорится, никаким боком. А ведь это весьма опасный подход, потому что такие репутационные потери, как правило, накручиваются с каждым днем, и те силы, которые заинтересованы в том, чтобы представить Россию и Белоруссию, мягко говоря, в негативном свете, конечно, всегда используют такие варианты. Да, нам глубоко на это плевать, и мы уже привыкли к тому, что виноваты абсолютно во всем, и тем не менее, это не есть хорошо.

- Глава ирландской авиакомпании назвал инцидент в Минске угоном при поддержке государства.

- А что же было на самом деле? Я понимаю, когда диспетчеры дали команду приземлиться в связи с какими-то обстоятельствами, и экипаж должен выполнить это требование. Но, с другой стороны, а с чего это вдруг рядом летали истребители? Если бы этого не было, может, никто особо и не возбуждался на этот счет. Я понимаю, что многие политики у нас уже давно берега потеряли, причем даже во благо своей страны, но должна же быть какая-то определенная логика в таких действиях! То, что этого перца надо было зачехлять, вполне очевидно. Он набрал себе уже не на одну статью уголовного кодекса Белоруссии, и ни у кого нет никаких сомнений на предмет его ответственности перед страной. Думаю, никто не будет оспаривать это. У каждой страны есть свое законодательство и свои национальные интересы, которые она защищает. Вопрос – как и какими средствами?

- Но разве тот плюс, что задержали такого масштабного преступника, не перевешивает все остальное?

- Не факт, потому что сегодня ставится под сомнение процессуальность задержания. Теперь возникнут проблемы, связанные с воздушным сообщением с Белоруссией. Когда мы в 1983 году сбили Боинг (конечно, это несопоставимо с нынешним инцидентом в Минске), то Аэрофлот попал под санкции и достаточно долгое время нашим самолетам было запрещено летать и садиться во многих странах. Мы понимаем, что сейчас может последовать еще одна санкция - закрытие воздушного пространства для белорусских воздушных судов, а это тоже проблема.

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