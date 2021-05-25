 Наталья Поклонская: «Еще вчерашняя фантастика сегодня становится реальностью»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 мая 2021, 09:45 Юрий Мильчинский

Фото: личный архив

Подходит к концу работа Натальи Поклонской в Госдуме. Она уже заявила, что будет участвовать в праймериз и утверждает, готова к любому повороту событий. Главное – помогать людям. В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» Поклонская рассказала, каково это было – выступать против мнения большинства своих однопартийцев. Какие законопроекты ей не дали продвинуть? Какую роль в жизни депутата сыграл ведущий Владимир Соловьев? Можно ли познакомиться с ней на улице? Делала ли она прививку от коронавируса? Наталья Поклонская честно ответила «АН» на все эти вопросы.



Законопроекты и фильтры



- Подходят к концу ваши полномочия депутата Госдумы. Есть что-то, чего сделать за эти годы не получилось? Можете назвать конкретные идеи, продвинуть которые по каким-то причинам не удалось?



- Да много таких. Были законопроекты, которые касались внесения изменения в статью, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное использование специальных технических средств слежения. На пресс-конференции Путина к президенту обратился фермер и сказал, что подцепил GPS-трекер корове, и его потом за это к уголовной ответственности привлекли. После этого я внесла соответствующие изменения. К сожалению, ни через фракцию, ни через экспертные советы они не прошли.

- А в чем причина?



- Там целая система существует, фильтры так называемые. Видимо, моя инициатива их не прошла. Также я предлагала внести изменения касаемо компенсации на установление памятников ветеранам Великой Отечественной войны в Крыму, до 2014 года. Ранее, по понятным причинам, было так, что до 2014 года, компенсация на установление памятника и прочих связанных с увековечиванием памяти ветеранов дел не включалась в федеральные расходы. А я предложила их включить, то есть охватить ветеранов, в том числе до вхождения Крыма в состав России. Сделать такое исключение для полуострова. Я внесла этот законопроект, спустя 2 месяца, вроде бы, нам направили из Правительства РФ информацию, что этот вопрос уже решен Указом Президента. Мне приятно, конечно, что эта тема таким образом решена, но мой закон опять не прошел. Ну и другие законопроекты, разработанные моей командой не проходили. Поэтому похвастаться «законом Поклонской» я не могу. Хотя было много принятых законопроектов, где я проходила в соавторстве.



В международном комитете я проработала всего лишь полтора года. Только начались поездки, установление дипломатических связей – и тут пандемия. В этом мне немножко не повезло, но я не планирую останавливать эту работу. На праймериз я уже заявилась и если останусь в Думе нового созыва, то буду работать в международном комитете дальше.



А если говорить о победах в должности депутата – это каждое решение, пусть и маленьких, вопросов наших граждан, просто обычных людей. Ну и сдерживание попыток чиновничьего аппетита, безразличия, а иногда хамства по отношению к людям.





Битва за Форосский парк



- Недавно вы рассказали о битве за Форосский парк, где незаконно рубят деревья, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Строят детский лагерь. Какая сейчас там обстановка?



- К сожалению, стройка на территории векового парка до сих пор не остановлена. Более того, идет еще активнее. Люди пишут мне об этом в соцсетях. Просто огородили территорию. Хотя Сергей Валерьевич Аксенов уже вынес решение о приостановке всех строительных работ на Южном берегу Крыма на летний период.



- Получается, строить нельзя, а все равно работы продолжаются?



- Да, за забором, который стал крепче и выше, все идет полным ходом. Но, я так понимаю, новые деревья не рубят. Здесь мне бы хотелось отметить работу прокуратуры: они принципиально отнеслись к вопросу и возбудили уголовное дело, внесли акты прокурорского реагирования. Я выступила с инициативой придать Форосскому парку статус федерального значения. Посмотрим как будет рассмотрено мое обращение. Ведь, если говорить о ситуации с Форосским парком, то это не первая история по которой обычные люди вмешиваются и защищают природные богатства Крыма. Была ситуация с попыткой захвата больше 20 га пляжей на Западном берегу Крыма под прикрытием так называемого инвест проекта «Креветочная ферма» в Мирном. Тогда тоже было шумно и получилось защитить берег моря. Другой вопрос, надолго ли?



Дело Медведчука



– Как вы оцениваете действия Украины в отношении Медведчука?



- Это политическое преследование. Ничего общего к обычному праву не имеет. Устранение конкурента, выполнение политического заказа органами прокуратуры Украины, что вошло в порочную практику после переворота 2014 года.



- А Россия как должна реагировать на это?

- Россия реагирует как следует. За выверенную реакцию нашего внешнеполитического ведомства – можно не волноваться. Высочайшего уровня дипломаты и руководитель МИДа России мудрейший человек Сергей Викторович Лавров показывают всему миру, что выдержка, терпение и культура общения для нас основополагающие элементы отношений с другими странами, даже с теми, от кого постоянно звучит истерика и обвинения во всех своих неудачах.





Водная блокада



- Решить водную блокаду Крыма так и не удается. Даже с помощью международных организаций, в которые вы не раз обращались. Может, следует как-то надавить, ввести против Украины санкции?



- Я бы вообще запретила любые санкции в международных отношениях. Доходит уже до абсурда. Скоро эти санкции начнут распространять на самые банальные вещи. Людей незаконно ограничивают в правах, прикрываясь пресловутыми санкциями. Началась антироссийская фобия и выражается она санкциями, которые повсюду, куда ни глянь везде санкции.



Нужно пробивать эту непробиваемую стену двойных стандартов, политического лицемерия, глухоты, немоты и слепоты со стороны международных организаций, специально созданных для защиты прав человека. Сегодня они выборочно подходят к вопросу о том, кого защищать. Как будто в Крыму живут особенные люди, чьи права можно нарушать украинской власти. Крым для них просто территория, а люди и их мнение неважно.



- Вода в Крым поступит только благодаря дипломатическим усилиям?

- Не только. Хотя дипломатические усилия нельзя оставлять ни в коем случае. Политический компромисс, экономический интерес, понуждение через правозащитные международные организации восстановить права крымчан на воду, абсолютно все без исключения политически дипломатические механизмы взаимодействия с Украиной для решения данной проблемы, на мой взгляд возможны и необходимы. Ну и, конечно, внутренние решения, которые будут направлены на то, чтобы были найдены какие-то дополнительные источники водоснабжения без последствий для экосистемы полуострова.





- Международные организации, куда вы обращались, что они говорят?



- Что недопустимо нарушение прав человека. При этом они должны приехать и убедиться, а правду ли им говорят. Я им пишу: «Приезжайте, пожалуйста». Отвечают: «Так пандемия же на дворе». Ждем теперь, когда закончится пандемия.





Будущее – в объединении



– Поговорим о ситуации с ЛНР, которая нагнеталась долгое время. Разные политики, эксперты, журналисты кричали, что будет война, вторжение.



– Да, действительно многие пророчили обострение конфликта и войну. И мне даже казалось, что таким «пророкам» нравится прогнозировать то, что они говорили. Со стороны Украины рассказывали о войсках на границах с Россией, здесь мы слышали тоже самое. Люди в напряжении таком жили и все больше продолжали бояться друг друга. Я против высказываний политических экспертов различных ток шоу, такого характера «Дойдем до Киева», «Нужно возвращать на родину» – это очень усугубляет сложную ситуацию. Такие вещи нельзя говорить. Я за мир и хочу, чтобы на Донбассе был мир. Но мир без войны и разрухи. Мудрая и выверенная политика у нашего президента Владимира Путина, который сказал, что мы, конечно же, наших людей не оставим. Я полностью поддерживаю Путина — мы наших людей никогда не оставим, будь то Донбасс, Чернигов, Херсон, любые другие города нынешней Украины. Но при этом не нарушая законы и миропорядок, с пониманием того, что Украина суверенное государство. Никогда даже в мыслях нельзя допускать войны между нами. Наш долг найти способ восстановить отношения, это конечно что то из области фантастики, но еще вчерашняя фантастика сегодня становится реальностью.



Мы понимаем, что Украина уже не та, какой была до 2014 года. Но никому нельзя разорвать нашу связь, иначе та самая национальная самоидентичность за которую всегда Украина борется исчезнет с лица земли, как исчезали многие государства. Со времен Вещего Олега существует священный союз между нашими народами, и этот союз сделал нас сильными и крепкими. Русский, украинский и белорусский языки имеют один корень, у нас общая история. Понятно, что все мы разные и несем в себе отличительные культурные, языковые особенности, традиции, тем более со временем все развиваются, начинают обосабливаться, но при этом понимая свои корни и помня заветы предков. Я уверена, что будущее не за разрухой и враждой, а за процветанием и объединением.



- Сейчас развелось огромное количество политических ток-шоу. Все к чему-то призывают. Тем временем многие кричат, что надо ввести ограничения в интернете. Может, следует сначала обратить внимание на телевидение?



- Я дома вообще телевизор не включаю. Смотрю в интернете то, что мне хочется, изучаю разные точки зрения. Надо понимать, что мы живем в период информационной войны. Что касается нашего телевидения — это тоже пропаганда. Иногда даже неприкрытая пропаганда. Из-за этого люди перестают доверять нашим программам. А еще, хотелось бы поменьше оскорблений, криков, а больше разных точек зрения и культуры общения.





- Вы же понимаете, ваши коллеги из фракции, в которой вы состоите в Госдуме, сидят и думают: «Ну, возьмём с собой опять Наталью Владимировну, а когда нужно будет голосовать, она опять возьмёт и сделает так, как ей подсказывает совесть, и мы потом снова будем вынуждены расформировывать комитеты, подыскивать ей место, оправдываться и так далее»?



- На самом деле все мои коллеги в Думе – очень достойные люди. И несмотря на разногласия, разные взгляды на пенсионную реформу, то, о чём вы говорите, — это выбор каждого. Ведь мы свободные люди. Либо нарушить фракционную дисциплину либо не поддержать закон.



- Партийная дисциплина?



- Да, фракционная дисциплина. Они её не нарушили, а я нарушила. Я подвела фракцию которая меня приняла, в которой я работаю. И мне конечно перед моими коллегами неудобно, но я сделала выбор. «Единая Россия» это правящая политическая сила, с которой я хочу идти дальше. Даже мой пример с пенсионной реформой показывает, что эта партия сильная, которая не разбрасывается людьми, с разными точками зрения, индивидуальностью и силой характера.





Соловьев позовет меня, если захочу



- У вас часто берут интервью популярные блогеры, в том числе оппозиционные. А у вас нет ощущения, что центральные каналы перестали вас любить?



- Нет, потому что я и раньше особо в чьей-то любви не купалась.



- Ну, изначально…



- Когда Крымский референдум был? Да, конечно, меня все показывали. Это безусловно.



- Так есть такое чувство?



- Есть чувство, что на определённые темы, которые являются острыми в Крыму, со мной говорить не хотят. Есть такое. И это нормально.



- Некоторые ведущие боятся вас приглашать, потому что вы можете выступить с критикой, например, присутствующих в студии экспертов. Особенно если они действительно фрики какие-то. Вы не задумывались, что таким образом вы себе перекрываете дорогу на телевидение?



- Если говорить о шоу Владимира Рудольфовича Соловьёва, то он настолько опытный человек, что, мне кажется, он не боится абсолютно никаких участников и гостей шоу. Он способен постоять за свой вопрос, за ту идею, которую представляет у себя на программах и делает это очень профессионально и грамотно, правда иногда грубо. Уверена, если бы я дала знать Владимиру Рудольфовичу о своём желании присутствовать у него на передаче, он, конечно, меня бы позвал. Мы с ним дружим, это грамотнейший человек.



- Как насчет Дмитрия Гордона?



- Гордон — прекрасный журналист. Скажу честно, мне было интересно с ним общаться, несмотря на понятную ситуацию. Он проявил мужество, все видели, что потом началось в отношении него. Дал мне возможность передать свою позицию жителям Украины, и я ему за это благодарна. Дмитрий проявил деликатность и мужской характер, эти качества редкость среди тех, кто носит брюки. Я это ценю. Хотя у нас совершенно разные точки зрения в вопросах событий 2013-2014 годов в Украине. Несмотря на то, что мы по разные стороны баррикад, он достойный оппонент.





В личной жизни у меня все прекрасно



- Наталья Владимировна, вы — красивая женщина, вы — политик, у вас есть дочь. Что бы вы выбрали – успешную политическую карьеру или же счастливую, спокойную личную жизнь?



- Я уверена, что эти вещи сопоставляются друг с другом. Не могу пожаловаться на то, что у меня какая-то несчастливая личная жизнь. У меня все прекрасно в личной жизни, но она закрыта от других. Что касается политической карьеры, я тоже надеюсь, что всё получится, потому что планы у меня серьёзные.

- Наталья, в соцсетях ваши посты набирают много лайков. Там вам объясняются в любви на всех языках мира.



- Благодаря своим поклонникам я учу испанский, итальянский. Теперь знаю на каждом языке как сказать «Я тебя люблю».



- С вами всё время охрана, помощники. Вас, что называется, утром приняли, вечером сдали. Есть ли шансы у поклонников подойти и познакомиться с вами?



- Задачка непростая. Я не знаю, есть ли такой смельчак, но практически это невозможно.



- То есть только в соцсетях в комментариях ваши поклонники могут выражать свои чувства.



- Почему же? Нужно проявлять творчество.



– Вас часто рисуют, посвящают вам стихи, песни. Вас это радует?



– Конечно, как любой женщине, мне очень приятно внимание, мне это необходимо. Несмотря на то, что, как мы шутим, я «сильная и независимая женщина», все равно внимание никогда не бывает лишним.



- Вы способны простить предательство?



- Да, конечно. Я же человек и понимаю, что тоже в своей жизни могла сделать разные вещи, которыми обидела других. При этом даже если я простила предательство, для меня эти люди исчезают из жизни. Их вообще как будто нет. Но не до конца ... ещё будет возмездие. Я простила, но по законам мироздания возмездие будет и даже не от меня.



- Если два человека не любят друг друга, смогут ли они жить вместе? Стерпится-слюбится?



- На личном опыте знаю, что не стерпится и не слюбится. Не надо мучить друг друга. Жизнь у нас одна.



Я хочу пожелать всем, чтобы каждый встретил своего человека, с которым он мог бы развиваться, приумножать себя, а не останавливаться. Бывает так, что люди уходят друг в друга. Один сможет выкарабкаться и развиваться, а второй окажется за бортом жизни. Или вообще оба. Нужно вдохновлять друг друга, приумножать таланты, которые есть в человеке. Не закрываться от всего мира и уходить друг в друга, а жить вместе полноценно.



- Вы сейчас не готовы стать домохозяйкой, верно? Судя по соцсетям, многие россияне хотели бы попробовать ваш борщ с пампушками.



- Кто-то пампушек хочет? Я нажарю, не вопрос (Смеется – прим. ред.). На то они и вкусные, что редко бывают.





Оружие – только после 26 лет



- В связи с последними событиями в Казани не могу не спросить: что вы думаете о запрете оружия?



- Я, наверное, сейчас скажу непопулярную вещь, но я бы вообще запретила до 26 лет иметь оружие. В 19 лет юношеский максимализм и иногда слабая психика делают легкой добычу для злого умысла.



- Но в армии в 19 лет парни имеют дело с автоматами, гранатами, пулеметами...



- В армии, под присмотром командиров – пожалуйста. А в обычной жизни, на гражданке – нет.



По поводу керченского и казанского стрелков – это что-то необъяснимое. Возможно, их зомбировали или еще что-то непонятное. Когда я училась в школе, такого не было. А теперь раз в два года где-то обязательно что-то подобное случается. Значит, мы что-то неправильно делаем, информационно питаем наших детей неправильно. Кругом пропаганда жестокости, агрессии. Сейчас уже и воевать, как раньше, не надо. Достаточно имеющихся секретных разработок, воздействующих на психику человека. Бактериологическое, биологическое, психологическое, климатическое оружие. Чего только не изобрели... даже коронавирус – высказывают разные версии, откуда он взялся.



- Вы собираетесь делать прививку?



- Я нет. Каждый человек вправе принимать решение самостоятельно. Все врачи говорят, что прививки надо делать.



- А вот Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что в некоторых случаях может быть принудительная вакцинация. Как вы к этому относитесь? Приходит человек в кафе, а у него спрашивают сертификат о прививке.

- В некоторых странах так уже и делают. В Израиле, например. В нашем мире все возможно. Но нужно всегда учитывать индивидуальные особенности людей, которые, вероятно, не позволяют делать эту прививку. Каждые должен иметь право свободно выбирать.





- Когда молодой человек поступает на службу, он принимает присягу. Может, и для депутатов нечто подобное ввести? И если они что-то нарушили, наказывать по всей суровости закона.



- По закону они и так должны отвечать. Присяга? Вряд ли это будет эффективно. Если есть совесть, лишние церемонии и бумаги не нужны. Я считаю, вместо этого представителям власти можно тесты какие-то проходить – готов ли человек служить народу.



- У вас сейчас есть возможность обратиться к вашим избирателям.



- Начиная с первого дня работы в прокуратуре я привыкла поступать по совести. И за пять лет в Думе я старалась всем помогать. Что-то, увы, не получилось, но и сделано очень многое. Я хочу поблагодарить всех, кто просто подумал хорошие вещи в мой адрес. Для меня это важно. Только ваше доброе отношение вдохновляет идти вперед. Не знаю, стану ли я снова депутатом, но обещаю, что буду стараться помогать людям в любой должности.

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