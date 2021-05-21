Латвийский тренер Артис Аболс: Мы готовы к игре

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 мая 2021, 15:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нападающий Родриго Аболс

Сегодня в Риге стартует 84-й по счету ЧМ по хоккею. Турнир откроется матчами Россия – Чехия и Германия-Италия, а вечером в «Арене-Рига» состоится матч между сборными Латвии и Канады. К сожалению, на домашнем ЧМ не будет Элвиса Мерзликина, Рудольфа Балцерса, Теодора Блюгерса…

К сожалению, ни одна сборная не смогла собрать свой звездный состав на этот ЧМ. Возможно, виноват коронавирус: кто-то из игроков решил «отдохнуть», кто-то не горел желанием оказаться в «пузыре», а кто-то «занят» Кубком Стэнли. Но игра должна продолжаться!

Готовы ли латвийские хоккеисты к ЧМ?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским тренером Артисом Аболсом.

-Артис, наши ребята готовы к ЧМ?

-Да. Мы готовы к игре. Однозначно. И мы играем на своей территории.

-А тренировки были? Коронавирус, ограничения, запреты, однако.

-Конечно, были. Мы уже с марта месяца тренируемся. Согласно всех норм, которые связаны с коронавирусом. Без дела мы точно не сидели.

-Что вас больше всего огорчает на данном ЧМ?

-То, что нет зрителей! Правда Сейм поручил Латвийской федерации разработать план допуска зрителей на матчи, но когда это будет… В эти выходные игры пройдут без зрителей – точно! Но надежда есть, что трибуны заполнятся. Возможно, со следующего четверга.

-Артис, сегодня политическая ситуация между Россией и Латвией, увы, осложнилась. Это не повлияло на отношения между латвийскими и российскими спортсменами?

-Нет. А почему это должно происходить? Многие наши ребята играют в российских командах. Нет. Политики тут точно нет. Хоккей! И только!

-Кто главный соперник для латвийской сборной на этом ЧМ?

-Мы отметили семь команд, но посмотрим… Пока говорить ничего не буду. Выходим на лед и работаем.

-Артис, не могу не спросить о своем любимце – Родриго. Нападающий Родриго Аболс. Он будет в игре?

-Будет. Обязательно. Уже сегодня.

-Как он себя чувствует после травмы? Чем занимался в период коронавируса?

-Все хорошо у Родриго. Играл за «Эребру» в Швеции, женился, венчался, а сегодня выйдет на лед.

-Я пожелаю как всегда – Ангела-Хранителя нашим ребятам и, конечно, Родриго!

Как стало известно, Латвийская федерация хоккея, предусматривает, что на трибунах «Арена-Рига» смогут присутствовать порядка 2600 болельщиков, а на матчах, которые будут проходить в Олимпийском спортивном центре, смогут быть около 1050 человек. Разумеется, должны соблюдаться все меры безопасности: маски на лицах, не передвигаться без нужды и держать дистанцию. Что касается цен на билеты, то они будут варьироваться от 100 до 150 евро.

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