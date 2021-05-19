Актриса Алёна Коломина: «В моей семье много тайн»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 мая 2021, 12:47 Александр МАЛЮГИН

Фото: Алина Левкивска; На фото: Алёна Коломина

Алёна Коломина родилась в Луганске. Окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Берёзка», «Воспитательница», «Я подарю тебе рассвет», «Штамп в паспорте» и др. С 17 мая на телеканале «Россия» начался показ сериала «Несмотря ни на что», где Алёна Коломина сыграла главную роль.

Фото: Виктория Яровская; На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- Чем вам была интересна роль Жени Виноградовой в сериале «Несмотря ни на что»?

- Мне было интересно, прежде всего, то, что роль длится во времени. Сначала моей героине 22 года, потом проходит фактически 15 лет. Молодая девушка была полна надежд, она окончила институт, поступила в аспирантуру. Жизнь впереди. Мечты, устремления…

Но на Женю наваливаются труднейшие испытания, которые требуют большого мужества, стойкости, и они её закаляют. Было сложно всё это сыграть. Потому что кино снимают не по порядку, одна сцена из первой серии чередуется с каким-нибудь эпизодом из, условно говоря, девятой серии. Все сцены перемешаны. С гримёрами мы придавали моей героине соответствующий возрасту внешний вид. И внутренне надо было постоянно перестраиваться. Обстоятельства, с которыми Женя столкнулась, очень её меняют. И, конечно, нужно было уметь переключаться.

Фото: Виктория Яровская; На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- Женя Виноградова из профессорской семьи, а вы – из простой, «обычной». Чем эти семьи отличаются друг от друга?

- У меня мама экономист по образованию, папа всю жизнь работал на заводе. Но у меня мама начитанная, она всегда покупала много книг. Наша семья не отличалась от какой-нибудь семьи интеллигентов. Мама театрал, она водила нас с братом по театрам, мы ходили в музеи. Но, конечно, профессорская семья накладывает свой отпечаток. Женя Виноградова даже разговаривает по-другому, она не может позволить себе какой-то грубости. Особенно в начале фильма, когда всё у моей героини ещё хорошо. Это девушка с высокими моральными идеалами и ценностями. Наша квартира была выстроена в павильоне, там была огромная библиотека, печатная машинка. Художники постарались.

Фото: Виктория Яровская; На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- А вам было интересно погружаться в 90-е годы, о которые разбились все мечты героини?

- Да, интересно, потому что в 90-е годы я была ещё маленькой девочкой. Не очень хорошо помню это время. Для любого артиста исторический проект – подарок. Сейчас мода на 90-е возвращается. И художникам по костюмам было достаточно легко находить нам наряды, их можно было купить в любом магазине. Какой-то период времени Женя и Ольга, которую играет Женя Осипова, работали на рынке. Это особый колорит. Я из детства помню, как мы покупали одежду на рынке, примерочные были на картоночке, с какой-то шторкой. На съёмках мы погружались в другой, немного даже театральный мир…

На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- Алёна, вы по натуре лидер, или ведомый человек?

- Я лидер. Мне кажется, что я сильный человек. В 17 лет я уехала из Луганска в Киев. Потом мечтала об актёрском будущем в Москве, у меня была карта московского метро и, поскольку моя фамилия Коломина, я обводила ручкой метро Коломенская, и думала, что я всё равно буду учиться в Москве. Я иду за своими мечтами.

Фото: Виктория Яровская; На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я очень благодарна судьбе, что мне не всегда попадаются «голубые героини», положительные. В моей фильмографии есть роли, где я играю абсолютных мерзавок и стерв. Иногда из-за красивой внешности актёру навязывается какое-то амплуа, и ему сложно выйти за эти рамки. Но я очень рада тому, что у меня есть разные роли.

- А что делает успешной актёрскую карьеру – та же красота, талант, трудолюбие, везение?

- Как говорят большие мастера, в театральный вуз поступают все талантливые. Не берут других. Но, конечно, в дальнейшем актёру очень помогает не впасть в уныние, когда ты ждёшь ролей, или играешь не то, что хочешь, вера в себя, трудолюбие. Сейчас такое время, когда синтетический актёр, который больше умеет, больше и востребован. Нужно развиваться. Столкнулся ты где-то, что нужно уметь скакать на лошадях, значит, пойди и научись кататься верхом. Найди в интернете школы по фехтованию, если возникла такая потребность. Артист должен всегда говорить – я могу! Не танцуешь – учись, не поёшь – вперед и с песней.

Фото: Екатерина Гудина; На фото: Алёна Коломина

- Но везение играет какую-то роль?

- Конечно. Я везучая, мне везёт на людей. К большой моей радости, когда я сталкиваюсь с каким-то режиссёром на одной площадке, потом я часто участвую в другом его проекте.

- В картине «Воспитательница» вы сыграли воспитательницу. А в жизни вы ладите с детьми?

- Да, я одно время работала в детском театре «Кураж», где были спектакли для детей от двух лет. Я и в анимации детской участвовала. Думала, что если не поступлю в театральный институт, пойду учиться на педагога.

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Умение брать ответственность на себя. Это, пожалуй, главное.

На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Нет, я не гоняюсь. Мне важно, чтобы вещи мне шли. Иногда я покупаю одежду со съёмок. Ты всегда представляешь себя в каком-то стиле, а приходишь на площадку, и там попадается художник по костюмам, который видит тебя совсем в другом стиле. У меня был персонаж - боевая девчонка в кожаных одеждах. У меня раньше никогда не было таких нарядов в гардеробе. Но у нас был такой талантливый художник по костюмам, и кожаные вещи так мне подходили, что я потом включила их в свой гардероб. Взгляд со стороны иногда очень полезен.

На фото: Алёна Коломина на съемочной площадке

- А вы шопоголик?

- Если честно, то меня как девочку шопинг радует, расслабляет. Да, я люблю походить по магазинам.

- Есть ли у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Меня море очень заряжает. Морское побережье, но конкретное место я вам не назову. Если выбирать какой-то отдых, я всегда ехала бы к морю.

Фото: Екатерина Гудина; На фото: Алёна Коломина

- Вы сыграли танцовщицу в сериале «Берёзка». Физически сложная была роль? Много репетировали?

- У нас был невероятный бонус от коллектива «Берёзка». Действующие танцоры снимались в сериале, у них даже были роли второго плана. Они проходили кастинг, кто-то наиболее игровой, по мнению режиссёра, привлекался к съёмкам.

И бонус был в том, что нам разрешили ходить на репетиции. Я человек из спорта – занималась акробатикой и прыжками в воду, где важны растяжка, выворотность. С понятием «классического станка» и хореографией знакома с детства. Репетиции начинались в 9 часов, в любое свободное от съёмок время я ходила на них. Мы, драматические артисты, стояли где-то в уголочке, и педагоги уделяли нам внимание. Мы занимались и с артистами балета, плюс разучивали какие-то кусочки из танцев, которые потом использовались в съёмках.

Фото: Алина Левкивска; На фото: Алёна Коломина

- А вы на каких-нибудь съёмках выполняли трюки самостоятельно?

- Да, я, повторюсь, достаточно спортивный человек. Часто делаю сама трюки, если это не падение с лестницы, скажем. Тогда вызывается каскадёр. Но практически во всех драках я участвую сама.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Огромным подарком была для меня «Берёзка», потому что там было невероятное количество встреч с именитыми артистами. Например, меня поразила Мария Порошина, я увидела, насколько она умеет пробовать в разных дублях по-разному. Что больше подойдёт режиссёру. Я видела эти варианты, насколько они могут изменить сцену. Было так интересно за Марией наблюдать, так поучительно!

А ещё в той же «Берёзке» у меня была сцена с Сергеем Каюмовичем Шакуровым. Очень ответственная! Я волновалась. Моя героиня приходит к министру, которого играл Шакуров, и говорит – мол, сейчас в «Берёзке» нет руководителя, я предлагаю свою кандидатуру. Достаточно длинная сцена. Шакуров сам пришёл ко мне, молодой артистке, позвал к себе в актёрский вагончик, чтобы мы как-то «размяли» текст. И я смотрю, что у него текст переписан от руки. Такое отношение к роли не могло не восхищать. Я превратилась в губку и впитывала каждую минуту нашей репетиции…

Фото: Екатерина Гудина; На фото: Алёна Коломина

- Насколько хорошо вы знаете своё генеалогическое древо?

- Я очень интересуюсь историей своей семьи. Есть двоюродные бабушки и дедушки, кто ещё жив, я поздравляла их недавно с Днём Победы. Я стараюсь узнавать от родственников что-то новое о своих корнях. Мама привезла из Луганска, где я родилась, фотографии, где наши прадедушки, прабабушки…

- А вы из крестьян? Или из дворян?

- Не могу точно ответить на этот вопрос. Наша страна – большая загадка. Моя прабабушка Маруся – она всю жизнь молчала о своих родственниках. Потому что их семья – из раскулаченных. А что там точно, она никогда не рассказывала. Один из моих прадедушек был белым офицером и очень сильно пострадал, прожил не такую длинную жизнь, какую мог бы прожить… В общем, в нашей семье очень много тайн.

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