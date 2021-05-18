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Валерий Меладзе: Мое средство от хандры – сон

, 23:10 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Валерий Меладзе: Мое средство от хандры – сон
Фото из открытых источников

Если честно, то мне лично так не хватает конкурса «Новая волна» в Юрмале: такое веселое и общительное было время! Да, общительное: актеры, певцы… ну просто дружили с журналистами. Мне реально повезло – я пообщалась с Валерием Меладзе. Правда… я познакомилась с Валерием гораздо раньше, чем встретилась с ним на «Новой волне» - в посольстве Латвии в России, где мы так чудно поговорили…

- Валерий, ваш самый страшный кошмар?

- Период развода. Больше ничего не скажу.

- Ок. У нас просто блиц-опрос. Когда вы расстраивались в последний раз?

- Думаю, что все переживания – пустое.

- Может ли человек на 100% влиять на свою судьбу?

- Я думаю, то, что дано нам с рождения, увы, изменить невозможно.

- Чем женщина может оттолкнуть мужчину?

- Вы считаете, что я точно знаю ответ на вопрос? Мое мнение: отвратительно, когда женщина беспринципна.

- У вас есть средство от хандры?

- Есть! Сон! Если чувствую, что на меня «нахлынуло», то прихожу домой, пью горячий чай и сплю! Долго сплю!

- Вы помните свой самый волнительный момент в своей жизни?

- Их много… Рождение детей!

- Есть привычка, которая действует вам на нервы? Ваша привычка.

- Да! Было время, что я много курил. Потом решил, что брошу. Бросил. Больше не действует на нервы.

- Дайте определение насчет современного шоу-бизнеса.

- Шоу-бизнес – клубок целующихся змей.

- Может ли мужчина просто дружить с женщиной?

- Думаю, что может…

- У вас есть кумиры?

- Не сотвори себе кумира.

- Вы ревнуете свою любимую женщину?

- Так я вам и сказал…

- Могут ли материальные блага укрепить чувства?

- Любовь – определенно дар от Бога. Нужно хранить этот дар. Все зависит от искренности…

- Как вы представляете свою старость?

- Только в кругу своих близких!

- Вас раздражают мои вопросы?

- Нет. Иначе я с вами бы не говорил.

- Благодарю

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