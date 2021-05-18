Валерий Меладзе: Мое средство от хандры – сон

Если честно, то мне лично так не хватает конкурса «Новая волна» в Юрмале: такое веселое и общительное было время! Да, общительное: актеры, певцы… ну просто дружили с журналистами. Мне реально повезло – я пообщалась с Валерием Меладзе. Правда… я познакомилась с Валерием гораздо раньше, чем встретилась с ним на «Новой волне» - в посольстве Латвии в России, где мы так чудно поговорили…
- Валерий, ваш самый страшный кошмар?
- Период развода. Больше ничего не скажу.
- Ок. У нас просто блиц-опрос. Когда вы расстраивались в последний раз?
- Думаю, что все переживания – пустое.
- Может ли человек на 100% влиять на свою судьбу?
- Я думаю, то, что дано нам с рождения, увы, изменить невозможно.
- Чем женщина может оттолкнуть мужчину?
- Вы считаете, что я точно знаю ответ на вопрос? Мое мнение: отвратительно, когда женщина беспринципна.
- У вас есть средство от хандры?
- Есть! Сон! Если чувствую, что на меня «нахлынуло», то прихожу домой, пью горячий чай и сплю! Долго сплю!
- Вы помните свой самый волнительный момент в своей жизни?
- Их много… Рождение детей!
- Есть привычка, которая действует вам на нервы? Ваша привычка.
- Да! Было время, что я много курил. Потом решил, что брошу. Бросил. Больше не действует на нервы.
- Дайте определение насчет современного шоу-бизнеса.
- Шоу-бизнес – клубок целующихся змей.
- Может ли мужчина просто дружить с женщиной?
- Думаю, что может…
- У вас есть кумиры?
- Не сотвори себе кумира.
- Вы ревнуете свою любимую женщину?
- Так я вам и сказал…
- Могут ли материальные блага укрепить чувства?
- Любовь – определенно дар от Бога. Нужно хранить этот дар. Все зависит от искренности…
- Как вы представляете свою старость?
- Только в кругу своих близких!
- Вас раздражают мои вопросы?
- Нет. Иначе я с вами бы не говорил.
- Благодарю
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