Валерий Меладзе: Мое средство от хандры – сон

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 мая 2021, 23:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Если честно, то мне лично так не хватает конкурса «Новая волна» в Юрмале: такое веселое и общительное было время! Да, общительное: актеры, певцы… ну просто дружили с журналистами. Мне реально повезло – я пообщалась с Валерием Меладзе. Правда… я познакомилась с Валерием гораздо раньше, чем встретилась с ним на «Новой волне» - в посольстве Латвии в России, где мы так чудно поговорили…



- Валерий, ваш самый страшный кошмар?



- Период развода. Больше ничего не скажу.



- Ок. У нас просто блиц-опрос. Когда вы расстраивались в последний раз?



- Думаю, что все переживания – пустое.



- Может ли человек на 100% влиять на свою судьбу?



- Я думаю, то, что дано нам с рождения, увы, изменить невозможно.



- Чем женщина может оттолкнуть мужчину?



- Вы считаете, что я точно знаю ответ на вопрос? Мое мнение: отвратительно, когда женщина беспринципна.



- У вас есть средство от хандры?



- Есть! Сон! Если чувствую, что на меня «нахлынуло», то прихожу домой, пью горячий чай и сплю! Долго сплю!



- Вы помните свой самый волнительный момент в своей жизни?



- Их много… Рождение детей!



- Есть привычка, которая действует вам на нервы? Ваша привычка.



- Да! Было время, что я много курил. Потом решил, что брошу. Бросил. Больше не действует на нервы.



- Дайте определение насчет современного шоу-бизнеса.



- Шоу-бизнес – клубок целующихся змей.



- Может ли мужчина просто дружить с женщиной?



- Думаю, что может…



- У вас есть кумиры?



- Не сотвори себе кумира.



- Вы ревнуете свою любимую женщину?



- Так я вам и сказал…



- Могут ли материальные блага укрепить чувства?



- Любовь – определенно дар от Бога. Нужно хранить этот дар. Все зависит от искренности…



- Как вы представляете свою старость?



- Только в кругу своих близких!



- Вас раздражают мои вопросы?



- Нет. Иначе я с вами бы не говорил.



- Благодарю

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