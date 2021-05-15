Венсан Кассель: Кино не бывает полностью реалистично

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 мая 2021, 14:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Венсан Кассель

Мои французские коллеги говорят, что у актера Венсана Касселя уж очень скверный характер – человек настроения. Возможно… Но он такой харизматичный и талантливый! Этого уж точно не отнять. А еще он человек честный и конкретный, да болтать в пустую не любит. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Вы практически на экране всегда предстаете перед зрителями в роли отрицательных героев. Не устали от таких персонажей?

-Нет! Мне нравятся мои отрицательные герои. Я даже люблю их. И стараюсь их «сделать» очень крутыми.

-Да, и ваши герои с такой «отрицательной харизмой», что даже можно влюбиться…

-Интересно сказали. Любая роль – страсть, где есть и обольщение. Я должен создать интерес к своему герою. Но делать это следует осторожно, интуитивно… А то возможна и другая реакция.

-Вы очень востребованы и в США, и в Великобритании. Считаете себя голливудским актером?

-Нет. Я французский актер, которого приглашают участвовать в американских фильмах. Я всегда был парижанином и останусь им. Париж – мой город! Зачем мне его надолго покидать?

-Насколько правдивы ваши герои? Порой это такие отморозки… Где подобные «образы» вы находите?

-Любое кино должно быть реалистично. Впрочем, полностью оно таким не бывает, но то, что много правды – факт. Например, частенько трансвеститов играют сами трансвеститы, проституток частенько играют проститутки… Такова жизнь. И это реально.

-Вы тот человек, который может управлять своей жизнью?

-Думаю, что определенно. И мне нравятся те, кто может взять жизнь в свои руки!

-Благодарю.

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