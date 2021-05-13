Россия как соловецкий валун: внутрь ее не попасть

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 мая 2021, 22:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: кадр из сериала "Обитель"

На канале «Россия» начался показ исторической драмы «Обитель» по мотивам романа Захара Прилепина. Речь в картине идет о шокирующей любви в Соловецком лагере особого назначения. Как воспримет такую историю зритель? Дело личное. Балтийское бюро «Аргументы Недели» больше интересует личности, которые управляли или «сидели» в этом лагере. Например, Федор Эйхманс – первый комендант Соловецкого лагеря особого назначения, которого в картине сыграл Сергей Безруков. А поможет балтийскому бюро разобраться в личности чекиста полковник КГБ ЛССР в отставке.



- На российском канале идет сериал «Обитель», который рассказывает о жизни Соловецкого лагеря особого назначения. Вы смотрите эту картину?



- Уже посмотрел. Давайте я буду говорить то, что думаю и совершенно открыто.



- Была бы рада!



- Понятно, что балтийское бюро «Аргументы Недели» интересует личность товарища первого коменданта Федора Эйхманса, латыша по национальности. Расскажу, но сперва немного о картине. Мне понравился сериал. Удивительно точно латыша Эйхманса сыграл Сергей Безруков: он реально выделялся на фоне остальных героев таким латышским «налетом»… Было в нем незримо такое, что характеризует менталитет латыша. Прекрасно изучен герой Эйхманс Сергеем Безруковым. Еще… Уж больно мне понравился «сотрудник» контрразведки Вершилин, которого сыграл Виктор Раков. Создается впечатление, что не актер на экране, а сам офицер. Невозможно обойти стороной, лично для меня, прекрасную игру главного героя… Удивительная мощь у актера Евгения Ткачука. Прекрасно, что в России выросло такое талантливое поколение молодых актеров. Сериал, к счастью, удивительно правдив, драматичен и смотрибелен. Если бы акцент был поставлен на кровь, пытки и исключительно расстрелы, то интереса такого не вызвал. А эту картину будут точно смотреть. О личности автора романа «Обитель» не стоит меня спрашивать…



- Вы обещали откровенно.



- Извольте. Захар Прилепин очень чувствует время… для себя. Этот человек всегда будет в «тренде»: напишет то, что в данный момент интересно и выгодно… Он мне напоминает Никиту Михалкова: сегодня за «царя Романова с придыханием», а завтра уже иные «герои». Человек, чувствующий принципы и идеи правительства. Такой же и г-н Прилепин. Я вижу очень четко таких людей. Это не имеет отношения к сериалу и прекрасной игре актеров.



- Хорошо. Давайте вернемся к личности самого Эйхманса. Каким он был человеком?



- Теодорс Эйхманс был очень образованным человеком со знанием нескольких языков. Да, Теодорс. Это он потом стал Федором. А как вы себе представляете чекиста с именем Теодор? Не только он менял имена, а многие латышские красные стрелки, которые поселились в советской России брали русские имена. Повторяю, Федор Эйхманс был прекрасно образован и тонко чувствовал время. Интересно, что в молодые годы политика его совершенно не интересовала, но когда большевики пришли к власти, то он принял их сторону. И не прогадал: карьера до самой смерти складывалась у него прекрасно. Сейчас стараются выставить его садистом, крайне жестоким человеком, который буквально «травил» заключенных. Это не совсем так.



- Существует информация, что с его «легкой руки» режим в Соловецком лагере мало отличался от нацистских концлагерей…



- Сегодня все можно написать. Соловецкий лагерь, действительно, если так можно сказать, стал «примером» для нацистских концлагерей, но… Мы забыли о том, что Эйхманс был человеком образованным и думающим: да, он считал, что преступники должны искупить вину своим трудом и стать другими людьми, которые полезны советской России. Он никогда не отметал культурное развитие: об этом говорит созданный им театр «Хлам», который был создан из артистов, художников, литераторов. Эйхманс всегда относился с определенной долей уважения к образованным людям, которые сидели в лагере: он их выделял, назначал на должности, беседовал часами… Он любил исключительный порядок и точность, которая свойственна латышам: он любил, например, парады, которые устраивал в лагере, считал, что заключенные, которые «встали» на путь исправления, должны четко исполнять приказы начальника, делать свою работу профессионально… Понятно, что перегибы были: тут все зависит от настроения человека – ничего не поделаешь. Сказать, чтобы он любил издеваться над людьми – не могу. У него не было природного садизма, ненависти… Он не отыгрывался на заключенных, как многие его коллеги. Он реально считал, что порядок, исполнительность, четкость – ключ к новой жизни. А тех, кто не хотел понимать это – ждала незавидная участь. Разумеется, он чувствовал себя в лагере хозяином. Более того, он считал, что такие лагеря нужны. Я бы назвал лагерь в период Эйхманса… лагерь с «культурно-просветительским» уклоном: музей краеведения, библиотека, занятия спортом и т.д. Уже в 1925 году к заключенным применялась сдельная оплата труда: получали от объема выработки. Я хочу объяснить, что Соловецкий лагерь – не санаторий, а исправительное учреждение, но в первые годы ситуация была для заключенных более-менее приемлемая. Если мы начинаем говорить о исправительном-трудовом Соловецком лагере начиная с 1923 г, когда Эйхманс начал им управлять. Надо отдать должное, что он был для советской власти хорошим чекистом: ему даже поручили руководить всеми лагерями ОГПУ того времени: Северным, Сибирским, Дальневосточным, Соловецким…



- Почему же тогда его расстреляли? В чем была ошибка Эйхманса?



- Скажу точно, что Эйхманс не ожидал, что его расстреляют: он был уверен в своих заслугах перед страной. Одна причина – высокая смертность от вирусных заболеваний в лагере… Есть версия, что он сильно увлекся эзотерикой и даже создал «кружок» в лагере. А советская власть и мистика – вещи несовместимые. Более того, руководству страны советов, совершенно не нравилось то, что Эйхманс имеет «доверительные» отношения с некоторыми заключенными (это, кстати, хорошо показано в сериале). Но официальное обвинение – «участие в заговоре в НКВД». Вы не забывайте, что шел уже 1938 год, а на пороге ВОВ… Руководство СССР «избавлялось» от всех «иностранцев»: да, несмотря на заслуги, первый комендант Соловецкого лагеря, был иностранец – латыш. Такая была политика страны советов. И не только Эйхманс стал подобного рода «мишенью». Он говорил: «Латыши подумали, что вся Россия станет их страной. Но Россия опять извернулась и стала сама собой. Она как соловецкий валун: внутрь ее не попасть. Латыши остались ни при чем и поздно это поняли».



- Благодарю.



Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило прокомментировать сериал «Обитель» исполнителя главной роли (Артем Горяинов) Евгения Ткачука:



«Когда я прочитал сценарий, то понял, что хочу сыграть Артема. Что было для меня важно? Конечно, чтобы картина получилась. Мой Артем – придуманный персонаж. Он попадает в лагерь за нечаянное убийство своего отца на бытовой почве. И начинается просто выживание. Каждое утро. Он ищет любой способ, чтобы выжить, но и остаться человеком в этой системе. Как остаться человеком в таких условиях? А выжить надо! Вы спрашиваете, любил ли он Галину (чекистка Галина Кучеренко в сериале)? Сначала была борьба за выживание: отношения с Галиной давало Артему возможность жить в приемлемых условиях… А уже потом «просыпается» чувство… Сильное чувство, которое захватывает их. Есть такой момент, когда они бегут с острова, но он их возвращает: эти отношения, жизнь возможно только тут. Остров словно говорит: «Вы никуда не убежите! Ваше место тут!».



Интересный факт о сериале рассказал Евгений Ткачук: «Съемки в самом Соловецком монастыре не проходили. Я хотел еще до съемок поехать в те края, но… В самом начале фильма, когда Артема везут в лагерь, то панорамный вид снят монастыря. Я даже попросил, чтобы мы ненадолго остановились на берегу, около монастыря… Получается, что я побывал в краях, где ранее был лагерь только «одной» ногой… На «одной ноге».

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