Актриса Анна Шкиль: «Если внутри что-то не так, красота не спасёт»

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 мая 2021, 12:17 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Анна Шкиль окончила ВТУ им. Щепкина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дальнобойщик», «Следствие любви», «Взрыв», «Консультант. Лихие времена», «Куба. Личное дело», «Очевидцы», «Закаты и рассветы», «Не лечи меня», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и др.

- Аня, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Красота помогает создать приятную картинку, способствует общению, притягивая к себе людей. Картинка – это всего лишь обёртка от конфеты. Если внутри что-то не так, скажем, плохой характер, то красота не спасёт. Но сказать, что красота мешает, я тоже не могу. Здесь вообще такая история: тот, кто красив, боится того, что люди общаются с ним исключительно из-за красоты. А тот, кто некрасив, очень хочет быть красивым, потому что ему кажется, что красивым достаётся всё легче.



- В сериале «Консультант. Лихие времена» вы сыграли участницу поп-группы. А в жизни любите попсу?



- Сериал «Консультант» в принципе построен на истории поп-группы. А я очень люблю попсу, потому что выросла на ней. Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Татьяна Буланова — это моё детство. Я профессионально занималась музыкой, поэтому слушаю разные стили. Классическую музыку в том числе. В зависимости от настроения. Музыкой, как и запахами, я корректирую своё состояние.



- На чём вы играли?



- На фортепьяно. Я была солисткой филармонического оркестра. Там я поняла, что значит не иметь права на ошибку. Мне было 10 лет, а в оркестре сидели взрослые заслуженные артисты, которым было лет по 40-50. И все эти люди ожидают, когда ты выйдешь на сцену. Дирижёр дает время собраться, потом взмахивает палочкой, и мы начнем играть. Очень крутое ощущение, что всё держится на тебе. Ответственность зашкаливает, эмоции — тоже.





- Почему бросили музыку?



- Наверное, потому что мне все пророчили большую карьеру музыканта. Но я жадный человек. Я решила, что актрисой быть выгодней. Можно делать всё – и петь, и танцевать, и играть. Например, в «Консультанте» я играла клавишницу, поэтому разучивала все партии песен, чтобы в кадре выглядело натуралистично.



- Вы гламурная девушка, или обычная?



- Я совсем не гламурная. Смотря что понимать под гламурностью. Допустим, вчера я была на гламурной премьере комедии «Прабабушка лёгкого поведения», где тоже сыграла.





- А кого вы играли?



- Проститутку. Это забавно, потому что каждый день люди меня видят в рекламе в качестве матери. А в кино мне часто дают роли женщин легкого поведения. Говорят, идеальная женщина – это отличная хозяйка и мать днём и проститутка ночью в постели.



- Вы в какой рекламе снимались?



- Я лицо компании «Фэйри», «Альпен гольд», сока «Доброго». На самом деле, в рекламу легче пробиться, чем в кино. Но, конечно, нужно везение. Мне билет в рекламу подарила Юлия Марина, которая продолжает мне помогать развиваться в своей группе «Креатив». Я стараюсь подходить к рекламе выборочно. Потому как, рекламируя тампоны, какой-то серьёзной работы в кино можно и не получить. Я выбираю такую рекламу, за которую могу отвечать, и за которую мне не было бы стыдно. К примеру, я люблю шоколад. Так почему бы не сняться в рекламе шоколада? Я мою посуду «Фэйри», так почему бы не прорекламировать это моющее средство.



- Вернёмся к премьере комедии «Прабабушка лёгкого поведения»…



- Да, мы говорили о гламуре. Но, повторюсь, я не считаю себя гламурной. На премьере я испытывала восторг при виде Филиппа Киркорова, Григория Лепса и других представителей шоу-бизнеса. Хотелось подойти к ним, пощупать и сказать: «Ребята, вы реально живые, вы существуете!» Для меня гламур – это стоять с накаченными губами и с собачкой в руках. У меня ни собачки, ни губ, маленький размер груди. Зато всё своё!





- В этой комедии главную роль сыграл Александр Ревва. Он действительно хороший артист, или просто медийное лицо?



- Мне кажется, Александр Ревва – классный партнёр, потому что он ответственный и очень работоспособный человек. Он подходит к делу суперответственно. Определенно, есть комплексы и препятствия, с которыми приходится сталкиваться. Например, финансирования на картину «Прабабушка легкого поведения» не давали, потому как не верили в успех фильма. Мужик, переодетый в женщину — сомнительное предприятие. Но здорово, что Ревва идёт к своим целям. Он верит в успех, находит единомышленников, придумывает, пишет, поёт…



- А кто вам нравится из западных актрис?



- У меня никогда не было кумиров. Но мне очень нравятся Скарлетт Йохансен, Мэрил Стрип. Это такие две глыбы, которые делают то, чего я не умею. Каждый раз я смотрю на них и думаю: «Как они это сделали?» Я не понимаю как, поэтому меня это восхищает.

- Вы учились в Щепкинском училище на курсе Юрия Соломина. Какой он мастер, и какой человек?



- Юрий Мефодьевич очень любит рассказывать про собак. Он считает, что у них есть, чему поучиться, поэтому ставит их в пример. На нём много обязанностей, поэтому он, скорее, имя курса, нежели его педагог.



На третьем курсе у нас умер мастер – Александр Сергеевич Потапов. Он вёл спектакль «Беда от нежного сердца», в котором я играла. И Юрий Мефодьевич доводил этот спектакль до ума. Мы работали вместе три месяца. Это было очень круто, потому что мы были единственными с курса, кто реально работал с Соломиным. Помню, сидит в зале – такой спокойный дедушка. Ходит уже тяжело. Но когда он что-то объяснял, то зажигался, забегал на сцену, приседал, прыгал. У него отличная органика. Ты смотришь на Юрия Мефодьевича и тоже не понимаешь, как он это делает? У него играет всё – и спина и уши!







- Какая у вас была в физическом смысле самая сложная роль?



Это был спектакль «Кто Гамлет?». Я играла Гамлета. Фееричная роль, и не только в физическом плане, но и в моральном. Было очень сложно, потому как методика режиссёра Вадима Демчога – смешение разных техник. Система Станиславского, Мейерхольда, Чехова, плюс некий пул медитаций. Это очень сложно, так как тебе приходится прорабатывать своих внутренних тараканов, о которых ты, возможно, не подозревал. И сложность этого спектакля состояла в том, что в нём было четыре Гамлета. И у каждого должна быть своя линия, которая не должна пересекаться с остальными. И ты постоянно находишься в таком ресурсном состоянии, когда нужно генерировать. Каждый день что-то придумывать. А придумывать новое и не пересекаться со старым — это сложно.



- Аня, на что вы готовы ради хорошей роли?



- Я готова на всё, кроме постели. Я почему и выбрала эту профессию? Я же не могу быть в жизни всеми. Я могу быть только собой, какая есть. А в кино я могу быть плохой: если в жизни мне стыдно совершать какие-то поступки, то в кино я могу себе это позволить. Не чувствуешь вины. Могу быть супержалкой, и меня будут жалеть. И мне не будет за это стыдно. В жизни у меня есть такой комплекс. Я могу выражать эмоции как угодно, быть кем угодно, перевоплощаться, красить волосы, худеть, толстеть. В общем, могу совершать те поступки, которые недоступны мне в жизни.





- А налысо согласились бы подстричься?



- Если большая роль, то да.



- Вы что-то сказали насчёт постели. Вы не хотите сниматься в постельных сценах?



- Нет, у меня были постельные сцены. Я говорю о роли за постель. Категорически нет.



- Разве сейчас существует такое в отечественном кино?



- Конечно, хотя я лично с таким не сталкивалась. А вы знаете, что роль можно купить?





- Да, я слышал об этом от одной актрисы. Ей предлагали главную роль в каком-то сериале за 50 тысяч долларов.



- А вы считаете, что переспать за роль дурнее, чем её купить? 50 тысяч долларов? Мне кажется, это маловато. Поступить в театральный стоит дороже.



- В общем, коррупция везде!.. А как вы относитесь к актрисам, которые успешны, но не имеют актёрского образования – Саша Бортич, Ингрид Олеринская, Ирина Старшенбаум? Может, образование и не нужно?



- Мне кажется, что они чертовски успешные и счастливые люди. Почему кто-то рождается герцогиней, а кто-то крестьянкой? Кто-то в богатой семье, а кто-то в бедной? У меня нет ответа на эти вопросы. Если у тебя нет образования — ты не зажат в рамки. Ты не знаешь правил, ты свободен. Делаешь, как чувствуешь. У актеров, которые получили образование, всё чётко – надо разобрать пьесу, роль, эпоху. Мы заморачиваемся там, где заморачиваться вообще не надо…





- А вам нравится, скажем, Саша Бортич?



- Да, она классная. Смелая в работе, смелая в своих выражениях, высказываниях. Она не боится быть смешной или глупой. В этом её сила.



- Что делает успешной актёрскую карьеру – красота, талант, трудолюбие, везение, удача?



- Мне кажется, ощущение, что ты на своём месте, и уверенность в том, что ты делаешь. Дело не в красоте. До института я считала, что самое важное – красота. В институте – талант. Сейчас мне кажется, что самое главное – принимать себя такой, какая ты есть. Не пытаясь быть лучше, хуже, красивее или неординарней.

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