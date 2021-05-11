Сатановский: меня раздражают стоны многочисленных кладбищенских ворон, начиная с Ксении Собчак

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11 мая 2021, 10:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Собчак при всей своей природной мудрости с годами становится еще мудрее. Так, дважды умудренная дочь Собчака на днях сообщила, что не следует 9 Мая демонстрировать оружие и проводить парады. В качестве альтернативы бывшая телеведущая привела пример израильского Дня Катастрофы, когда граждане двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим. Спецкор «АН» Александр Саргин задал несколько вопросов президенту Института Ближнего Востока Евгению Сатановскому

- Некто Собчак не дает о себе забыть.

- Да, меня очень волнуют такие жизненные вещи. Например, крайне раздражают стоны многочисленных кладбищенских ворон, начиная с Ксении Анатольевны Собчак, о том, что не надо было проводить парад Победы, а надо скорбеть, каяться, рыдать и не тратить деньги на воспитание милитаризма. Вот это меня очень раздражает, а, например, то, что Путин Сталинград назвал Сталинградом, меня не раздражает.

- Артисту Дмитрию Назарову тоже не нравится то, что наша страна 9 мая проводит парады…

- У каждого человека есть своя точка зрения на каждое явление. Иногда она глупая, иногда это точка зрения в толпе тех, кто присутствует вокруг него. Назаров гораздо более приличный человек, чем Ксения Собчак, в которой нет вообще ничего! Но за последние десятилетия я видел такое количество актеров, актрис, писателей и поэтов, которые ушли в комментарии о политике, и, откровенно говоря, очень опечалили меня этим! Но что теперь тут можно поделать?..

- Вы думаете, что Ксения Анатольевна снова будет выдвигать свою кандидатуру? Аж страшно!

- Я не думаю об этом, и меня это совершенно не интересует. Да и вы лучше займитесь чем-нибудь другим, потому что думать о Ксении Анатольевне - это надо совсем уж сон потерять!

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