Визажист Захар Гринов: Деловой стиль может быть изящным

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8 марта 2021, 00:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Когда речь идет о деловой женщине, то перед глазами возникают черные или серые строгие костюмы, белоснежные сорочки и, конечно, очки, которые непременно должны быть в темной оправе. Несколько уныло, не кажется ли вам? Как утверждает модный российский стилист, визажист Захар Гринов: «Деловой стиль женщины может быть изящным». Попробуем разобраться.

-Захар, у многих девушек, женщин, дам, к сожалению, деловой стиль вызывает унылость. Мол, все слишком строго, застегнуто и тоскливо. Вот если «живенько»…

-Если «живенько», то, конечно, хорошо! Так говорила очаровательная секретарша своей начальнице из замечательного фильма «Служебный роман». А если серьезно, то уже практически наступило 8 марта! Дорогие, любимые девушки, женщины, дамы! Я сердечно поздравляю Вас с праздником Весны! Вы – прекрасны! Поверьте мужчине. Этот букет я дарю всем читательницам «АН»!

-Захар, но вернемся к деловому стилю наших дам. Как можно выглядеть изящной? Вы сами так говорили!

-Начнем с макияжа! Конечно, мы должны помнить, что рабочий макияж должен подчеркивать деловой настрой, но главная функция любого макияжа – скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Но это не значит, что на лице женщины должен быть переизбыток косметики и вся палитра красок. Нет! Деловой макияж предполагает определенные цветовые ограничения: следует отдать предпочтение приглушенным, нейтральным тонам. Я бы посоветовал бежевый, серый, возможно, немного черного, чтобы подчеркнуть, например, глаза и придать образу строгости. Румяна! Они должны быть обязательно и соответствовать вашему цветотипу. Но только умеренно! Если вы переборщили с румянами, то можете стать, мои дорогие, матрешкой.

-А, например, подводка для глаз…она допустима?

-Конечно! Жидкая подводка придаст глазам выразительность, а тушь привлечет к ним внимание. А это совершенно необходимо, когда, например, идут переговоры. Люди же смотрят друг другу в глаза. И еще один акцент – помада! Я бы допустил светлые тона и даже бесцветный бальзам… Должны присутствовать нюдовые оттенки, но если деловая встреча плавно «перешла» в деловой ужин, то я бы рекомендовал более яркие цвета для губ.

-Красный?

-А почему бы и нет? Это уже вечер, приглушенный свет, например, в ресторане, а переговоры идут… Если дресс-код позволяет, то помада должна быть непременно красной!

-Захар, а вам нравится деловой стиль женщин?

-Конечно! Я работаю с актрисами, которые предпочитают деловой стиль. Одна из моих любимых клиенток, уже бы сказал, что подруга, Юлия Галкина. Удивительно красивая женщина, которая просто «родилась» в деловом стиле. Да, ей он идет.

АКТРИСА ЮЛИЯ ГАЛКИНА

-Захар, вы недавно рассказывали о стиле прибалтийских мужчин, а есть в Латвии женщина политик, которая привлекла ваше внимание?

-Есть. Я много наблюдал за западными, прибалтийскими женщинами… И мое внимание привлекла политик Жанна Кулакова…

Политик Жанна Кулакова

-Она экс-мэр Даугавпилса, психолог.

-Она выделяется среди ваших деловых женщин. Совершенно очаровательная, стильная, смелая. Любит носить блузки с рюшем – смело! И я был поражен и восхищен ее розовым костюмом! Смело, смело, смело. Я увидел, что Жанна делает акцент на губы: помада в сдержанных тонах, но с небольшими цветовыми нюансами, например, розовый цвет основной. И ей очень подходит. И прическа! Это просто восторг! В стиле «бабетты». Я бы оценил ее образ, как деловой-изящный. Однозначно.

-Всем ли женщинам подходит деловой стиль?

-Всем женщинам подходит маленькое черное платье! Всем! Деловой образ нужно уметь «носить». Женщина должна чувствовать себя комфортно. Впрочем, нет ничего невозможного для наших женщин!

-Благодарю.

ЭТИ ЦВЕТЫ, ЗАХАР ДАРИТ НАШИМ ЖЕНЩИНАМ