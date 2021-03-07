Павел Трубинер: о Сталине, звездах и о молчаливых мужчинах

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 марта 2021, 16:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Для журналиста просто подарок брать интервью у образованного, думающего и интеллигентного актера: нет пустой, простите, болтовни, недопонимания и «звездности», которая зашкаливает. Да и темы можно выбирать любые: ответы точно будут интересные! Воскресный гость балтийского бюро «Аргументы Недели» - актер Павел Трубинер. А речь пойдет о… покушениях на Сталина, диверсантах и людях, которые победили, пожалуй, в самой страшной в истории человечества войне.

- Павел, тема у нас сегодня не совсем обычная – военное время и жизнь после. Март – время не только наступления весны, но событий, которые вошли в историю и «перевернули» жизнь многих людей… 5 марта 1953 года. Закончилась эпоха Иосифа Сталина. Вы снимались в картине «Убить Сталина». Сериал, который привлек зрителей не только интригующим названием, но и захватывающим содержанием. Что вы знаете о покушениях на товарища Сталина?

- Прежде всего, это, конечно, не документальное кино, а значит, что присутствует художественный вымысел. Безусловно, присутствовали военные консультанты, бывшие сотрудники серьезных ведомств, но художественный вымысел имеет место быть. Я не скажу, что много времени проводил в библиотеке или архивах… Есть то, что до сих пор находится под грифом «совершенно секретно», но то, что были покушения на Сталина – факт. Кто может с уверенностью сказать о всех покушениях? Возможно, мы никогда не узнаем! Пять, десять или больше – сложно сказать, но они были.

- Зритель привык в вас видеть положительного героя (не люблю такую формулировку), но это так. А тут вы предстали в роли диверсанта Евгения Новицкого. Не опасались испортить себе имидж положительного героя?

- У меня не первый такой «отрицательный» опыт: были картины «Черные кошки», «Охота на Вервольфа». Нет, не опасался. Тема интересная, отличные партнеры…

- Что было самым сложным на съемках «Убить Сталина»?

- Холод! Мороз! Было -25 градусов. Съемки проходили в Рыбинске. Сложно было пережить такой холод, но пережили!

- Павел, сегодня многие пытаются «забыть» историю того времени: мол, страшные годы были, жестокие, страной управлял тиран. Я считаю, что забывать свою историю – преступление! И говорить только о плохом – преступление. Как быть тогда с тем, что пожилое поколение с теплотой вспоминает молодые годы? Ваше мнение?

- Знаете, мы победили в этой страшной войне, выдержали все трудности. Поколение победителей. Да, победители. Война шла не с глупым противником, не с юными мальчиками, а с опытным врагом, профессионалами. Об этом не стоит забывать. Вы правы, некоторые люди сегодня отрицают то хорошее, что было после войны… Ту жизнь. А давайте вспомним, как люди ходили в кинотеатры: конечно, большинство не жило той жизнью, которую видели на экране, но когда они выходили из кинотеатра, то глаза просто горели, им хотелось жить, творить. Я говорю о том, что был позитив в послевоенных фильмах. И это хорошо. Гораздо лучше, чем в депрессии после просмотра некоторых современных картин, простите, завалиться в бар и жаловаться на судьбу! Кино должно нести позитивные эмоции. То время – время победителей. В конце этого года выйдет картина «Одиннадцать молчаливых мужчин»… Сюжет картины основан на реальных событиях – турнире советских футболистов московского «Динамо» с англичанами. Это было в 1945 году. Только закончилась война, города разрушены, люди учатся заново жить… И наши футболисты поехали в Великобританию и выиграли два матча и еще два сыграли вничью, а общий счет – 19:9. Знаете, что написано в конце фильма?

- Что?

- Поколению победителей посвящается! Да, поколение победителей!

- Павел, есть фильмы, которые «легли на душу» зрителю, а есть те, которые просто прошли. «Убить Сталина» имеет до сих пор большой рейтинг. Почему? Ваше мнение.

- Мне сложно сказать… Успех – неуловимая вещь. Видимо, так звезды сошлись.

- Благодарю.