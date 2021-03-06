Жерар Депардье: «Я никогда не был молчаливым мужчиной»

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6 марта 2021, 19:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Умеет же великолепный Жерар Депардье найти приключения на… свою голову! То, оскандалится в самолете, то испортит имущество на «Кинотавре», а то и «получит» обвинения в непотребных домогательствах. Если честно, то я обожаю месье Жерара! Он всегда интересен, талантлив и позитивен! Об этом говорят и его фильмы.

- Вы помните свой первый успех в кино? Как его перенесли? Если я помню, то это был фильм «Вальсирующие».

- Спокойно. Да, этот фильм сделал меня узнаваемым. Очевидно, что «Вальсирующие» - самый сексуальный фильм того времени. Ведь он про сексуальную революцию. А это всегда интересно.

- Режиссер фильма Бертран Блие назвал вас сложным человеком и негодяем. Вас это не обидело?

- Нет. А на что тут обижаться? Я никогда не был хорошим мальчиком, послушным и молчаливым актером. Но, видимо, я этим и притягиваю людей. Да, меня любят режиссеры, зрители. Так почему я иногда не могу показать свой характер? Я никогда не скрывал, что могу быть негодяем. И мне платят за мой темперамент, талант, характер огромные деньги. Я это заработал, мадам.

- Вы гордитесь своим характером? Своими недостатками?

- А что в этом дурного? Я обаятельный негодяй. Иногда позволяю себе лишнего. Например, люблю русскую водку и вино собственного производства. Русская водка очень хороша. На съемках фильма «Распутин» я распробовал этот напиток отлично. Но и Григорий Ефимович то же употреблял ее с удовольствием. Думаю, что если бы я не пил на съемках, то и роль у меня не получилась бы. Нужно все прочувствовать душой. Правда, после моих проблем с сердцем я пить стал гораздо меньше. Если раньше я вечерком при хорошей еде мог выпить до пяти бутылок вина, то теперь, увы, только две. Возраст да и вес мешают.

- Но вы неоднократно сидели на различных диетах. Это правда?

- О ла, ла… Я за свою жизнь худел на много килограммов, но так же поправлялся. Я не понимаю, а зачем худеть? Зачем худеть если человек не хочет? Мои женщины были помешаны на моем весе. Это ужасно. Кароль (Кароль Буке, французкая актриса-прим. авт.) постоянно ругалась со мной, прятала еду, покупала мне дурацкие йогурты… И эта американка Шэрон Стоун зазывала меня в рестораны, где поесть нельзя, но можно оставить сумасшедшие деньги! Я сам решаю, когда мне есть хлеб и овощи, а когда мясо. Я люблю выпить и поесть.

- Месье, а могу я вас спросить о ваших женщинах?

- Спрашивайте. А какой тут секрет? Да, я люблю женщин, и они любят меня. Я никогда не скрывал, что готов пофлиртовать с хорошенькой женщиной. Я мужчина на 100 процентов.

- Вам приписывали романы и с Катрин Денев, Вупи Голберг…

- Мадам, это уже личная жизнь. Вупи прекрасна. Она - профессионал. Но наши отношения ограничивались чашкой кофе и бокалом вина.

- Говорят, что у вас были очень сложные отношения с Анни Жирардо…

- Это была великая актриса. Но я до сих пор не понимаю, почему у нас не возникло дружбы… Не хочу об этом говорить.

- Есть что-то, о чем вы жалеете?

- О сыне. О том, что его нет. Мы так мало провели время вместе…