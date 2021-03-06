Визажист Захар Гринов: «Нас всегда встречают по одежке»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 марта 2021, 18:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Как это часто бывает, что мы смотрим на выступление государственных чиновников и тихо приходим в ужас: дамы с распущенными «косами» до пояса и ярким макияжем, у мужчин, простите, брюки до щиколотки, пиджак еле застегнут на сытом «животике». Но существует же определенный регламент, нормирующий внешний вид чиновников! Можно же и на государственной должности быть стильным! Балтийское бюро «Аргументы Недели» пообщались на данную тему с модным российским визажистом, стилистом Захаром Гриновым.

- Захар, если честно, то я иногда «прибываю» в недоумении от внешнего вида чиновников. Элементарной опрятности нет! Но, чиновники – лица государства. Разве не существует определенного регламента для государственных служащих?

- Конечно, существует! Но если нет, как говорят, врожденного вкуса, то следует обратиться к специалисту… Некоторые государственные служащие считают, что это уже лишнее, мол, и так хорош. Огромная ошибка. Вы правильно сказали, что чиновники – лица любого государства и быть стильными им просто необходимо. Запомните, нас всегда встречают по одежке! А вот как «проводят» - вопрос другой. Я бы хотел обратить внимание на то, что в каждой стране есть свои нюансы регламента. Это зависит от национальной принадлежности. Например, в России конкретных правил регламента, который касается внешнего вида чиновников, к счастью появились недавно. И к ним следует привыкнуть. В Европе подобный регламент существует давно.

- Например, темно-синий мужской костюм, сдержанные оттенки галстуков – основные принципы такого регламента. Если мы говорим о мужчинах.

- Нет. Я бы так все не упрощал! Если говорить о российских чиновниках, то они стараются придерживаться этого принципа. Например, в Германии мужчина может появиться на деловой встрече в… твидовом пиджаке. В Италии государственные служащие всегда будут в костюмах, которые идеально сшиты и «сидят» бесподобно на фигуре. Что касается Великобритании, то галстук и дорогой костюм! Всегда! Кстати, в Италии и Великобритании у мужчин госслужащих волосы будут аккуратны, ухожены, а, например, французы могут позволить себе некоторые вольности: смелые стрижки (у более молодых политиков), даже принты на галстуке могут быть.

- Но есть же общие тенденции для разных стран?

- Есть, конечно! Любой костюм государственного человека должен быть хорошо выглаженный, чистый воротник рубашки (да и рубашка тоже), скромная, но дорогая обувь. Сегодня уже просто недопустимо (дурной тон), чтобы политики носили на деловые встречи обувь, например, из крокодиловой кожи. Галстук – необходимый атрибут для делового костюма и имеет определенную символическую нагрузку. Деловую. Но, есть варианты…

- Какие?

- Давайте на примерах. Мне нравится наблюдать не только за российскими политиками, но и европейскими. Да, моя профессия – наблюдать, делать выводы и рекомендовать, конечно. Можем поговорить о ваших чиновниках, прибалтийских…

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс; Фото: личный архив

- С удовольствием!

- Могу точно сказать, что их стиль, внешний вид отличается от российских. Мне импонирует стиль некоторых ваших политиков. Если мы говорим о мужчинах, то я бы выделил трех – экс-президент Валдис Затлерс, министр обороны Артис Пабрикс и экс-мэр Олег Буров. Это публичные люди и, простите, я хорошо их «рассмотрел».

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс; Фото: личный архив

- И как?

- Валдис Затлерс – элегантность. Однозначно. Создается такое впечатление, что он «родился» в костюме. Для меня важна еще стрижка чиновника… У Затлерса она аккуратная, согласно протоколу и возрасту. Я уверен, что над его стилем серьезно работали, и он его не поменяет. Что касается Олега Бурова, то его стиль мне нравится: он допускает все оттенки в костюмах, даже может быть без галстука… И это очень гармонично. Вспомните, что я говорил? Не только темные цвета, но и «свободные» оттенки. Это допустимо в регламенте чиновников на сегодняшний день. В первую очередь, внешний вид должен притягивать людей, располагать к себе. Согласитесь, не совсем комфортно, когда чиновник, который общается с людьми, «застегнут» на все пуговицы… Комфортно для людей. У вашего экс-мэра образ продуман до мелочей. Он и «свой», и деловой. Человек явно на своем месте. Что касается министра обороны Пабрикса, то это чиновник «западного» стиля. Посмотрите на его прическу… Классика и свобода! Он делает акцент именно на стрижку. С одной стороны все по протоколу, а с другой – я обычный мужчина и мне нравится быть таким. Вот такие нюансы располагают к себе людей, и уж точно не вызывают, простите, смех. Но, это уже другая история…

Экс-мэр Риги Олег Буров; Фото: личный архив

- Благодарю.

Продолжение следует…