Девочка с бабочкой на руке

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 марта 2021, 13:26 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Вика Старикова живёт в Нижнем Тагиле. Многие знают девочку по выступлению в телевизионной передаче «Минута славы» и в других певческих конкурсах. Мы спросили Вику о том, сколько у неё подписчиков в ютьюбе, что она делает, чтобы сберечь свой голос, и не мешает ли карьера певицы учёбе в школе.

- Вика, тебе сейчас 12, а когда ты начала петь?

- Петь я начала примерно с 4-х лет. Тогда я только училась играть на фортепьяно, и мы с мамой подобрали мелодию песни «Если нравится тебе, то делай так». Вот её я и напевала всё время!

- В популярной передаче «Минута славы» ты пела песню о Родине. Сильно волновалась?

- Я, конечно, волновалась, ведь это было мое первое выступление в телевизионной программе. До этого я никогда не выступала перед камерами и чувствовала какую-то растерянность и неуверенность в себе. Потом, благодаря маминой поддержке, я все-таки справилась с собой, и даже получила удовольствие от выступления.

- Как отнеслось к тебе жюри?

- Мне кажется, что когда в жюри сидят взрослые люди, то они всегда переживают, если перед ними выступает ребенок, потому что они понимают, что любое выступление на публике - это очень важное для ребенка событие. Во время своего выступления я чувствовала их поддержку. Когда я закончила выступление, часть жюри сказала, что детям лучше не петь такие песни, а остальные члены жюри меня похвалили, и мне это было приятно.

- Расскажи о своём первом вокальном конкурсе.

- Это был интернет-конкурс «Поколение М». Там я должна была записать песню на видео и отправить его. Честно говоря, уже не помню, какое место я заняла.

- Выступая на конкурсах, как ты относишься к другим участникам – равнодушно, ревниво или, может, с ненавистью?

- На конкурсах случайных людей не бывает, кто-то хочет занять достойное место, или чтобы его заметили, а кто-то настроен на то, чтобы просто получить удовольствие от своего выступления.

- Тебе нравится побеждать, или главное - участие?

- Мне очень нравится побеждать. Как и всем, наверное. Это награда за то, что ты тренировался, что-то делал. Но участие – это тоже очень важно, потому что ты набираешься опыта и смотришь, как другие люди учатся. И ты пытаешься учиться у них.

- Ты выпустила клип на песню «Три желания». Весело было на съёмках?

- Это было очень интересно, это был первый клип, в котором я участвовала. Когда тебя снимают, это очень захватывающе. Все суетятся – гримёры, визажисты, оператор. Очень волнительно! Все люди на съёмке были добрые, приветливые, все ко мне хорошо относились, поддерживали меня.

- В том клипе ты держишь на руке бабочку. Это было живое создание?

- Да, это была живая бабочка. Мне даже потом подарили целую коробку с бабочками. Я была так рада! Они такие красивые. Бабочки пожили у меня немного, а потом мне стало их жалко, и я отпустила бабочек на волю.

- Если бы тебе предоставили возможность осуществить три желания, ты бы что выбрала?

- Очень трудно говорить о своих желаниях. Может быть, с возрастом они у меня изменятся. На сегодня мои желания сводятся к тому, чтобы научиться петь еще лучше, петь свои песни, и тогда я смогу дарить людям невероятные эмоции.

- Сколько человек подписано на твой ютьюб-канал? Как ты его развиваешь?

- Мне нравится активная социальная жизнь в Сети. Мне приятно, что есть люди, которым интересно то, что я делаю. Специально для них я регулярно выкладываю видео. У меня где-то 750 тысяч подписчиков, и мне очень хочется радовать их новыми песнями.

- Мама тебе не запрещает долго сидеть в интернете?

- Мама знает, что у меня много друзей в Сети, и я очень люблю с ними общаться, поэтому относится к этому с пониманием. Иногда я так увлекаюсь этим занятием, что забываю про все на свете, и тогда маме приходится мне напоминать, например, про несделанные уроки.

- Насколько твоя мама влияет на твою творческую карьеру?

- Мама всегда помогает мне в любых моих начинаниях. Вместе с ней мы обсуждаем все вопросы, касающиеся моего творчества. Она имеет музыкальное образование, поэтому я ей очень доверяю. Огромная заслуга в моей творческой карьере, конечно же, принадлежит моей маме.

- Какая у тебя самая любимая песня в репертуаре? Или ты любишь их все?

- Я их люблю все, но всё-таки самая любимая – «Ангел Я». Она авторская, мне ее подарили и я очень благодарна за это!

- А кто тебе пишет песни?

- Пока мы выбираем из готовых произведений. Но я мечтаю, что для меня когда-нибудь специально напишут песню.

- Ты модница? Следишь за модой?

- Я люблю красиво одеваться. Когда я захожу в магазин, то обязательно что-нибудь себе подбираю. Но я бы не назвала себя модницей, так как не очень люблю тратить время на магазины одежды.

- А как ты учишься? Творческая карьера не мешает учёбе в школе? Какие у тебя любимые предметы?

- Конечно, не просто совмещать творческую карьеру с учебой в школе. Я достаточно серьезно занимаюсь музыкой. На это уходит много сил и времени. Бывает, что мне приходится надолго уезжать из города, тогда я пропускаю много занятий в школе, а потом приходится все это наверстывать. Сложно, но я стараюсь. Любимые предметы – это русский язык, литература и английский.

- Ты привыкла к своей известности? Чего ещё тебе хочется достичь?

- Я не считаю себя очень известной. Над этим надо еще много работать. Мне хочется, чтобы мои песни приносили людям радость и удовольствие.

- Тебя на улицах Нижнего Тагила узнают, подходят за автографами?

- В Нижнем Тагиле про меня всё знают только мои одноклассники, поэтому за автографами никто не подходит. Меня это вполне устраивает. Я была очень удивлена, когда в Москве меня узнали какие-то девочки, подошли, и мы с ними поговорили.

- На каких исполнителей вы делаете кавер-версии?

- Вообще каверы мы делаем не на одного певца. А на многих. Мы просто слушаем песни в интернете и берём те, которые нам нравятся.

- Что ты делаешь, чтобы сохранить свой голос? Чего нельзя певцу есть и пить?

- Человеку, который решил профессионально заниматься пением, просто необходимо следить за своим голосом, поэтому каждый день я обязательно делаю специальные упражнения для голоса, распевку. В обычные дни я не ограничиваю себя ни в еде, ни в питье. А вот за пару часов до выступления нельзя ничего кушать, особенно жирные продукты, молоко и шоколад.

Иначе связки покроются тонким слоем жира и будут плохо смыкаться.

Голос будет срываться, что приведёт к хрипу и фальши. А после выступления горло ещё горячее и от холодного можно простудиться.

- Ты мечтаешь петь всю жизнь, или думаешь о какой-то другой профессии?

- Пока ещё не знаю. Может, буду всю жизнь петь, а может быть, нет. Пока я отношусь к музыке, как к любимому занятию, которое приносит мне радость.

Придет время, и я решу.