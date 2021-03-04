Полковник КГБ ЛССР в отставке: Ажиотажа 5 марта 1953 года в Риге не было

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 марта 2021, 08:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рига 1953 год

5 марта 1953 года скончался И.В. Сталин. На тот момент Латвия входила в состав СССР. Для советских людей смерть Сталина была шоком… А как к уходу «вождя» отнеслись жители Прибалтики? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР.

- Давайте начнем с того, как прибалты жили при Сталине…

- Вы хотите спросить, как латыши жили при сталинском режиме? Отвечу! Под контролем: проходили массовые репрессии – аресты, казни, тюремные заключения и, конечно, депортации латышей. Такой режим именовался, как тоталитарным. Что это значит? Шла борьба с теми, кто был не согласен с всеобщей политикой. И даже, когда небо было мирным, то контроль, цензура, давление было жестким. Контролировались все сферы жизни людей. Кто-то мирился, кто-то «садился», а кто-то мог и лишиться жизни. Под общими коммунистическими лозунгами, увы, жизнь была под страхом.

- Но из воспоминаний наших дедушек, бабушек можно понять, что при Сталине строились красивые дома, открывались учебные заведения, люди могли бесплатно отдыхать на хороших курортах…

фото из старых архивов

- Могли отдыхать, а могли и «отдыхать» в ином месте… Например, валить лес на Урале. Внешняя жизнь очень отличалась от реальной. Я говорю о том, что люди, которые прошли депортацию, похоронили своих родных, детей, родителей, лишились на долгое время своей Родины, поверьте, не могут чувствовать себя совершенно спокойно, даже тогда, когда вернулись в Латвию. Их жизнь изменилась, они стали другими. До 1953 года времена были страшные: жесткие методы сталинского режима. Да, после смерти Сталина аресты, казни прекратились. Люди смогли немного вздохнуть, но строгий контроль остался.

- А как латвийцы встретили известие о смерти Сталина 5 марта 1953 года?

- Ажиотажа не было. Я бы даже сказал, что спокойно. Были даже те, кто поднял рюмку за освобождение от тирана. Именно! В Риге не было всеобщего плача. Нет! Конечно, газеты давали информацию о смерти первого человека СССР, вождя мирового пролетариата. Помню, что давали долго… недели две. Разумеется, был объявлен траур. Даже печатали письма трудящихся с заводов, которые, якобы, в печали… Были издания, которые благодарили Сталина за «светлую» жизнь. Все теперь понимают, что и кто контролировал все эти публикации. Конечно, Коммунистическая партия. А я говорю о простых людях. Нет, все прошло тихо. Вот когда Гагарин полетел в космос, то ажиотаж был! Люди собирались на улицах, радовались, стали детей называть в честь космонавта.

- В Латвии были же и памятники Сталину. Как быстро их снесли?

- Постепенно, но снесли. Я помню, как торжественно открывался памятник Сталину в 1950 году в Риге, потом их «расплодилось» по всей стране. Демонтировать эти памятники стали приблизительно после 1955 года. Кстати, в самом сердце Риге, где нынче стоит памятник Янису Райнису, должен был стоять монумент Сталину, но, к счастью, наступила волна десталинизации. Поймите, этот вождь мирового пролетариата сломал тысячи жизней, разлучил семьи, лишил людей права жить в своей стране. Какое тут может быть отношение? Только боль памяти… А такую боль невозможно забыть.

- Благодарю.