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Аргументы Недели Интервью 13+

Полковник КГБ ЛССР в отставке: Ажиотажа 5 марта 1953 года в Риге не было

, 08:25 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Полковник КГБ ЛССР в отставке: Ажиотажа 5 марта 1953 года в Риге не было
Рига 1953 год

5 марта 1953 года скончался И.В. Сталин. На тот момент Латвия входила в состав СССР. Для советских людей смерть Сталина была шоком… А как к уходу «вождя» отнеслись жители Прибалтики? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР.

Полковник КГБ ЛССР в отставке: Ажиотажа 5 марта 1953 года в Риге не было

- Давайте начнем с того, как прибалты жили при Сталине…

Вы хотите спросить, как латыши жили при сталинском режиме? Отвечу! Под контролем: проходили массовые репрессии – аресты, казни, тюремные заключения и, конечно, депортации латышей. Такой режим именовался, как тоталитарным. Что это значит? Шла борьба с теми, кто был не согласен с всеобщей политикой. И даже, когда небо было мирным, то контроль, цензура, давление было жестким. Контролировались все сферы жизни людей. Кто-то мирился, кто-то «садился», а кто-то мог и лишиться жизни. Под общими коммунистическими лозунгами, увы, жизнь была под страхом.

- Но из воспоминаний наших дедушек, бабушек можно понять, что при Сталине строились красивые дома, открывались учебные заведения, люди могли бесплатно отдыхать на хороших курортах…

фото из старых архивов
фото из старых архивов

Могли отдыхать, а могли и «отдыхать» в ином месте… Например, валить лес на Урале. Внешняя жизнь очень отличалась от реальной. Я говорю о том, что люди, которые прошли депортацию, похоронили своих родных, детей, родителей, лишились на долгое время своей Родины, поверьте, не могут чувствовать себя совершенно спокойно, даже тогда, когда вернулись в Латвию. Их жизнь изменилась, они стали другими. До 1953 года времена были страшные: жесткие методы сталинского режима. Да, после смерти Сталина аресты, казни прекратились. Люди смогли немного вздохнуть, но строгий контроль остался.

- А как латвийцы встретили известие о смерти Сталина 5 марта 1953 года?

Ажиотажа не было. Я бы даже сказал, что спокойно. Были даже те, кто поднял рюмку за освобождение от тирана. Именно! В Риге не было всеобщего плача. Нет! Конечно, газеты давали информацию о смерти первого человека СССР, вождя мирового пролетариата. Помню, что давали долго… недели две. Разумеется, был объявлен траур. Даже печатали письма трудящихся с заводов, которые, якобы, в печали… Были издания, которые благодарили Сталина за «светлую» жизнь. Все теперь понимают, что и кто контролировал все эти публикации. Конечно, Коммунистическая партия. А я говорю о простых людях. Нет, все прошло тихо. Вот когда Гагарин полетел в космос, то ажиотаж был! Люди собирались на улицах, радовались, стали детей называть в честь космонавта.

Полковник КГБ ЛССР в отставке: Ажиотажа 5 марта 1953 года в Риге не было

В Латвии были же и памятники Сталину. Как быстро их снесли?

Постепенно, но снесли. Я помню, как торжественно открывался памятник Сталину в 1950 году в Риге, потом их «расплодилось» по всей стране. Демонтировать эти памятники стали приблизительно после 1955 года. Кстати, в самом сердце Риге, где нынче стоит памятник Янису Райнису, должен был стоять монумент Сталину, но, к счастью, наступила волна десталинизации. Поймите, этот вождь мирового пролетариата сломал тысячи жизней, разлучил семьи, лишил людей права жить в своей стране. Какое тут может быть отношение? Только боль памяти… А такую боль невозможно забыть.

Полковник КГБ ЛССР в отставке: Ажиотажа 5 марта 1953 года в Риге не было

- Благодарю.

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