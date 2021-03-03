Актриса Ольга Лерман: «Мне не надо было копировать Елену Вяльбе»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 марта 2021, 11:52 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Ольга Лерман родилась в Баку в театральной семье. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Красавчик», «Одинок по контракту», «Сводные судьбы», «Дом на краю леса», «Машкин дом», «Новогодний экспресс», «Тайны госпожи Кирсановой», «Калашников» и др. 4 марта в российский прокат выходит фильм «Белый снег», рассказывающий о жизни знаменитой лыжницы Елены Вяльбе, где Ольга Лерман сыграла главную роль.

- Ольга, какие черты вы взяли от реальной Елены Вяльбе?

- У нас не было необходимости копировать Лену, за что я очень благодарна создателям картины. Я переняла от неё только стальной стержень в характере, который есть у нашей знаменитой спортсменки. Ещё я играла в коричневых линзах – у Лены такой же цвет глаз. Я часто наблюдала, какой взгляд у Вяльбе, когда она присутствовала на съёмках. У спортсменов какой-то другой взгляд – более конкретный, что ли.

Если у меня возникали вопросы по роли, я всегда могла спросить у Лены, с которой мы очень подружились, что она чувствовала, как говорила. Если мне не нравилась какая-то реплика, я консультировалась с ней, чтобы говорить более человеческим языком. Лена очень помогла мне оживить эту историю, потому что сложно играть, когда герой рядом, когда нужно передать его сущность. Одним историческим костюмом тут не обойтись.

- Наверное, и физически было сложно играть эту роль? Много тренировались?

- Много. Я с нуля училась бегать на лыжах.

- А что, в школе не приходилось?

- Я из Азербайджана, из Баку, там не до лыж. Я лыжи увидела в первый раз, когда встретилась со своим тренером. Да, физически было сложно. Мы тренировались по 5-6 раз в неделю, полтора-два часа в день. Потом уехали на сборы, были там около 10 дней, тоже много тренировались.

- Но у вас же были дублёры на съёмках?

- Конечно, за два месяца тренировок мы не могли стать мастерами спорта. Я с большим уважением отношусь к настоящим лыжницам – они бегают, как монстры! Наши девушки-дублёры были в два раза медленнее, потому что это художественный фильм, иначе на камере ничего бы не было видно. Но я как лыжница тоже периодически появляюсь в кадре.

- Мышцы накачали?

- Я - да, сильно. Ноги просто гудели.

- Полюбили после съёмок лыжный спорт, или наелись им досыта на съёмках?

- Да, полюбила, собираюсь и дальше бегать на лыжах.

- Какой самый сложный эпизод был на съёмках фильма «Белый снег»?

- Был сложный период, когда мы снимали в Мурманске гонки. Мы по 12 часов стояли на лыжах. С нами были спортсменки-дублёры, мы все сидели в одном помещении, атмосфера была весёлая, несмотря на трудности.

- Спортивные сцены давались легче, чем лирические?

- Спортивные сцены были, наверное, тяжелее. Ведь ты стоишь на лыжах, а тебе ещё надо играть.

- Бывало, что Елена Вяльбе вас ругала за что-то на съёмках?

- Ругала? Я не маленькая девочка, чтобы меня ругать. Лена просто высказывала какие-то свои замечания – так не говорили, так в спорте не бывает и так далее.

- А как вы вообще воспринимаете критику? Злитесь, когда вас критикуют?

- Я ранимо воспринимаю критику. Мне кажется, критика – это чистый детокс, ты можешь прочиститься, как-то перезагрузиться, сбросить весь груз, который у тебя до этого был. Ты думаешь, что ты такой классный, у тебя всё здорово – и вдруг кто-то сказал тебе то, что ты не хочешь услышать. Как правило, это подсекает, но если правильно и адекватно относиться к себе, можно переработать критику в плюс.

- В сериале «Красавчик» вы сыграли архитектора. Изучали какие-нибудь архитектурные стили для роли?

- Да, конечно. Мне дали консультанта-девочку, которая училась в МАРХИ. И мы ходили с ней по городу, она мне что-то рассказывала, показывала. Я не изучила все архитектурные стили, но для меня было важно что-то об этом узнать. Что такое архитектор вообще? Это человек, который не просто черчит линии, а он знает, что такое пропорции, он не просто говорит – вот треугольник, вот квадратик. А для этого есть специальные профессиональные термины. Мне эти короткие лекции очень помогли на съёмках. Для любого артиста важно погрузиться в ремесло своего героя.

- Какое у вас самое любимое место в Москве?

- Я очень люблю центр. Чистые пруды, Потаповский переулок, Маросейка, Покровка.

- А есть у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Мне кажется, мой «райский уголок» там, где моя семья, где мои родные люди. У меня вся семья живёт по разным уголкам мира. Родители, например, в Баку. Это моя малая родина.

- Красивый город?

- Сейчас он стал гораздо красивее, чем раньше. Правда, пропал какой-то особенный дух. Это следствие модернизма, наверное. Много всего понастроили.

- Известность вам принесла роль в «Шулере». Проснулись знаменитой?

- Я никогда не просыпалась знаменитой. Просто это была главная роль, а, мне кажется, артист растёт на главных ролях. И, конечно, если ты будешь постоянно играть только в эпизодах, достаточно сложно во что-то вырасти. Хотя мы знаем вагон прекрасных артистов, которые всю жизнь играли эпизоды. Но, к сожалению, они так и остались «королями эпизодов». Я убеждена, что в театре и в кино артист должен расти на главных ролях.

- В своё время вы окончили хореографическое училище. Вам пригодилось в дальнейшей карьере умение танцевать?

- Да, я играю танцевальный спектакль в театре Вахтангова. А в одном из недавних фильмов я даже танцевала с ансамблем Александрова!

- В какой исторической эпохе вы хотели бы пожить?

- Я бы хотела жить там, где сейчас живу.