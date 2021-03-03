Актриса Ольга Лерман: «Мне не надо было копировать Елену Вяльбе»

Ольга Лерман родилась в Баку в театральной семье. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Красавчик», «Одинок по контракту», «Сводные судьбы», «Дом на краю леса», «Машкин дом», «Новогодний экспресс», «Тайны госпожи Кирсановой», «Калашников» и др. 4 марта в российский прокат выходит фильм «Белый снег», рассказывающий о жизни знаменитой лыжницы Елены Вяльбе, где Ольга Лерман сыграла главную роль.
- Ольга, какие черты вы взяли от реальной Елены Вяльбе?
- У нас не было необходимости копировать Лену, за что я очень благодарна создателям картины. Я переняла от неё только стальной стержень в характере, который есть у нашей знаменитой спортсменки. Ещё я играла в коричневых линзах – у Лены такой же цвет глаз. Я часто наблюдала, какой взгляд у Вяльбе, когда она присутствовала на съёмках. У спортсменов какой-то другой взгляд – более конкретный, что ли.
Если у меня возникали вопросы по роли, я всегда могла спросить у Лены, с которой мы очень подружились, что она чувствовала, как говорила. Если мне не нравилась какая-то реплика, я консультировалась с ней, чтобы говорить более человеческим языком. Лена очень помогла мне оживить эту историю, потому что сложно играть, когда герой рядом, когда нужно передать его сущность. Одним историческим костюмом тут не обойтись.
Поддержите издание
- Наверное, и физически было сложно играть эту роль? Много тренировались?
- Много. Я с нуля училась бегать на лыжах.
- А что, в школе не приходилось?
- Я из Азербайджана, из Баку, там не до лыж. Я лыжи увидела в первый раз, когда встретилась со своим тренером. Да, физически было сложно. Мы тренировались по 5-6 раз в неделю, полтора-два часа в день. Потом уехали на сборы, были там около 10 дней, тоже много тренировались.
- Но у вас же были дублёры на съёмках?
- Конечно, за два месяца тренировок мы не могли стать мастерами спорта. Я с большим уважением отношусь к настоящим лыжницам – они бегают, как монстры! Наши девушки-дублёры были в два раза медленнее, потому что это художественный фильм, иначе на камере ничего бы не было видно. Но я как лыжница тоже периодически появляюсь в кадре.
- Мышцы накачали?
- Я - да, сильно. Ноги просто гудели.
- Полюбили после съёмок лыжный спорт, или наелись им досыта на съёмках?
- Да, полюбила, собираюсь и дальше бегать на лыжах.
- Какой самый сложный эпизод был на съёмках фильма «Белый снег»?
- Был сложный период, когда мы снимали в Мурманске гонки. Мы по 12 часов стояли на лыжах. С нами были спортсменки-дублёры, мы все сидели в одном помещении, атмосфера была весёлая, несмотря на трудности.
- Спортивные сцены давались легче, чем лирические?
- Спортивные сцены были, наверное, тяжелее. Ведь ты стоишь на лыжах, а тебе ещё надо играть.
- Бывало, что Елена Вяльбе вас ругала за что-то на съёмках?
- Ругала? Я не маленькая девочка, чтобы меня ругать. Лена просто высказывала какие-то свои замечания – так не говорили, так в спорте не бывает и так далее.
- А как вы вообще воспринимаете критику? Злитесь, когда вас критикуют?
- Я ранимо воспринимаю критику. Мне кажется, критика – это чистый детокс, ты можешь прочиститься, как-то перезагрузиться, сбросить весь груз, который у тебя до этого был. Ты думаешь, что ты такой классный, у тебя всё здорово – и вдруг кто-то сказал тебе то, что ты не хочешь услышать. Как правило, это подсекает, но если правильно и адекватно относиться к себе, можно переработать критику в плюс.
- В сериале «Красавчик» вы сыграли архитектора. Изучали какие-нибудь архитектурные стили для роли?
- Да, конечно. Мне дали консультанта-девочку, которая училась в МАРХИ. И мы ходили с ней по городу, она мне что-то рассказывала, показывала. Я не изучила все архитектурные стили, но для меня было важно что-то об этом узнать. Что такое архитектор вообще? Это человек, который не просто черчит линии, а он знает, что такое пропорции, он не просто говорит – вот треугольник, вот квадратик. А для этого есть специальные профессиональные термины. Мне эти короткие лекции очень помогли на съёмках. Для любого артиста важно погрузиться в ремесло своего героя.
- Какое у вас самое любимое место в Москве?
- Я очень люблю центр. Чистые пруды, Потаповский переулок, Маросейка, Покровка.
- А есть у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?
- Мне кажется, мой «райский уголок» там, где моя семья, где мои родные люди. У меня вся семья живёт по разным уголкам мира. Родители, например, в Баку. Это моя малая родина.
- Красивый город?
- Сейчас он стал гораздо красивее, чем раньше. Правда, пропал какой-то особенный дух. Это следствие модернизма, наверное. Много всего понастроили.
- Известность вам принесла роль в «Шулере». Проснулись знаменитой?
- Я никогда не просыпалась знаменитой. Просто это была главная роль, а, мне кажется, артист растёт на главных ролях. И, конечно, если ты будешь постоянно играть только в эпизодах, достаточно сложно во что-то вырасти. Хотя мы знаем вагон прекрасных артистов, которые всю жизнь играли эпизоды. Но, к сожалению, они так и остались «королями эпизодов». Я убеждена, что в театре и в кино артист должен расти на главных ролях.
- В своё время вы окончили хореографическое училище. Вам пригодилось в дальнейшей карьере умение танцевать?
- Да, я играю танцевальный спектакль в театре Вахтангова. А в одном из недавних фильмов я даже танцевала с ансамблем Александрова!
- В какой исторической эпохе вы хотели бы пожить?
- Я бы хотела жить там, где сейчас живу.