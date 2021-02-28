Михаил Пореченков: Я парень из Питера, и жизнь у меня интересная

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 февраля 2021, 10:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: из открытых источников

Говорят, когда продюсер Александр Капица искал главного героя в сериал «Агент национальной безопасности», то на роль Лехи Николаева «пробовал» с десяток актеров, но… Отчаявшись выбрать нужный персонаж, известный продюсер, обратился к женской половине съемочной группы. И те без колебаний отдали свои голоса за Михаила Пореченкова. Чем же так подкупил малоизвестный актер прекрасную половину человечества? Конечно же, своей брутальностью, откровенно мужественной внешностью, образом настоящего героя, неприкрытой сексуальностью. Сам же актер терпеть не может говорить на тему внешности, и не считает, что он «секс символ». Он просто живет, не загадывая вперед. Гениальным актером считает Вячеслава Тихонова, особенно после роли в фильме «Они сражались за Родину», совершенно не мечтает сыграть Гамлета, но, не имея слуха и голоса, мечтает запеть в кадре.

От автора.

Когда-то были прекрасные времена и не было «черных списков». Для любого журналиста – раздолье-общение с народными, заслуженными, любимыми артистами. Время идет, а «черный список» пополняется в странах Балтии. Лично я, как журналист, тоскую по тем временам, когда можно было спокойно задать вопрос актеру, исполнителю… Да уж, такие времена. Но есть и память архивов. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» беседа с одним из моих любимых актеров Михаилом Пореченковым.

- Михаил, вы даете огромное количество интервью, отвечаете на все вопросы журналистов, но… Из этих интервью совершенно невозможно понять, простите, как вы появились в российском кино…

- Да я и сам себя часто спрашиваю: «А откуда он такой взялся?» Я Питерский парень с очень интересной жизнью.

- Так давайте поговорим, как начиналась ваша сознательная жизнь.

- Давайте. Я рос в совершенно обычной советской семье. Мама работала строителем, а папа был моряк. Естественно, что при плотном рабочем графике моей семьи я частенько попадал «в руки своей бабушки». Она практически и вырастила меня. Где я только не жил? Родился в Ленинграде, часть детства провел у бабушки в Псковской области, а потом отец получил работу в Польше и мы с мамой приехали к нему в Варшаву. Одним словом, скучать юному Мише было некогда! Постоянные переезды, новые школы, новые друзья. Обычная жизнь советского ребенка.

- Кем хотели быть в детстве, в юности? И что из этого сбылось?

- Я, как и все в то советское время мечтал стать космонавтом. Меня всегда привлекали чисто «мужские» профессии. Космонавтом я не стал, но решил послужить Родине: выбрал военно–политическое училище в Таллине. Но и там не сложилось. Меня отчислили из училища за десять дней до выпуска. Оставалось сдать всего два госэкзамена, и я получил бы свои первые погоны, поехал служить куда–нибудь и вряд ли бы вы увидели сейчас актера Михаила Пореченкова. Почему так произошло? В один прекрасный день я понял, что быть политруком точно не для меня! Но из училища просто так сложно уйти. И я схитрил: перестал делать домашние задания, сбегал в самоволку, на экзаменах сдавал пустые листы. Конечно, преподаватели решили, что у меня просто блажь и долго терпели мои закидоны. Но я человек упертый и итог – «отчисление за нежелание учиться». Но я совершенно не жалею. Это был мой сознательный выбор. Конечно, родители были в шоке! Мне 22 года, а стабильной профессии нет. Но меня это совершенно не волновало. Я так решил! Решил, что военным не буду, а буду актером!

- А почему тогда вы сразу не поступили в театральный?

- Я еще в школе подумывал стать актером, но это были чисто спонтанные мысли. А профессия военного мне казалась очень мужественной. Помню, как в первом классе сказал маме, что хочу стать актером, но в ответ услышал: «Забудь! Там только блатные». Вот мой весь пыл и поубавился. Но, видимо, тайная мечта осталась. Когда меня отчислили из военного училища, то я совершенно серьезно объявил родителям, что собираюсь поступать в театральный. Более того сказал, что очень скоро стану известным актером. Конечно, родители мне не поверили, но я рискнул. Так началась моя жизнь «в искусстве» (смеется). Собрал свои нехитрые пожитки и отправился в Москву поступать во ВГИК. Почему выбрал Москву? Ответа конкретного дать не могу. Я совершенно не хотел учиться в Москве, но столица манила. Я понимал, что учиться в Москве – круто! Да и возможностей для начинающего актера больше. Но меня ждал провал! Во ВГИК я не поступил. И был рад этому! Рад! Вернулся в Питер и пошел на прослушивание в ЛГИТМИК. И меня приняли. Это была удача и конкретный шанс стать известным (смеется). И я ушел в учебу с головой. Я понимал, что надо будет пахать очень серьезно, чтобы тебя заметили. Да и курс у нас был «работящий»! Пахали все! Утро у меня начиналось в шесть, а день заканчивался в часа два ночи. Но мне все это нравилось! В 1996 году я закончил институт, и начал бегать по кастингам. Мне повезло! Меня заметил продюсер Александр Капица и появился Леха Николаев из «Агента национальной безопасности». А потом пошло–поехало. Я сдержал слово – стал известным (смеется).

- Михаил, в своих интервью вы мало говорите о своей личной жизни. Но, при этом не скрываете, как многие, актеры своих детей. Вы с удовольствием фотографируетесь с семьей, и постоянно говорите, что самое главное для вас – семья. Может, поговорим более откровенно о вашей личной жизни?

- Хорошо, давайте поговорим. Впрочем, я никогда не скрывал свою семью. Я понимаю, что популярность накладывает определенные обязанности. Люди хотят знать!

Со своей женой Ольгой я познакомился в канун 1999 года в питерском ресторане «Манхэттен». Мы с друзьями отдыхали веселой компанией. Когда вошла Оля, то я ее сразу заприметил: красивая девушка в джинсах и в белом свитерке… И у меня в голове «засело» - судьбина моя. Конечно, я подошел и познакомился! Вот до сих пор вместе! Кстати, свадьбы, как таковой мы не устраивали. Расписались быстренько и я улетел на съемки «Агента национальной безопасности».

- У вас в семье существуют свои традиции?

- Мы с Ольгой любим принимать гостей. Это замечательно, когда собираешься у мангала с друзьями, жаришь шашлыки и просто болтаешь. Релакс полный. У нас много друзей: крестная наших детей Маши и Пети Аня Михалкова, а крестный отец Маши Федор Бондарчук. Когда они приезжают в гости к нам, то начинается полное безумие: дети носятся, смех, веселье, шум. Но главное мы отдыхаем, наслаждаемся обществом друг друга. Вы спросили о традициях… Обязательно, раз в месяц мы устраиваем посиделки с друзьями.

Михаил Пореченков с дочкой

- Возможно ли, после многих лет брака сохранить с женой романтические отношения?

- Конечно! Лично у нас осознанный брак. Мы поженились не сразу: узнавали, понимали друг друга. Да, мы взвешивали все «за» и «против». И это естественно! У меня за плечами это не первый брак. И есть дочь Варенька от предыдущего брака. Но мы вместе. Мы любим друг друга, понимаем друг друга, уважаем друг друга. У нас практически не бывает разногласий. Иногда я могу взорваться от того, что не могу что–то найти. Других причин нет. Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. Мне было некомфортно от того, что я не мог дать своей семье все, что нужно. Меня мучило то, что я не мог достойно обеспечить быт своих близких. Но моя жена всегда поддерживала меня и говорила: «Подожди, все наладится!». И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас. А сегодня я очень люблю баловать своих близких: подарками, поездками. Я хочу и делаю все, чтобы мои близкие чувствовали себя счастливыми. Считаю, что детей непременно нужно баловать! Тогда на протяжении жизни из них будет исходить свет любви. Красиво сказал? Но это правда! Все идет из детства… У меня в детстве было много любви, и сейчас многие люди про меня думают, что я человек безоблачный, счастливый и богатый. Кстати, правильно думают.

Фото: соцсети

- Михаил, вы практически не говорите о своем старшем сыне. Почему?

- Я не хочу много говорить на эту тему. Да, у меня есть старший сын Владимир, который родился в Таллине. В период моей учебы в военном училище у меня были отношения с прекрасной девушкой, но увы… Жизнь нас разбросала. А ребенок родился. О его существовании я узнал не так давно. И рад, что у меня есть старший сын! Он молодец, парень с головой. Но главное, что у него есть характер. Простите, но пока не время «открывать все карты».

- Как вы считаете, интуиции нужно доверять?

- Абсолютно. Мне моя интуиция помогала и оберегала. Когда слышу свой внутренний голос: «Стоп!», то обязательно прислушиваюсь к нему. И через время понимаю, что был прав.

- Михаил, а почему вы не любите говорить о своей внешности? Сегодня стало модным рассказывать о секретах «молодости».

- Видимо, у меня другое восприятие жизни. Что я должен рассказать? Что я хожу в косметический салон? Что делаю огуречную маску раз в неделю? Бред! Я хожу три раза в неделю в спортзал. Думаю, что этого достаточно, чтобы чувствовать себя отлично.

- Не хотите сыграть героя–любовника?

- Вы посмотрите на меня? С моей внешностью героев –любовников мне не играть!

- Вам легко извиняться?

- Иногда сложно. Переступить через себя и сказать «извини» - сложно бывает. Но это от слабости. А почему вы удивляетесь? Да, у меня есть слабости. Но я извиняюсь всегда, когда чувствую, что не прав.

- Вы легко находите контакт с коллегами на съемочной площадке?

- Да, легко. Вы сейчас спросили, а я задумался… Да, легко. Когда мне предложили сниматься в роли Кречетова в «Ликвидации», то я совершенно не был знаком с Машковым–Гоцман. Честно, немного побаивался встретиться с ним на съемочной площадке. Володя – гениальный, мощный талант. У него действительно «звездный» статус! Но когда познакомились, то я понял, что это очень тонкий партнер. Он так сумел расположить к себе. Это прошло совершенно незаметно. Съемки проходили очень весело, легко. И после съемок мы продолжаем общаться.

- Вам знакомо слово «зависть»? Профессиональная зависть?

- Интересный вопрос! Насколько я помню, то никогда не завидовал коллегам. Да и мне никто не завидовал. А зачем? Да я и не думал о зависти. Все мои друзья–коллеги люди успешные, известные. И все пашут! Секрет успеха прост: надо пахать! У нас нет времени завидовать друг другу.

- Вы планируете свою жизнь? Думаете о том, что будет лет через десять, например?

- Я вообще не планирую свою жизнь. Это глупо. Все мы под Богом ходим. Я живу сейчас! У меня есть прекрасная семья, любимая работа. Что еще желать? Зачем загадывать?

- Благодарю.

Михаил Пореченков с женой