Филипп Киркоров: «Надо уметь избавляться от негатива»

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 февраля 2021, 10:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Увы, сейчас не лучшие времена наступили у Филиппа Киркорова: Литва «определила» артиста в «черный список», экс-банк Латвии просит вернуть его несколько миллионов. А вот я помню его выступления в Юрмале: красочно, интересно, на «бис». И помню свои интервью с замечательным Филиппом Киркоровым. Жаль…

- Филипп, опишите себя в трех словах.

- Я просто счастливый человек.

- В какой момент вы поняли, что стали взрослым человеком?

- Мы все в душе дети. Видимо, когда у меня появилась ответственность за родных людей. Рождение моих детей - огромная ответственность для меня.

- Что вас может удивить?

- Конечно, мои дети. Я часто бываю на гастролях и безумно скучаю по своим малышам. И они скучают. Чтобы быть к ним поближе я каждый вечер общаюсь с ними по скайпу. Они так забавно "прилипают" к экрану, машут ручками, что я готов... разрыдаться. Необыкновенная искренность...

- Когда вы плакали в последний раз?

- Когда взял на руки Аллу-Викторию.

Фото: facebook.com/ФИЛИПП-КИРКОРОВ

- Ваш самый страшный кошмар в жизни?

- Когда уходят родные люди. Я до сих пор чувствую, что мне не хватает моей мамы.

- Можно ли всю жизнь любить одну женщину?

- Естественно. Я до сих пор не могу простить себе, что "потерял" Аллу (Аллу Пугачеву - прим.авт). Я до сих пор люблю эту необыкновенную женщину.

- Почему мужчина отпускает любимую женщину? Может лучше попробовать удержать?

- Много причин у мужчин. Я был сам виноват в своем разводе. Возможно, был молод, глуп... А может не понимал, что такое семья... Может был не готов отдать родному человеку всего себя..

- Какие черты характера вам больше всего доставляют хлопот?

- Моя вспыльчивость. Но что тут делать? Я же южный мужчина.

- А какие черты характера вас раздражают в других людях?

- Вспыльчивость.

- Вы умеете прощать обиды?

- Любая обида - негатив. Раньше мне сложно было прощать. Я переживал, сердился, сжигал себя... Но Алла Борисовна научила меня стирать весь негатив из памяти. И жить стало легче.

- Вы искренно переживаете конфликты с людьми или... просто стираете неприятности из памяти?

- Как же всем журналистам не дают покоя мои истории с розовыми кофточками!!! Конечно, я переживаю. Я могу вспылить, но быстро отхожу. А дело уже сделано. И мне бывает стыдно, что я не смог сдержаться.

- Можно ли в мире жестокого шоу - бизнеса иметь друзей?

- Можно. У меня прекрасные друзья... Алла, Максим, Кристина... На этих людей я могу положиться всегда.

- Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

- Верю. Когда судьбе угодно не "сводить" мужчину и женщину, как супругов, но люди близки друг другу, то возникает дружба. И крепкая дружба.

- Чем можно заинтересовать мужчину на первом свидании?

- Многим... Но нужно дойти до первого свидания. А если дошли, то интерес уже есть. Это чувства, которые невозможно объяснить.

- Вы больше говорите или больше слушаете?

- Я всегда слушаю и слышу, что мне говорят. Умные речи я принимаю к сердцу, а дурные... Зачем их слушать?

Фото из открытых источников

- Вам нравится, когда вас называют "звезда"?

- Я своим трудом всего добился в жизни. Разве я мог, когда учился в школе, и был нескладным мальчишкой, подумать, что меня ждет успех и признание? Я много работал и очень много работаю теперь. И мне нравится, когда люди оценивают это.

- Вы часто смотрите в звездное небо?

- Бывает, когда мне одиноко.

- Одиночество - счастье или проклятье?

- Я не знаю. За все в жизни приходиться платить. И за успех... Сложно жить с человеком, который всегда на публике. Сложно, когда мало личного пространства. Но одиночество, порой, наводит на интересные мысли...

- Чем вы гордитесь?

- Своими детьми, своим отцом, своей жизнью...

- Самая нелепая сплетня, которую вы о себе слышали?

- То, что мой брак с Аллой был пиаром. Это ложь и грязь. Наши отношения - сильное чувство.

- Почему вы высокомерно относитесь к некоторым журналистам?

- Я не люблю непрофессионалов. Я не люблю, когда нагло лезут в мою личную жизнь. Это просто отвратительно. А насчет высокомерия... Вы определенно ошибаетесь.

- Что может вызвать в вас ненависть?

- Я тот человек, который не способен ненавидеть. Я уже говорил, что бываю вспыльчивым, но отходчивым.

- Вы о чем-то жалеете?

- Да… Но это мое, личное…

- Благодарю.