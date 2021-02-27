Филипп Киркоров: «Надо уметь избавляться от негатива»

Увы, сейчас не лучшие времена наступили у Филиппа Киркорова: Литва «определила» артиста в «черный список», экс-банк Латвии просит вернуть его несколько миллионов. А вот я помню его выступления в Юрмале: красочно, интересно, на «бис». И помню свои интервью с замечательным Филиппом Киркоровым. Жаль…
- Филипп, опишите себя в трех словах.
- Я просто счастливый человек.
- В какой момент вы поняли, что стали взрослым человеком?
- Мы все в душе дети. Видимо, когда у меня появилась ответственность за родных людей. Рождение моих детей - огромная ответственность для меня.
- Что вас может удивить?
- Конечно, мои дети. Я часто бываю на гастролях и безумно скучаю по своим малышам. И они скучают. Чтобы быть к ним поближе я каждый вечер общаюсь с ними по скайпу. Они так забавно "прилипают" к экрану, машут ручками, что я готов... разрыдаться. Необыкновенная искренность...
- Когда вы плакали в последний раз?
- Когда взял на руки Аллу-Викторию.
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- Ваш самый страшный кошмар в жизни?
- Когда уходят родные люди. Я до сих пор чувствую, что мне не хватает моей мамы.
- Можно ли всю жизнь любить одну женщину?
- Естественно. Я до сих пор не могу простить себе, что "потерял" Аллу (Аллу Пугачеву - прим.авт). Я до сих пор люблю эту необыкновенную женщину.
- Почему мужчина отпускает любимую женщину? Может лучше попробовать удержать?
- Много причин у мужчин. Я был сам виноват в своем разводе. Возможно, был молод, глуп... А может не понимал, что такое семья... Может был не готов отдать родному человеку всего себя..
- Какие черты характера вам больше всего доставляют хлопот?
- Моя вспыльчивость. Но что тут делать? Я же южный мужчина.
- А какие черты характера вас раздражают в других людях?
- Вспыльчивость.
- Вы умеете прощать обиды?
- Любая обида - негатив. Раньше мне сложно было прощать. Я переживал, сердился, сжигал себя... Но Алла Борисовна научила меня стирать весь негатив из памяти. И жить стало легче.
- Вы искренно переживаете конфликты с людьми или... просто стираете неприятности из памяти?
- Как же всем журналистам не дают покоя мои истории с розовыми кофточками!!! Конечно, я переживаю. Я могу вспылить, но быстро отхожу. А дело уже сделано. И мне бывает стыдно, что я не смог сдержаться.
- Можно ли в мире жестокого шоу - бизнеса иметь друзей?
- Можно. У меня прекрасные друзья... Алла, Максим, Кристина... На этих людей я могу положиться всегда.
- Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?
- Верю. Когда судьбе угодно не "сводить" мужчину и женщину, как супругов, но люди близки друг другу, то возникает дружба. И крепкая дружба.
- Чем можно заинтересовать мужчину на первом свидании?
- Многим... Но нужно дойти до первого свидания. А если дошли, то интерес уже есть. Это чувства, которые невозможно объяснить.
- Вы больше говорите или больше слушаете?
- Я всегда слушаю и слышу, что мне говорят. Умные речи я принимаю к сердцу, а дурные... Зачем их слушать?
- Вам нравится, когда вас называют "звезда"?
- Я своим трудом всего добился в жизни. Разве я мог, когда учился в школе, и был нескладным мальчишкой, подумать, что меня ждет успех и признание? Я много работал и очень много работаю теперь. И мне нравится, когда люди оценивают это.
- Вы часто смотрите в звездное небо?
- Бывает, когда мне одиноко.
- Одиночество - счастье или проклятье?
- Я не знаю. За все в жизни приходиться платить. И за успех... Сложно жить с человеком, который всегда на публике. Сложно, когда мало личного пространства. Но одиночество, порой, наводит на интересные мысли...
- Чем вы гордитесь?
- Своими детьми, своим отцом, своей жизнью...
- Самая нелепая сплетня, которую вы о себе слышали?
- То, что мой брак с Аллой был пиаром. Это ложь и грязь. Наши отношения - сильное чувство.
- Почему вы высокомерно относитесь к некоторым журналистам?
- Я не люблю непрофессионалов. Я не люблю, когда нагло лезут в мою личную жизнь. Это просто отвратительно. А насчет высокомерия... Вы определенно ошибаетесь.
- Что может вызвать в вас ненависть?
- Я тот человек, который не способен ненавидеть. Я уже говорил, что бываю вспыльчивым, но отходчивым.
- Вы о чем-то жалеете?
- Да… Но это мое, личное…
- Благодарю.