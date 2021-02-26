Анне Вески: Радоваться жизни самой, радоваться вместе с тобой

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 февраля 2021, 08:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Буквально меньше суток осталось до того, как эстонская звезда Анне Вески поднимет бокал шампанского и выпьет за свое рождение! Да, 27 февраля Анне Вески отметит День Рождения! А через несколько месяцев у певицы и ее супруга круглая дата – 40 лет совместной жизни! Наше издание «Аргументы Недели» сердечно поздравляет Анне! Эксклюзивное интервью Анне Вески для балтийского бюро «АН».

- Анне, наша редакция и, конечно, я поздравляем вас с наступающим Днем Рождения. Вы просто великолепны! Когда я разговариваю с вами, то получаю море позитива. Как вам удается быть всегда в прекрасном настроении?

- Так и удается! Нужно радоваться жизни. У меня есть песня и в ней такие слова: «радоваться в жизни самой, радоваться вместе с тобой». А зачем плакать? Все плохое непременно уйдет, так стоит только подождать. Вот я и радуюсь каждому дню. Радуюсь сама и вместе с супругом.

- Анне, мы с вами разговаривали много раз. И пару лет назад вы сказали, что самое главное в браке – терпение и вовремя помолчать. Сегодня вы так же думаете?

- Да! Я бы добавила еще… терпение. Большое терпение. Когда люди постоянно живут вместе, то происходит все! Жизнь. И тут главное – терпение, труд и, конечно, любовь. Совсем недавно я выступала на ТВ Эстонии и спела песню, которую немного посвятила моему мужу. Да! В этом году у нас с ним юбилей – 40 лет. Вот такой мой подарок.

- А у вас есть свой секрет, как жить долго и спокойно?

- Я не знаю. Все это очень, очень сложно. Есть и отличные времена и не очень хорошие. Личного секрета нет! Я просто умею чувствовать и знаю своего мужа.

- А вы можете в бурной ссоре, например, разбить тарелку?

- Я всегда стараюсь подождать и не давать волю эмоциям. Долго получалось! Но был момент, когда я грохнула об пол вазочку!

- А легче стало?

- И муж разбил вазочку. Стало… Мы потом с удовольствием посмеялись и все вновь стало хорошо.

- Анне, вы с гастролями путешествовали по всему миру, наверняка. А не хотели остаться в других странах?

- Да, путешествовала я с гастролями много: Монголия, Вьетнам, Мадагаскар… Я и подумать не могла, что буду в этих странах. И на отдых летала в прекрасные места, но никогда я не хотела жить вдали от Эстонии. Я очень привязана к своей стране. Эстония – мой дом. Нет, я не могу свой дом надолго оставить.

- Вас и в других государствах прекрасно принимают и любят…

- Я этому рада! Я люблю путешествовать. Люблю Москву, Санкт-Петербург… С удовольствием приезжаю на гастроли. Прекрасный зритель, я великолепно чувствую себя, но потом возвращаюсь домой.

- Анне, на ваш взгляд, чем вы покорили русского зрителя?

- Видимо, своим позитивом, светлыми волосами и акцентом! Я была любопытна для русского зрителя. Была другой… Может, более свободной, смелой. Нет, ничего особенного на сцене я не делала, но была из Эстонии. И это вызывало интерес. Я была веселой, молодой, свободной. И мне очень, очень хотелось петь!

- Анне, я хочу вам признаться…

- В чем?

- Когда-то давно, когда я первый раз решила взять у вас интервью, то очень боялась вас! Мне казалось, что вы строгая, неземная…

- Правда? Я всегда с удовольствием разговариваю с вами, Таня. Спасибо!

- Благодарю! С Днем Рождения!