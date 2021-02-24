Актриса Ангелина Поплавская: «Я хочу в Средневековье!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 февраля 2021, 13:00 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Ангелина Поплавская родилась в городе Клинцы. Окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мама», «Ненастье», «Всё могло быть иначе», «Дылды», «Идеальный брак», «Синее озеро», «Мастер», «Лёд-2» и др. 1 марта на канале СТС начнётся показ продолжения комедийного сериала «Дылды», где Ангелина Поплавская играет одну из главных ролей.

- Как изменилась во втором сезоне «Дылд» ваша героиня, капитан волейбольной команды?

- Характер у неё не поменялся. Как была дерзкой бунтаркой, так и осталась. Во втором сезоне появляется больше переживаний, открытости к друзьям, к родителям, больше доброты. В какие-то моменты зритель будет сочувствовать героине, несмотря на то, что «Дылды» - комедия.

- Вас заменял дублёр на площадке, или вы сами научились хорошо играть в волейбол?

- Мы все учились играть. С нами занималась олимпийская чемпионка Елена Зарубина. И большую часть сериала мы играли сами. Дублёры принимались за дело только тогда, когда нужно было изобразить сложный трюк.

- Вы высокая?

- Нет, я самая маленькая в команде – 1.72. Я играла либеро, для этого амплуа мой рост – достаточный.

- Как взаимодействовали на съёмочной площадке с Павлом Деревянко, который играл тренера? Какой он человек, партнёр?

- Павел очень открытый, добрый, позитивный человек. Как коллега – он сказочный. Если что-то не получается, если не выходит смешно, Павел всегда подскажет, что-то придумает. С ним легко работать. Не надо ничего выжимать из себя, пытаться сыграть что-то особенное. У тебя есть партнёр, с которым играть очень весело.

- Были какие-то сложные сцены в «Дылдах», или всё шло как по маслу?

- Конечно, были. И спортивные сцены, и какие-то диалоги. В принципе в актёрской профессии редко бывает, что тебе всё легко даётся.

- Как капитан вы себя как-то проявляли на съёмочной площадке?

- У меня есть лидерские качества, я могу что-то организовать, куда-то всех собрать, отвезти, показать. На площадке я тоже что-то предлагала, и мы это делали вместе.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Наверное, помогает, но мне грустно, когда после каких-то проб про меня говорят: «Слишком красивая, мы не можем её утвердить». Блин, что не так? Почему вы не хотите красивую артистку?

- Надо приходить ненакрашеной на пробы!

- Я не крашусь в жизни, только ресницы…

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- На одной картине моим партнёром был Михаил Горевой. Чем он меня поразил? Своей способностью импровизировать. Каждый новый дубль он играл по-разному. И от этого появлялась жизнь в кадре, и ты с ним тоже начинаешь играть по-разному. И так интересно наблюдать, как Михаил непредсказуемо меняется! Этот актёр для меня в каком-то смысле пример.

- Вспомните о своём дебюте в кино.

- Первые мои съёмки были в «Ненастье», у Сергея Урсуляка. У меня там небольшая роль, но мы хорошо общались с Сергеем Владимировичем. И я бы с огромным удовольствием сыграла в каких-нибудь других его картинах, потому что его умение, знание и опыт просто потрясают.

- В настоящее ненастье вы попали, наверное, на съёмках фильма «Буран»?

- В основном, все ненастья создавались искусственно, потому что в реальных экстремальных природных явлениях играть очень сложно. Мы на съёмках «Бурана» поднялись как-то, в один из выходных, на горнолыжные склоны, и там начался снежный вихрь. Я закричала: «Ребята, почему мы вот здесь не снимаем?! Зачем мы что-то придумываем? Вот, всё естественно!» Но через три минуты у меня замёрзло всё: окоченели губы, челюсть перестала двигаться. И я поняла, почему мы здесь не снимаем…

- Кого вы играли в «Буране»?

- Начинающего следователя, которая думает, что она способна на всё и готова выполнить любую задачу, только поручи ей какое-либо сложное дело. Референсом для меня был Зайка из «Зверопоя», который восклицал: «Я хочу быть полицейским, я хочу быть следователем! Я всё знаю, всё могу!» А там вокруг слоны, бегемоты…Мой персонаж примерно такой – я всё могу! А тут ещё на тебя начинает действовать природная стихия – буран. И попробуй сделать всё, что ты сделать должна.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Например, перед «Бураном», когда ещё не было проб, когда я не знала, что меня утвердят, у меня была мечта посниматься за рулём, во время езды в машине. И я пошла, сдала на права, и вот через неделю мне предложили роль в «Буране». И там моей героине надо было водить машину. Бывают же такие чудеса!

- Вы сыграли в фильме «Мастер» - о гоночной команде «КАМАЗ-мастер». Порулили «КАМАЗом»?

- Нет, я играла черлидершу. Но даже ребятам, которые играли водителей и штурманов, ездить на «КАМАЗе» не разрешали, потому что такой грузовик стоит огромных денег – 700 тысяч евро минимум. Я думаю, и актёрам было страшно рулить таким дорогим «танком».

- Вы какой водитель – рисковый или очень осторожный?

- Я и не очень осторожный, но и не рисковый. Но со мной пассажиры не боятся ездить, потому что у меня плавный, уверенный стиль вождения. Я не обгоняю, если не нужно.

- В картине «Всё могло быть иначе» вы сыграли подругу одной из тройняшек. Если бы вам в жизни пришлось родить тройню, вы бы испугались или обрадовались?

- Конечно, сначала я бы испугалась. Но, думаю, это всё-таки большое счастье, когда такое случается. Значит, судьба тебе зачем-то это преподносит.

- Насколько вы погружены в интернет, сколько у вас подписчиков в инстаграмме?

- Я есть во многих соцсетях, вот только в Тик-токе ещё не освоилась. Пока не очень его понимаю. Но в основном я погружена в инстаграмм. У меня почти 11 тысяч подписчиков, я его регулярно веду, выкладываю фотографии, изредка пишу посты. Иногда накатывает такое желание, и я пишу посты с удовольствием.

- Рекламировать что-то в инстаграмме предлагают?

- Что-то предлагают, но я пока отказываюсь. Нужно свою страничку развить до определённого уровня, чтобы получать более интересные предложения по рекламе.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Важно, чтобы вещь просто понравилась. Бывает, что даже брендовые вещи не всегда хорошо сидят, не всегда устраивают по качеству. Для меня важнее, чтобы мне было уютно в одежде, чтобы ничего не раздражало.

- А где вы одеваетесь обычно?

- В торговых центрах.

- Вас можно назвать шопоголиком?

- Наверное, нет. Я хожу в магазины только по необходимости, если надо обновить гардероб. А просто так гулять по торговому центру я не люблю.

- Вы сыграли в картине «Идеальный брак». На ваш взгляд, какой он, идеальный?

- Я услышала эту фразу от американского актёра Уилла Смита в Тик-токе. Он сказал об отношении между мужем и женой: «Это люди, которые просто выбрали путь идти вместе. Но у каждого своя дорога, каждый занимается своим делом, никто друг другу не мешает. Просто им хорошо быть вместе, вместе проводить выходные, время отдыха. Но каждый живёт своей жизнью». Для меня вот это - идеальный брак.

- Вы когда-нибудь выполняли трюки на съёмках?

- В «Буране» мне пришлось проваливаться под лёд зимой, в настоящем озере. У меня была температура минус 40. Но съёмки нельзя было отменить. Вырыли прорубь посередине озера. Спасатели проверили, чтобы всё было в порядке на глубине. На меня надели гидрокостюм, но я ныряла с головой – на голову гидрокостюм не наденешь. Потом ещё несколько минут лежала на льду, когда меня «спасли», приходила в себя. С мокрой головой. Для моего здоровья – это была рисковая сцена, я не особо закалённая, никогда не ныряла в прорубь на Крещение. А ещё температура! В общем, было весело. После погружения меня отправили в сауну, где я, слава богу, прогрелась. И на следующий день была здоровой, как огурец.

- Какие у вас есть страхи?

- Высоты я не боюсь, я бы хотела прыгнуть с парашютом. Я любительница экстрима. Боюсь пауков. Особенно больших и мохнатых.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Я люблю романтических мужчин. Заботливых. Мне близко, когда мужчина достиг того уровня, когда он знает, чем хочет заниматься, когда он состоялся. С такими мужчинами интересно общаться, потому что я себя считаю состоявшейся, независимой. Я ценю независимых мужчин.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Одна известная актриса сказала мне, что актёр – не мужская профессия…

- Есть такое. В мужчине-актёре есть какие-то мягкие качества и черты. Меня окружают в основном актёры. Но вот недавно я вырвалась покататься на сноуборде в один кэмп, в «Роза Хутор». И там тринадцать незнакомых друг с другом человек жили в одном доме. Парни, девушки разных профессий. Мы все активно общались, и я вдруг поняла, насколько интересно с ними разговаривать, насколько они разносторонние люди, свободные в своих проявлениях. Мы что-то пытались снимать, своё кино, и я видела, как они кайфуют от этого. Мне понравилось, как эти мужчины заботились, ухаживали, помогали нам, девушкам. Мы только познакомились, а уже такие тёплые друг к другу отношения...

- Какие жанры кино вам нравятся? Любите, например, ужастики?

- Да, люблю. Но я люблю и комедии. Сама я не снималась в полнометражном комедийном фильме. Но вот «Дылды» - это комедийный сериал!

- В каком историческом времени хотели бы пожить?

- Я бы хотела пожить в Средневековье. Мне очень нравится фильм «Парфюмер», я бы хотела в то время.

- Но там же вонь стояла на каждом шагу!

- Ничего, я бы привыкла. Что-то в том времени было, что меня привлекает. Может, костюмы?