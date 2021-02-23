Сергей Маховиков: «Я чувствую своего зрителя, а это главное»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 февраля 2021, 17:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сыгранные им персонажи – сильных, и одновременно открытых и честных парней, покорили сердца миллионов, особенно женщин. Но «звездная болезнь» обошла Сергея стороной. По сей день он охотно общается с поклонниками и прессой, а на вопрос о «запрещенных» вопросах с улыбкой отвечает: «Нет дурных вопросов! Нужно правильно на них ответить!»

СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА

В нашей жизни многое зависит от случая. Бывает, что судьба преподнесет тебе такие «подарки», что дух захватывает. И я тому пример!

В детстве совершенно не мечтал стать актером. Да и родители были далеки от искусства. Мама – Марта Васильевна, врач – логопед. Отец - Анатолий Васильевич, строитель. О чем же я мечтал в детстве? Стать летчиком! Мне казалось, что профессия пилота очень мужественная и романтичная. Да, представь себе, что мне свойственна романтика. Но это были юношеские мечты. После школы мой выбор пал на штурманский факультет ВВМУ им. М.В. Фрунзе, но… учиться там не понравилось! Бывает и такое! Мечты мечтами, но жизнь преподносит свои сюрпризы. Еще учась в ВВМУ им. Фрунзе я загорелся другой профессией. Да, кидало меня из стороны в сторону! Одним словом, перевелся я в Военно–механический институт! Правда говорят, что у судьбы бывает загадочное завтра (улыбается). В один прекрасный вечер мой друг предложил сходить в театр! Удивительный спектакль «Варшавская мелодия» с удивительными Алисой Фрейндлих и Михаилом Боярским. Прежде я был равнодушен к театру, но после этого похода меня словно подменили: начал ходить на спектакли, запоем читал разные пьесы. Я влюбился! Влюбился в театр! И решил, что настало время поменять свою жизнь! Бросил Военно–механический институт и подался в актеры (улыбается).

«Я САМЫЙ ЛУЧШИЙ!»

Когда я шел в ЛГИТМиК, думая: «Как они не захотят меня взять? Я же самый лучший!» Вот такие наивные мечты меня «сопровождали». Вернее, надежда, упорство, желание победить. Я действительно считал, что приемная комиссия разглядит во мне огромный талант и харизму (улыбается). Знаешь, разглядели! Конечно, я волновался! В глубине души допускал, что я могу не поступить. Но это было где-то очень и очень далеко! Меня взяли сразу! Вот тогда я понял, что нашел свое место в жизни. Для меня учеба в театральном институте – несказанное удовольствие! И уже на втором курсе я играл в Александринке в спектакле «Машенька» с легендарным Бруно Фрейндлихом! Именно, с отцом Алисы Бруновны. Отдельно хочу о нем рассказать. Тихий и очень интеллигентный человек, но на сцене мог показать такой ураган чувств, эмоций, что глаз невозможно было оторвать. Это была первая моя большая роль в театре. Конечно, мы часто и долго общались с Бруно Артуровичем, и я рассказал, что его дочь повлияла на мой выбор профессии. Он был очень доволен. С самой Алисой Бруновной я позже познакомился, но не смог рассказать ей эту историю. Просто не смог!

ОТ АЛЕКСАНДРИНКИ ДО ХАБАРОВСКА

Годы учебы пролетели совершенно незаметно и мне предложили остаться в Александринке. Но молодость! Я уехал в Хабаровск: у меня там друг работал режиссером театра, и возможностей для самовыражения было больше. И у меня все получилось! Я не только играл в театре, но и преподавал в студии. В театре я открыл студию «Совершенство профессии», куда сначала приходили молодые артисты, а потом подтянулись и старики, которым любопытно стало, чем же мы занимаемся. Вообще, как мне говорили педагоги в институте, я наделен даром обучать. Когда заканчивал институт, то мне говорили: «Пожалуйста, останься в институте, у тебя дар. У тебя талант педагога». Но я отклонил это предложение. Почему? Прежде чем начать учить других, сам хотел добиться успехов на сцене.

АКТЕРСКАЯ ПЕСНЯ

Я с института уважаю различные конкурсы. Бывало, заходишь в театр через служебный вход, а там висит объявление: «Начинается конкурс такой-то, за первое место дают 50 рублей». Думаешь: круто, 50 целковых у меня в кармане уже! И идешь с настроем победить! Тем, кто выигрывал региональные конкурсы, Союз театральных деятелей оплачивал билеты на самолеты в Москву, гостиницу, суточные выдавали. Обычно я побеждал на конкурсе чтецов, а с актерской песней были проблемы. Дело в том, что пою я не очень здорово, у меня нет особых вокальных данных. Но есть и свои плюсы: я концентрируюсь на самой песне. Я играю, выкладываюсь как актер. И получается очень точно и душевно. Я проигрываю жизнь персонажа в песне. И зритель меня чувствует. Так уж получилось, что по сей день выступаю с концертами.

ПРИЧЕСКА ИЗМЕНИЛА КАРЬЕРУ

Если честно, то я серьезно отношусь к своему имиджу. И тут нет ничего удивительного! Поверь, испытано на себе. Еще учась в институте, я любил отращивать волосы. Мне казалось, что это очень круто! Так я выделяюсь из, прости, толпы. Конечно, в институте такие «кульбиты» не особо были в чести, но я не стригся коротко. А когда уехал в Хабаровск, то отрастил конский хвост. В определенный момент это мне помогло: режиссер Женя Гинзбург увидел меня с такой «красотой» и пригласил в картину «Простодушный» по Вальтеру. Ему очень понравилась моя грива. Я был горд! Но… После этой картины наступил, увы, застой. Кино не нуждалось более в «конских хвостах». Предложений от режиссеров не поступало. Естественно, я был в небольшом шоке. Точнее, не понимал ничего! Вроде фильм понравился зрителю, я неплохо сыграл! Почему нет продолжения? Уж не знаю, кто меня толкнул в парикмахерскую, но я сделал короткую стрижку. И это изменило мою карьеру. Моментально мне предложили роль Глеба Северова в сериале «Слепой». Знаешь, какая первая мысль ко мне пришла? Почему я раньше не подстригся? И с тех пор имидж не меняю.

ТЕПЕРЬ О ЛИЧНОМ

Меня часто спрашивают о секрете семейного счастья… Я не знаю никакого секрета! Мы просто живем в любви, в гармонии. Нужно уметь дарить свое тепло близким, нужно дорожить родными людьми. И тогда все будет отлично!