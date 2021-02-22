Визажист Захар Гринов: Мода 60-х была невероятно откровенная и женственная

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 февраля 2021, 16:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Легендарные 60-е! Свобода, женственность, откровенность. Ярчайшее десятилетие в истории моды и «мейкап». Балтийское бюро «АН» продолжает беседы с популярным российским визажистом Захаром Гриновым. Речь пойдет о 60-х!

- Захар, а вам мода, «мейкап» каких годов импонирует?

- Мне импонируют 60-х. Мода и «мейкап» этих годов были невероятно откровенными и женственными. Да, был дух свободы, вера в светлое будущее, но не было ничего лишнего, вульгарного, вызывающего. Кстати, модные тенденции 60-х востребованы и в наше время. Если мы говорим о макияже 60-х, то он «прост»: главное – подчеркнуть глаза, выразительные ресницы (иногда накладные) и, конечно, идеальная кожа. Вы помните, что я сторонник идеальной кожи. Да, тон, пудра, румяна использовались, но было все искусно и без излишеств. Создавалось такое впечатление, что косметика на лице отсутствует. И, конечно, божественные стрелки, которые и до сегодняшнего дня любимы женщинами.

- Захар, но 60-х свойственна и яркая (красная) помада. Она актуальна сегодня?

- Красная помада – классика! Почему до сих пор Мэрилин Монро входит в списки самых желанных женщин? С уверенностью могу сказать, что ее макияж сыграл не последнюю роль. А что в нем особенного? Идеальная кожа лица, умеренные стрелки, которые подчеркивают глаза и красная помада. Она была прекрасна и загадочна. А молодая француженка Бриджит Бардо… Прическа «бабетта», которая стала культовой, выразительные глаза и вот вам роковой образ!

- Но как может быть макияж женственным и дерзким одновременно?

- В том и суть макияжа 60-х: дерзость и женственность. Сочетаемое с несочетаемым. Поколение молодых людей 60-х хотело свободы самовыражения, быть не такими как все. Ушли в прошлое послевоенные годы и настало время… смелости. Да, шиньоны, накладные ресницы, графические принты, бижутерия. Но кто может сказать, что это не сексуально? Кстати, макияж тех годов имел несколько «позиций»: до середины 60-х в моде были яркие губы, а уже к концу лидирующую позицию занял блеск. Повторюсь, что главное сокровище 60-х – идеальная светлая кожа с эффектом отсутствия макияжа. Кстати, для выразительности глаз верхние и нижние ресницы подкрашивали в несколько слоев, но главный тренд – стрелки.

- К вам обращаются женщины, которые хотят «вернуться» в 60-х?

- Конечно! Могу точно сказать, что женственность и сексуальность всегда в моде!

- Благодарю.