Ирина Пегова: «Москва любит сильных»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 февраля 2021, 20:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

«Прогулка» по Питеру в компании с Евгением Цыгановым стала судьбоносной для Ирины Пеговой. Молодая актриса очень приглянулась зрителю в роли взбалмошной Оленьки. Как говорит сама Ирина: «Это было так давно… Я и не предполагала, что после этого фильма все круто изменится».

- Ирина, откуда вы появились такая? Такая яркая, смелая! Прямо девушка без комплексов!

- Из небольшого городка Выкса. Слышали о таком? Нет. А он находится в Нижегородской области. И родилась я не с «золотой ложкой» во рту, а в обычном деревенском доме. Но мой папа был спортсмен, и даже очень, очень знаменитый (смеется). И моя судьба, как считали родители, была предрешена! С детства я занималась легкой атлетикой, конным спортом, прекрасно каталась на коньках. Может быть и вышла бы из меня неплохая спортсменка, но мама вдруг решила, что девочке не помешают уроки музыки. Вот так я и попала в музыкальную школу. Попала и пропала (смеется). Мне очень нравилось музицировать себе и петь. Голос у меня хороший. Да у нас в семье все поют отлично! Помню, как мы собирались за большим столом вечерком и пели народные песни. Какой голос был у бабушки, у мамы… Могли часами петь. Но сколько можно петь дома? И я решила себя «вывести в люди» (смеется). В нашем городке проходил конкурс «Хочу стать звездой». И я на нем победила! Вот тогда и решила, что буду непременно певицей. Эстрадной певицей. Но родители и слышать об этом не хотели! Они считали, что у дочки должна быть серьезная профессия. И отправили меня в Политехнический институт. Как же я могла их ослушаться? Воспитывали нас очень строго. Родители не понимали, как можно спать до девяти утра? И мы, с сестрой, вставали в шесть и отправлялись по делам (смеется). Доили корову, пололи огород, мыли полы, стряпали еду. А уже потом бежали в школу. И ничего страшного в этом нет. Только здоровее стали!

- А как вас занесло в Москву?

- Интересно занесло. Я окончила политехнический институт и решила, что уеду в Нижний Новгород. Нет, не работать, а поступать в театральный институт. Знаю, что если человек ставит перед собой цель и идет к ней, то успех ему обеспечен. Так и у меня. Я стала студенткой театрального. И вот тут началось самое интересное. В наш город приехал на гастроли знаменитый Петр Фоменко. И решил посмотреть местных будущих артистов. Когда я его увидело, то подумала: «Какой гигант! Какой талант!» Может мои флюиды на него распространились? (смеется) Но и я ему приглянулась… Видимо, решил, что из меня можно слепить актрису. Я так думаю… И пригласил в Москву. Кто же будет упускать такой шанс? Я поехала поступать в ГИТИС. Поступила. Я была единственная из провинции, кто в тот год прошел все туры. Вот так начался мой нелегкий путь в искусстве (смеется).

- Сложно было покорять такой огромный город?

- Москва любит сильных. Нужно много работать. Работать для выживания. Учиться – прекрасно! Но и «кусать» хочется. Подыскивала любой приработок. Ну выжила! А вообще, я человек двойственный. Во мне уживаются два человека. Я же Близнец по гороскопу. С одной стороны я безумный трудоголик! Могу сутками работать и не спать. А с другой стороны… я жуткий лентяй (смеется). Если лягу на диван, то пиши пропало. Но такой характер меня устраивает. Я девушка очень позитивная и не люблю скандалить. Терпеть не могу, когда люди ругаются! Стараюсь уходить от ссор и скандалов. А еще во мне излишняя открытость. Это плохо? Я не могу думать о человеке плохо! О любом! Всегда ищу положительные качества. Вообще, я воспринимаю людей, как друзей. И очень часто влюбляюсь! И в женщин, и в мужчин! Духовно влюбляюсь. Мне безумно нравятся талантливые, умные, интересные люди. Одно удовольствие общаться с такими.

- Чувствуется, что вы женщина с сильным характером…

- Я родилась девочкой, но с мальчишеским характером. Но я человек довольно застенчивый. До сих пор не могу привыкнуть к комплементам. Я говорю о своих ролях. Мне становится неловко, когда хвалят за удачную роль. Ну нет у меня иммунитета на такие вещи. Я не лукавлю! Это правда! Конечно, приятно очень. Очень, очень! Но и не совсем удобно…

- А как тогда « Танцы со звездами»? Чтобы стать победителем нужно отсутствие всяких комплексов!

- Там было не до стеснительности! Мне нравился проект «Танцы со звездами». Он мне дал больше, чем я ожидала. Прежде всего научил меня выживать в сложных условиях. Например, сегодня съемки шоу, а платье еще нет! Или оно совершенно не подходит к образу, музыке. Какие эмоции я должна испытывать? Конечно, раздражение! А это нельзя себе позволить. Как я могу кричать, злиться на тех, кто выполняет свою работу? Приходилось сдерживать себя и решать проблемы мобильно. Это очень «собирает» человека. Но главное – получать удовольствие от работы. В этом проекте я получала удовольствие! Мне нравится музыка, нравятся танцы. И я пришла танцевать, а не побеждать. Когда мне говорят, что я победила всех, то отвечаю: «Я просто победила!» Честно, для меня главный приз был неожиданностью. Правильно люди говорят: « Не гонись за победой. Она сама тебя найдет!»

- На этом шоу зрители познакомились с вашей дочкой. Она очень «болела» за вас. Не захотелось ей пойти по вашим стопам?

- Да, доченька очень сильно переживала. Беспокоилась за меня. А так… Я не планирую ее судьбу. Рано. Если захочет стать актрисой – пожалуйста. Против точно не буду. Но нужен еще и талант…

- Она у вас самостоятельная девушка или мамина дочка?

- Дочка с детства приучена к труду. Она во всем мне помогает. Может квартиру убрать, омлет приготовит. Она совсем не белоручка. Считаю, что дети должны учиться на примере родителей. Если ты сама трудишься в поте лица и привлекаешь к этому своего ребенка, то тунеядец из него не вырастет. Танюша (дочь Ирины Пеговой - прим.авт.) очень напоминает меня… Мы с ней просто подружки.

- Ирина, хочу спросить у вас о диетах…

- Пожалуйста!!!!! Я перепробовала сотни диет. Но дело же не в них! Нужно принять себя в естественной форме! Нужно полюбить себя. Да, это звучит для многих непонятно… Но я прошла через любовь и нелюбовь к себя. Я никогда не считала, что я красавица или дурнушка. Кстати, не была обделена мужским вниманием. Всегда знала, что нравлюсь ребятам… еще со школы. Но тогда я была очень и очень худая. Потом стала «в теле»… Но кавалеров у меня не убавилось. Да, я очень долго не могла принять себя пышкой. Вот и проблема! Я могла сидеть на диетах и совершенно не нравится себе. И какой результат? Вес возвращался! Больше года я мысленно работала над собой, любила себя и получила результат! Вес мой в норме! И пока не возвращается. А ем я практически все. Все классическое: курочка, салатики со сметанкой, картошка…

- Вы любите старые фильмы?

- Очень, очень! Я могу пересматривать фильмы Евгения Евстигнеева и Евгения Леонова. Это уникальные актеры. Они – настоящие. Для меня они до сих пор живые.

- В вашей фильмографии море картин: «Рая знает», «Петля Нестерова», «Маша в законе», «Варенька», «Лучше не бывает» и т.д. Недавно посмотрела фильм «СУПЕРБОБРОВЫ». Вы выступили в новом образе – летающая дама…

- Вполне земной фильм! Только с подтекстом. Измученная женщина, которая пашет на всю семью. И счастья не видит. А тут такая удача!!! Метеорит упал! И ее потайные желания выплыли на свет божий. Она поднялась над суетой, над заботами. И просто почувствовала себя женщиной. Мне очень нравится этот фильм. Он позитивный.

- Ранее у вас был образ русской красавицы. И этот образ вам давала длинная коса. Как вы решили расстаться с такой роскошью?

- Я очень не любила, как вы говорите, образ русской красавицы. И меня раздражала коса. Я очень долго просила мастеров обстричь мне ее. Но все отказывались. Видимо, просто боялись. Но я девушка упертая. Добилась своего (смеется). Теперь модная стрижка. Это было исключительно моим желанием. Кстати, в детстве я носила очень короткие волосы.

- Говорят, когда обрезаешь косы, то уходит негатив. Вы хотели перемен?

- Я не хочу говорить о прошлом. Не хочу вспоминать негатив. У кого его не было? Давайте посмотрим на мир открытыми, позитивными глазами? Мы уютно поговорили. В позитиве. Так зачем все портить? Улыбнемся друг другу и пожелаем счастья!