Игорь Маменко: «Я очень требовательный к себе»

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 февраля 2021, 17:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Артист разговорного жанра Игорь Маменко «проснулся знаменитым» в 2003 году после искрометного монолога «Теща», и все последующие годы зрители буквально на «ура» принимают его. Как говорит сам артист: «Смех продлевает жизнь! Я это точно знаю!» И мы в это верим! Специально для балтийского бюро «АН» интервью с Игорем Маменко.

- Игорь, а как же вы попали после цирка на эстраду?

- Это была моя вторая мечта. Почему вторая? Да я с детства мечтал стать хоккеистом, но я вырос в цирковой семье: папа был акробатом, и даже работал каскадером в фильмах (фильм «Человек-амфибия» - прим.авт.), и понятно, что выбор у меня был невелик. И я поступил в цирковое училище. Но всегда мечтал выступать на сцене «юмористом». У меня просто неплохо получалось подшучивать над знакомыми, и благодаря Коле Лукинскому моя мечта сбылась. Однажды я был у него в гостях, мы сидели, разговаривали и я сказал, что очень хочу попробовать себя на эстраде. И он меня поддержал. Предложил подготовить вместе номер и выступить. И мы выступили с юмореской «Солдат и прапорщик». Вот так и пошло…

- Не боялись провала?

- А я и по сей день волнуюсь перед выходом на сцену. И совершенно не важно, где я выступаю: столичный зал или небольшой в провинции. А первый свой выход я помню отлично… Меня аж бил озноб, все было, как в тумане, но рядом был Коля, который придавал мне уверенности, и постепенно страх мой улетучился. И после концерта я сразу же позвонил жене и полный восторга сказал с гордостью, что у меня три человека взяли автограф!

- Насколько я знаю, что со своей супругой вы познакомились в цирке. Это была любовь с первого взгляда?

- Совершенно верно. Увидев Машу я пропал. Влюбился бесповоротно. Никогда не верил в любовь с первого взгляда, но… И несмотря на то, что мы прожили вместе более 25 лет я искренне любил свою жену. Увы, сейчас ее нет со мной… Я однолюб.

- Это правда, что вы любите рыбачить? Это хобби?

- Очень люблю и рыбалку, и охоту. Что бы не случилось, но каждое лето я выкраиваю несколько дней и уезжаю в Карелию. Там совершенно изумительные места для такого отдыха. А если уже совсем загружен работой, то еду на дачу в Сергиево-Пасадский район и там «отвожу душу».

- А с друзьями посидеть за рюмочкой…

- Иногда можно. Люблю попить хорошего пива или хорошего вина, но могу и водочки выпить. Но сразу скажу, что если меня настырно просят рассказать анекдоты, то я этого не делаю. Но это касается не моих друзей… С друзьями я просто отдыхаю.

- Опишите себя в трех словах.

- Ну… добрый, веселый, спокойный.

- Какая из ваших привычек действует вам на нервы?

- Да нет у меня дурных привычек. Хотя, я человек очень требовательный, иногда бываю занудным.

- Вы человек сентиментальный?

- Думаю, что да. Иногда смотрю лирические фильмы и запросто могу прослезиться.

- Игорь, а среди артистов возможна искренняя дружба?

- У меня есть друг Коля Лукинский и Сергей Гармаш. Приятельские отношения со Светой Рожковой. Мы все из одного театрального мира. А с коллегами по «Аншлагу» у меня ровные, спокойные отношения. Да, я считаю их своими приятелями, и у нас нет конкуренции. Возможно, это зависит от человека… Я предпочитаю «добрый мир».

- Пожалуй, вы один из немногих артистов, которые не дают повода для сплетен. Как вам это удается?

- Все просто. Я считаю, что если ты человек публичный, то должен не давать поводов. Я и не даю. Я просто живу честно. И на любые вопросы отвечаю честно. А если не хочу говорить, то и скажу об этом честно.

- Благодарю.