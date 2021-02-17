Актриса Николина Калиберда: «Дмитрий Певцов стал моим папой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 февраля 2021, 13:07 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Николина Калиберда окончила Театральный институт имени Щукина. Служит в театре «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Огонь, вода и бриллианты», «Чего хотят женщины», «Ненастье», «Абриколь», «Женская версия. Романтик из СССР», «Хартс» и др.

- Николина, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Конечно, помогает. И я считаю, что актёр обязан быть ухоженным, обаятельным и привлекательным, чтобы зрители восхищались им, вдохновлялись.

Фильм «Абриколь» роль Вика

- Недавно вы снялись в картине «Абриколь». Чем вам была интересна эта роль?

- Это была моя первая большая роль в кино. Мне посчастливилось попасть в золотые руки режиссёра Дмитрия Корявова, который поверил в меня и доверил яркую и интересную роль молодой девчонки, ещё студентки, вытворяющей всякие глупости из-за недостатка родительского внимания. Специально для этой роли мне покрасили волосы в розовый цвет. Поэтому весь этот съёмочный период я так и называю - «жизнь в розовом цвете».

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- В «Абриколе» моего папу играл Дмитрий Певцов. Он потрясающий человек, у него многому можно научиться. И я очень рада, что мы встретились с ним на площадке и подружились. Дмитрий – безумно профессиональный, добрый и отзывчивый человек.

- То есть, звёздной болезни у Певцова нет?

- Совсем нет. Он человек с юмором, что самое главное.

«Абриколь» (Алена Хмельницкая, Артём Кретов, Ирина Линдт, Николина Калиберда, Дмитрий Певцов)

- Какие черты вам нравятся в мужчинах?

- Ну, я уже сказала – чувство юмора. Важно, чтобы мужчина был заботливым. Обязательно умный.

- А ум и интеллект – это разные вещи?

- Вы нашли, у кого это спрашивать! Я же блондинка (смеётся) Мне кажется, разные.

- Неинтеллектуальный человек может быть умным? Бывают старые люди без особого образования, но умные…

- Всё зависит от жизненного опыта. Можно быть умным в каких-то жизненных ситуациях, но неначитанным, не знающим какую-то актуальную информацию. А можно всю жизнь учиться, да так и не научиться.

Мюзикл «О, милый друг!» роль Клотильда де Марель

- А вы внимательно следите за текущей информацией?

- Конечно, стараюсь следить. У меня есть два брата. Старший Нил Кропалов, актёр театра Моссовета, и младший – Влас Кропалов. Так вот, Влас – известный блоггер среди молодежи, у него около двух миллионов подписчиков. И естественно, я варюсь во всех трендах сегодняшнего времени и знаю, что-где происходит.

- А сколько у вас самой подписчиков в инстаграме?

- Около 6 тысяч, мало. Я его веду не так активно, как младший брат. Сейчас, я большую часть жизни посвящаю театру и всему, что с ним связано. Недавно в нашем театре «У Никитских ворот» была премьера «Амадей», постановка Марка Розовского. Я играю одну из главных ролей - Констанцию Моцарт, и в этом году я номинирована за лучшую женскую роль в премии «Звезда театрала»

- Это денежная премия, или просто статуэтка?

- По-моему, и то, и то. Но, конечно, из-за пандемии всё усложняется, и денежные премии сейчас уменьшаются или вовсе отменятся, поскольку денег не хватает никому.

- Кстати, вы сыграли в картине «Огонь, вода и бриллианты». А сами любите бриллианты? Какие украшения носите?

- Какая девушка не любит бриллианты? Но, мне кажется, что я ещё слишком молода для них. Вообще я ношу мало украшений, потому что постоянно в творческой работе, и мне всё это мешает. Кольца на руках, например. Вот на спектакли я люблю наряжаться, цеплять на себя всякие серёжки, браслеты, ожерелья.

- А у вас в театре настоящие украшения?

- Нет, бутафорские.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Чтобы вещь понравилась. Я себе и сама могу что-нибудь сшить. Люблю это дело. Иногда шью свои театральные наряды, мне важно, чтобы мой костюм был идеальный, комфортный. Иначе и спектакль не заладится. Я не «брендовая» девушка, я больше человек профессии, человек работы, и не гоняюсь за мишурой.

Спектакль «Капитанская дочка» роль Маша Миронова

- Чем запомнились съёмки в прекрасном сериале Сергея Урсуляка «Ненастье»?

- Съёмки были замечательными. Сергей Урсуляк - профессионал в своём деле. Даже с актёрами эпизодических ролей Сергей Владимирович репетировал ничуть не меньше, чем с главными героями. Каждой мелочи в костюмах, интерьерах, локациях он придавал огромное значение. И поэтому его фильмы глубокие, их хочется смотреть и смотреть.

- Кто из западных актрис является для вас «иконой стиля»?

- Мэрилин Монро, Софи Лорен, Орнелла Мути.

- А из наших?

- Меня привлекают Елена Лядова и Юлия Пересильд.

- Какие жанры кино любите смотреть? Ужастики нравятся?

- Ненавижу! Терпеть не могу ужастики, фантастику. Обожаю фильмы, которые совмещают в себе комедию с драмой, чтобы можно было и посмеяться, и поплакать. Люблю глубокие фильмы, после которых остаешься вдохновленным.

- А какие у вас самой есть страхи?

- О своих страхах не принято говорить. Как говорится, если кто-то знает о твоих страхах, то обязательно этим воспользуется. Меня с детства родители научили никому не рассказывать о своих страхах, я и не рассказываю.

- Вы какие-то трюки выполняли на съёмочной площадке или на сцене?

- Сейчас идёт подготовка к съёмкам в новом фильме, и я занимаюсь верховой ездой, фехтованием, стрельбой. Так что трюки мне только предстоят! Это будет историческое кино, и это невероятно круто! Вообще, мне с легкостью даются исторические роли, мне и в театре всё время дают что-то историческое. Что-то, вероятно, из поколения в поколения осталось во мне из прошлой жизни.

Спектакль «Амадей» роль Констанция Моцарт

- А в какое время вы хотели бы пожить?

- Мне, в принципе, своё нравится. (смеётся)

- Вы снялись в картине «Женская версия. Романтик из СССР». Почему сейчас выходит так много ностальгических картин об СССР?

- Я как человек не из СССР могу лишь предположить, что снимают это время потому, что оно атмосферное. Про него интересно смотреть. Для нас, современных людей, это что-то такое, чего у нас не было и не будет. И нам интересно узнать, что да как у них там было.

- Вы читаете бумажные книги или электронные?

- Ой, бумажные! Терпеть не могу электронику. Стараюсь читать книги только в переплёте. И писать я люблю ручкой по бумаге, а не пальцами по клавишам телефона…

- Вы – редкая девушка!

- Я не пишу заметки в телефоне. С детства и до сих пор веду дневники, записываю в блокнот, что мне нужно сделать завтра, через неделю, через месяц. Всё это важно. Через пальцы идёт энергия в письмо.

- А у вас хороший почерк?

- Не совсем. Он скорее похож на почерк врачей. (смеётся) У меня много мыслей в голове и постоянно хочется всё быстро записать. Я пишу быстро-быстро-быстро, и понимаю написанное только я.

Со старшим братом Нилом Кропаловым

- В картине «Хартс» вы сыграли журналистку. Как вам показалось – трудная профессия?

- Безумно трудная профессия. Она и опасная, и порой неблагодарная. Лично я бы никогда не стала заниматься журналистикой, потому что я трусиха. И совсем не наглая. Для вашей профессии нужна определённая настойчивость, особый ум.

- У вас есть какие-то склонности к бизнесу?

- Есть. Но мой бизнес – это тоже творчество. Я сейчас ставлю свой спектакль, делаю антрепризу. Я написала пьесу по мотивам биографии одной известной актрисы и певицы. Рабочее название «Стальная бабочка». О какой актрисе идёт речь, я пока говорить не буду. Работа кипит вовсю. Пишутся песни. Ставятся танцы, репетируются отдельные сцены. Играют известные артисты. Дай Бог, всё получится.

- Всё это ставится на ваши деньги?

- Да, вкладываю свои деньги, мне очень помогает семья. Без её помощи я бы ничего не смогла сделать.

- Как вы относитесь к сверхбогатым людям? С опаской, с завистью?

- Точно не с опаской и не с завистью. Я отношусь к ним с уважением, потому что если человек смог выйти на такой высокий уровень, значит, у него хватило на это ума.

- Сами бы хотели разбогатеть?

- Безусловно. В наше время финансы вообще имеют колоссальное значение. Сейчас как никогда – деньги решают всё. Это ни хорошо, ни плохо, просто так есть. И мне постоянно не хватает финансов. Даже вот сейчас поставить спектакль – это колоссальные затраты. На искусство особенно нужны деньги. Какой-то умный человек сказал, что творческой профессией лучше заниматься обеспеченным людям. Как бы обидно и несправедливо это звучало, но это так.

- Вы снялись в картине «Чего хотят женщины». А чего хотите вы - по большому счёту?

- Я хочу, чтобы мной гордилась моя семья, потому что я стараюсь делать это с самого детства. Чтобы родным не было стыдно за меня. Чтобы после меня осталось что-то большое, огромное, масштабное. Хочу привнести в мир что-то своё, оригинальное. Прожить жизнь не впустую.