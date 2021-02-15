Андрей Мерзликин: «Я исключительно счастливый человек»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 февраля 2021, 17:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Конечно же, все смотрели культовый фильм "Бумер". Ну или почти все. На то он и культовый, чтобы возмущаться или восхищаться. А раз так, то как не запомнить одного из ярких героев - "сладкого и гадкого" Димона, которого отлично сыграл актер Андрей Мерзликин. Специально для балтийского бюро «АН» беседа с культовым актером Андреем Мерзликиным.

- Какой вы, Андрей Мерзликин?

- Интересный вопрос... Разный. Я могу быть и эмоциональным, и спокойный, и выдержанным, и справедливым (если того требуют обстоятельства).

- А какие обстоятельства вас могут вывести из себя?

- Хамство. Буквально в канун нового года я шел домой и увидел, как один подвыпивший мужчина ударил женщину. Это было на улице, около кафе. Я автоматически «дал ему сдачи». Видимо, хорошо дал, что витрина этого кафе треснула. Но все обошлось. Все живы-здоровы, и претензий ни у кого нет. Просто женщин обижать не рекомендуется.

- А что от жизни вам нужно?

- Вы сразу в дамки! Мне нужно, чтобы мои любимые люди были счастливы и здоровы. Мне нужно читать на ночь дочкам сказки. Хочу сниматься, получать интересные сценарии. Мне хочется тишины, хочу понять себя, познать Бога. Мне хочется просто жить и быть счастливым.

- В жизни вас привлекают люди со странностями?

Меня привлекают интересные, открытые люди. Это редкость в наше время. Редкость, быть искренним, открытым человеком.

- Что вас может оттолкнуть от дальнейшего общения с женщиной?

- Меня скорее оттолкнет грубость, внутренняя грязь... отсутствие искренности. Когда я в первый раз увидел свою будущую жену, то она меня поразила своей душевной открытостью и удивительными голубыми глазами. И я понял, что хочу общаться, хочу быть именно с этой женщиной.

- Вы романтик?

- Возможно. Люблю делать сюрпризы своим любимым. Например... Неожиданно могу купить билет нам с женой в Ригу, и уехать отдохнуть на несколько дней. Побыть только вдвоем, "послушать" тишину, побродить в Юрмале, подышать морским воздухом...

- Помните свое первое признание в любви?

- Самое интересное, что, как такового, признания не было. Я говорю о своей жене. Она у меня первая и единственная. Это та женщина с удивительными голубыми глазами... После нашей первой встречи прошло много времени... Я думал о ней, вспоминал ее, но не решался позвонить... А ровно через год я со своим другом Стасом Дружниковым оказались в гостях, именно, у этой девушки... Пришел и остался. Мы с Анной говорили мало, но было совершенно понятно, что жить будем вместе. Не пытайтесь объяснить мой поступок. Это то, что происходит в душе. Это то, что называется "моя половинка". Это чувствуют, а не объясняют.

- Что для вас слово "грех"?

- Это слишком объемно. Я стараюсь жить по заповедям. Стараюсь исповедоваться, молиться. Это моя жизнь. И мне в ней комфортно.

- Вы совершали поступки за которые вам до сих пор стыдно?

- Конечно. Есть такие, но я предпочитаю об этом говорить своему духовному отцу. Понимаете, есть такие вещи о которых невозможно рассказать даже своим близким людям. Простите, но без комментариев.

- Самый ваш смелый поступок?

- Видимо, когда я сделал предложение своей будущей жене. Мы жили вместе, но произнести заветные слова: "выходи за меня замуж" я, видимо, стеснялся, боялся... И в один прекрасный вечер, когда я был в гостях у своего духовного отца, то поделился с ним этой "проблемой"... Сказал, что хочу Анне сделать предложение, но... И он просто сказал: "Если не сделаешь предложение Аннушке, то будешь просто глупцом." И я решился. И с тех пор мы вместе.

- Какой приемлемый возраст для брака?

- У каждого мужчины свой возраст (смеется). Мне было 32 года. Думаю, что создавать семью нужно в сознательном возрасте.

- О чем никогда не расскажете жене?

- Таких тайн у меня нет. Я, действительно, все рассказываю. У нас есть традиция: вечерком (когда бывает свободное время) садиться рядышком и "исповедоваться" друг другу.

- О чем не должна жена говорить мужу?

- Лучше спросить у жены.

- В семье кто должен быть главой - мужчина или женщина?

Мужчина - голова, а женщина - шея и... мудрость.

- В какой компании чувствуете себя комфортно?

- Там, где мне спокойно и весело.

- За что вас любят?

- Зрители? Жена?

- Зрители, поклонники..

- Видимо, за то, какой я есть.

- За что вас не любят?

- Видимо, за то же, что и любят.

- При совпадении желаний и возможностей вы бы куда отправились, например, отдохнуть?

- Там, где спокойно, тихо. Я бы с удовольствием переехал бы жить в Прибалтику, но увы, дела, съемки... да и решимости не хватает.

- Любимый ваш фильм?

- Лукавить не буду, но популярность мне принес фильм "Бумер". Я заснул уже "знаменитым" (смеется). Дело в том, что премьера "Бумера" состоялась в полночь, и многие успели его посмотреть, именно, в это время. Но душой я прикипел к фильмам "Качели", "Крик совы", "Чкалов"...

- Любимый допинг?

- Вечер, дом, жена и общение с детьми.

- О чем думаете, когда просыпаетесь?

- Это зависит от многих факторов... Если я не проспал, то есть время для себя.

- Вы радуетесь так же сильно, как и расстраиваетесь?

- Я уже научился сдерживать свои эмоции. Слишком бурно уже ни на что не реагирую. Зачем? Это есть грех..

- Что бы вы смогли сами сказать о себе? Например, Андрей Мерзликин - актер, мужчина, муж... что еще?

- Этого мало? Дополню... Я многодетный отец.

- Ваш жизненный девиз?

- Нести добро. И это совершенно не пафос, а жизненный принцип.

- Благодарю.