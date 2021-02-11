Бизнесмен и меценат Григорий Карамалак: «Я догадываюсь, кто организовал провокацию против меня»

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 февраля 2021, 17:20 [ «Аргументы Недели», Игорь МИХАЙЛОВ ]

Григорий Карамалак

В интервью «Аргументам недели» Григорий Карамалак рассказал о том, кто может стоять за его «задержанием» в аэропорту, о своих бизнес-проектах, общественной деятельности и своем видении будущего Молдавии.

- 1 февраля в СМИ появилась новость о вашем задержании в аэропорту Домодедово. Позже выяснилось, что это ложная информация. Что же реально произошло в этот злополучный день или ночь?

- Я сам лично не могу понять весь этот ажиотаж в СМИ 1 февраля.

Хочу это просто опровергнуть и заявить всем журналистам, что это заказной фейк, чтобы очернить мою репутацию. Я догадываюсь, откуда это исходит, и выскажу свое мнение. На протяжении многих лет я живу в России. Я гражданин Российской Федерации уже лет 20, у меня здесь родились дети, у меня здесь есть бизнес. Я занимаюсь в России благотворительностью, создал фонд, и я очень горжусь, что имею возможность помогать людям, развивать в различных регионах детский и юношеский спорт. До переезда в Россию на протяжении многих лет я весьма успешно занимался винным бизнесом в Молдавии. Однако в 2000-м году существовавшая на тот момент в Кишинёве власть решила отобрать бизнес. Меня задерживали, держали больше 8 месяцев, просили переоформить бизнес на определённых людей и структуры, я категорически отказывался. В итоге отпустили под подписку о невыезде, много раз угрожали, что со мной или с моими близкими что-то случится. Ради безопасности семьи вынужден был покинуть любимую Родину. Я уехал в Россию и через некоторое время обратился с прошением о гражданстве. В 2013 году я получил гражданство Российской Федерации. Хочу сказать большое спасибо этой стране за то, что она предоставила мне такую возможность. В России у меня полноценная жизнь, здесь у меня родились дети, старшие уже учатся в университетах, маленькие ходят в садик, я занимаюсь любимым делом. Но иногда получаю какие-то «звоночки», и я понимаю, откуда они. На протяжении многих лет в Молдавии был очень влиятельный и скандально известный олигарх Влад Плахотнюк. У меня были с ним разногласия по многим вопросам. Он много лет преследовал меня, мстил. Благодаря его «хлопотам» в Молдавии арестовывали многих моих друзей и партнёров, отбирали мои доли в бизнесе. Так мы много лет и находились в постоянной конфронтации, пока не произошло чудо: в 2019 году волею судьбы получилось так, что кукловод Плахотнюк убежал из страны. На сегодняшний день находится на северном Кипре, непризнанной мировым сообществом протурецкой части острова. Там удобно прятаться от правосудия. Думаю, что это мое «задержание» попытались организовать лакеи Плахотнюка, коих в Молдове осталось ещё немало, причём достаточно влиятельных. Некоторые из них являются депутатами парламента республики Молдова от демпартии, которую ранее возглавлял Плахотнюк.

Я хочу пояснить всем, что я не был задержан никаким из органов. В 2019 году в октябре у меня было слушание в Молдавии, где суд вынес решение по моим уголовным делам 22-летней давности. Наконец-то справедливость восторжествовала, и я был оправдан по уголовным делам, которые были тогда против меня сфабрикованы. От имени Молдовы были поданы документы о решении суда в Интерпол о снятии с розыска, и меня сняли 17 октября. А буквально через 10 дней, 27 октября, власти Молдовы по какому-то старому делу, для меня неизвестному, подали на меня снова в международный розыск по Интерполу. Мой адвокат начал писать во все инстанции республики Молдова. Получал какие-то отписки, что, оказывается, было ещё какое-то дело. Мы теперь всячески пытаемся доказать, что всё это опять сфабриковано Плахотнюком и его окружением, которое исполняло его волю. Также люди были в Прокуратуре, были люди из МВД, а также и люди, которые были в Следственном Комитете Молдовы. Они это делали неоднократно по отношению ко мне, когда я был бизнесменом, есть масса примеров, и это продолжается дальше, несмотря на то, что я давно живу в России. Я понимаю, что в Молдавии всегда нестабильная политическая ситуация, всегда есть какие-то разногласия и анархия в органах власти. Есть западный вектор, есть восточный вектор. Плахотнюк много лет работал на западный вектор и создавал очень много неудобств для Российской Федерации. Думаю, что он сегодня хочет показать свое присутствие, что он по-прежнему влияет на многое в Молдове, показать Западу и новому президенту, что он нужен стране для того, чтобы держать баланс между Западом и Востоком. Я имею в виду, что ему удалось за эти годы часть сотрудников правоохранительных органов республики коррумпировать, кого-то запугать собранным на них компроматом. Поэтому и неформально работали на него.

- В прокатившейся в Сети фейковой новости о вашем задержании некоторые СМИ позиционировали вас как криминального авторитета и вора в законе. Как вы относитесь к подобным определениям?

- Понимаю, что СМИ были введены в заблуждение и, не проверив, опубликовали фейковую информацию, вброшенную телеграм-каналами. Но в то же время должен отметить, что возникший вследствие этих публикаций шквал взволнованных звонков и сообщений от родных, друзей и партнёров доставил массу приятных эмоций мне и моей семье. Оказалось огромное количество людей готовы поддержать меня в трудный момент. Но дело не только в этом.

Мне очень неприятно, что в ряде СМИ меня называют вором в законе. Я хочу всем пояснить, что никогда не был вором в законе, никогда не был лидером организованной преступности. Потому хочу попросить, чтобы эти уважаемые СМИ опровергли свои ничем необоснованные утверждения. Я очень хочу доказать свою правоту именно в этом, что я не являюсь вором в законе. Я буду настаивать, чтобы было опровержение, и, если этого не произойдет, мне придется со своими адвокатами подавать в суд по защите чести и достоинства. Я считаю, что такие утверждения дискредитируют мою деловую репутацию.

- Какие у вас проекты на территории России, бизнес, общественная деятельность? Чему сейчас конкретно посвящена ваша жизнь?

- На сегодняшний день я веду общественную работу. Занимаюсь своим фондом, который создал 15 лет назад, это международный фонд ветеранов-инвалидов спорта, а также являюсь помощником депутата Государственной Думы Михаила Шеремета, который также занимается очень многими общественными вопросами. Я вице-президент Федерации спортивной борьбы России. В сфере бизнеса сегодня у меня проект, который развивает транспортно-логистические проекты в Калининградской области. Также у меня и моих партнёров есть проекты по строительству коттеджных поселков на территории Крыма. Это наши направления, которыми мы занимались и занимаемся.

Считаю крайне важным и реализацию общественных и социальных проектов. К примеру, был проведен большой турнир в Ялте, который готовился более года. Он назывался «Прощай, оружие», и организовали мы его именно на территории Крыма, чтобы показать всем, что на территории полуострова все спокойно, все тихо, все развивается, и люди нормально живут. Я был поражён тем, насколько крымчане искренние, добрые. Когда мы привезли бойцов из Америки, Афганистана, Грузии, Молдавии, Хорватии – каждый спортсмен после проведенного турнира говорил теплые слова. Они не поверили, что на территории Крыма идёт такое развитие. Для меня с тех пор работа на полуострове стала одной из приоритетных. Да, Москва, Санкт-Петербург – там, в этих больших городах, уже много бизнесменов, проектов, а в Крым многие не вкладывают, потому что боятся. Я этого не боюсь, не переживаю, потому что мне не интересно жить на Западе, не интересно жить в Европе, я люблю Россию и хочу реализовываться именно здесь. У нас есть планы открыть в Крыму спортивно-патриотический клуб «Ярополк», который уже 8 лет присутствует в Подмосковье. Я много лет помогаю им. Наша молодежь должна расти здоровой, умной, чтобы ей не манипулировали, чтобы ребята имели свое слово, чтобы каждый мужчина смог защитить себя, свою маму, свою Родину, чтобы не боялись идти служить в армию, потому что это важно для каждого мужчины. Сделаю все от меня зависящее, чтобы юные крымчане получили дополнительные возможности для занятия спортом и духовного развития. Вот такие планы, идеи, уверен, что никакие молдавские «доброжелатели» не помешают их реализовать.

- Вы родились и долго работали в Молдавии, это ваша Родина. Сейчас жизнь связана с Россией. Как вам видится развитие событий и отношений между двумя странами в связи с недавней сменой власти в Молдове и переход на очевидный проевропейский вектор?

- У меня всегда была позиция такая – я в Молдавии родился, жил, потом переехал на Украину и оттуда в армию пошел, отслужил в спортроте, затем вернулся в Молдову и начал заниматься бизнесом. Это 90-е годы, которые везде на постсоветском пространстве были очень сложными. Тогда для себя понял, что для развития независимой Молдовы нужно очень много вложений, поддержки извне. Нужны страны-партнёры, которые поддерживают молодую аграрную страну. Я считаю, что Молдова должна быть независимой страной, это главное. Молдавские продукты на территории России всегда имели хорошие позиции – 30 % экспорта продукции шло в Российскую Федерацию. Никому не нужны виноград, яблоки, помидоры на Западе и не будут никогда нужны. Если только для того, чтобы нагадить, создать хаос в стране. Был такой пример, который я всегда озвучиваю: в 2005 году Западу удалось спровоцировать серьёзные разногласия между Молдовой и Россией. Россия на какое-то время заблокировала поставки винной продукции на территорию России, и никто не выиграл от этого. Люди в Молдове почти 2-3 года не знали, куда продавать вино, куда вывозить яблоки, и все гнило прямо в поле. Народ понял, что политики там наверху воюют, а на самом деле страдает народ. Я считаю, что даже нынешняя недавно пришедшая власть должна объективно оценивать критическую необходимость для Молдовы большого российского рынка.

Да, Евросоюз может дотировать Молдову, но это не развитие. Это способ загнать страну в долги. Вам некуда продавать яблоки, виноград, тогда будем дотировать. А что это в перспективе дает? Вы, образно говоря, лучше дайте людям не рыбу, а удочку, пускай ловят рыбу и живут. Моя позиция всегда была такая – не должен страдать народ. Политики приходят и уходят, были одни, ушли вторые, а народ остается. Молодежь почти вся убегает, а я считаю, что молодежь должна возвращаться, должна быть именно там, на Родине. Они закончили университет, но у них там нет работы, нет рабочих мест. Очень многие семьи развалились именно потому, что полноценная семья, двое детей, а мама уезжает работать в Италию на 3 месяца, возвращается, и папа уезжает в Россию работать на стройки. Так в Молдавии уже на протяжении 30 лет все рушится. Детей воспитывали бабушки и дедушки, пока родители были на заработках. Молодые люди начинали терять себя как личности. Многие становились наркоманами, многие остались не у дел, они уже не верят в себя. Поэтому я занимаюсь молодежью, общаюсь на спортивном уровне. И я вижу, насколько детям, которым 10-14 лет нужна поддержка старших. Их необходимо направить, иначе они не видит перспектив – и у нас появляются тюрьмы, зоны заполнены. Почему никто не хочет служить в армии год? Да потому что никто не объяснил, что это надо для себя, для страны, для своих близких и родных, и это большая честь! Бывший президент Молдовы принял закон о русском языке, и это очень полезно для многих людей, которые живут там, где 12% русских. В Молдавии живут украинцы, болгары, но русский всегда был языком межнационального общения. Мы выросли на русском языке – и вдруг кто-то приходит и говорит, что только на румынском, на молдавском языке разговариваем?! Президент издал закон, а пришла новая власть и через Конституционный суд его заблокировала, заявив, что не должен быть русский язык на территории Молдавии. Я не понимаю, зачем это делать. Это ничего не дает. Хорошо, государственный язык молдавский, а зачем убирать русский язык? Он был, он есть. Получается, происходит ущемление прав русских на территории Молдавии.

- Эту проблему мы видим и на Украине.

- Да. Значит, Западу выгодно, чтобы Молдова и Украина не развивались. Вот это и обидно. Я по национальности болгарин, родился в Молдавии, я свою Родину люблю и ценю и никогда не скрывал, что я из Молдавии. Нас 4 миллиона населения, и мы там по сравнению с Россией - два московских округа. Я понимаю, что один в поле не воин и надо иметь единомышленников. У меня много друзей в Молдавии, и многие не знают, как быть. Говорят, чем больше ты выражаешь свое мнение, которое многих не устраивает, тем больше вероятность получить в ответ фейковую публикацию о задержании.

Но сейчас основная моя общественная деятельность сосредоточена в России. Кстати, мы в клубе «Ярополк» уже седьмой год делаем акцию на 23 февраля в Красногорске – обливание. Приглашаем детей от 6 лет и всех желающих, и прямо на главной площади города обливаемся, поём гимн России, более 120 человек принимает в этом участие. Детям это нравится, мы сейчас готовимся к очередной такой акции.