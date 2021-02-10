Актриса Светлана Щедрина: «Очень важны удача и счастливый случай»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 февраля 2021, 12:32 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Светлана Щедрина родилась в Санкт-Петербурге. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тайны следствия», «Белая стрела», «С чёрного хода», «Дом у большой реки», «Оружие», «Мать-и-мачеха», «Ковбои», «Обмен», «Чужая», «Никогда не разговаривай с незнакомками» и др. 11 февраля в российский прокат выходит картина «Кроличья лапа», где Светлана играет главную роль.

- Насколько вам близка по характеру ваша героиня Аля из «Кроличьей лапы»? Что вам нравится в её поведении, что не нравится?

- Я думаю, что мы очень похожи с Алей. Не все её поступки мне понятны, но если говорить о характере личности, то у нас с ней много общего: открытость, искренность, желание любить, эмоциональность, страстность.

- Вы сразу согласились сниматься в этом фильме?

- Да! Прекрасный режиссёр, отличная команда, замечательный сценарий и роль. Я с огромной радостью приняла это предложение. Такая роль – подарок для актрисы.

- У вашей героини роман с обаятельным виноделом, которого играл французский актёр. Вы французский знаете?

- Я его учу. На съемках пришлось некоторые сцены играть на французском. Мне помогали партнёры, звукорежиссёр и автор сценария, Ирина Лукинова. Она идеально владеет французским.

- Часть съёмок проходила в Бельгии, в роскошном замке. Что вас там больше всего поразило?

- Это была очень живописная локация, маленький город. Единственная достопримечательность – замок, где мы снимали. В нём до сих пор живут люди. Очень вдохновляющее место, невероятное, атмосферное, прекрасная естественная декорация, кругом виноградники. Погода была замечательная, лето, очень тепло.

- Вино полюбили после этих съёмок?

- Я не полюбила вино, потому что я его там и не пила практически. Но я уважительно отношусь к виноделам, к вину, вообще к этой культуре.

- Как взаимодействовали со знаменитым Пьером Ришаром на съёмочной площадке?

- Он замечательный человек, очень приятный, вежливый, тактичный. Очень чуткий партнёр на площадке. Мне доставило огромное удовольствие с ним работать.

- А какие качества в мужчинах вы цените?

- Ум, доброту, щедрость и силу духа.

- Вашу любовь в «Кроличьей лапе» можно назвать идеальной?

- Нет-нет! Мне очень нравится это кино, потому что в нём нет идеальных людей, они все совершают ошибки.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Я не считаю правильной постановку вопроса, что кто-то кому-то что-то должен. Если у человека есть такой талант, есть вдохновение и потребность быть хорошей хозяйкой – здорово, если это реализовывается. Но я уверена, что не все женщины это любят и умеют, и это совсем не обязательно. Я хорошая хозяйка, люблю готовить, принимать гостей.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне повезло с внешностью, я могу играть красивых женщин, героинь, и совсем некрасивых. И в театре, и в кино у меня возможности в этом смысле шире. Но я думаю, что если актриса красивая – это очень хорошо. Но красота – не первостепенное дело в нашей профессии.

- Кстати, что самое важное в развитии актёрской карьеры – талант, красота, связи, деньги?

- Очень важна удача и счастливый случай. Потому что я знаю огромное количество потрясающих актёров, которым приходится очень долго ждать свою роль. Потом бы я поставила труд и мастерство, и на третье место уже талант.

- «Кроличья лапа» - очень поэтичное кино. Кто из поэтов вам близок?

- Я очень люблю Пушкина и Бродского. И Марину Цветаеву. Из современных мне нравится Полина Барскова, Вера Полозкова.

- А кто вам нравится из западных актрис?

- Очень многих я люблю. Джуди Фостер, Кейт Бланшет, Кейт Уинслет, Софи Марсо, Жюльет Бинош.

- Как вы восстанавливаетесь после тяжёлых съёмок?

- Конечно, сон – это первое. Второе – пить больше жидкости, я люблю травяные чаи, воду. Для того чтобы восполнить дефицит сил идеально для меня было бы поехать на природу – в лес, к воде.

- А есть у вас в мире такой райский уголок, куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Мне было хорошо на итальянском острове Искья. Я там была один раз, но это как раз то место, куда мне хочется вернуться. Я думаю, когда откроют границы, я сразу туда полечу. Меня там потрясло всё: красота острова, горы, море, еда. Там есть целебные источники с уникальной водой, которой нет нигде больше в мире. Я отдыхала в таком отеле, в котором были эти источники. Очень живописное место.

- Когда бываете в таких местах, не думаете – вот, чёрт, угораздило же родиться в России!

- Нет, я люблю там отдыхать, но я очень люблю Петербург, свой дом и очень люблю возвращаться домой.

- Петербург меняется в лучшую сторону?

- Он изменился. Стал ухоженнее и чище, на мой взгляд. Я очень люблю Исаакиевский собор, Мраморный дворец, Таврический сад. Обожаю вид на подсвеченную Петропавловку. Когда еду из театра на машине, я могу всё это наблюдать. Я живу в центре и у меня всё в шаговой доступности.

- Москва для вас – чужой город?

- Москву я тоже люблю. Она совсем другая. Широкая, в ней так много воздуха. Жить в Москве… Не знаю, наверное, вряд ли смогла бы, но работать, гулять, встречаться с друзьями с удовольствием.

- Какие жанры кино вы любите смотреть? Вам ужастики, например, нравятся?

- Не очень. Я дублировала американский фильм ужасов «У холмов есть глаза». Вообще это не моя история.

- Что самое важное в дубляже?

- В дубляже, мне кажется, важна деликатность. Чтобы не испортить то, что сыграл актёр или актриса.

- Какие страхи у вас есть в жизни?

- Я боюсь высоты.

- Верите во всякие предчувствия, предсказания, гадания?

- Нет, не верю. Я верю в интуицию.

- Какой вы видите себя через 20 лет?

- Я давно перестала отвечать себе на этот вопрос. Я не знаю, кем буду, не знаю, чего мне будет хотеться, к чему я буду стремиться через 20 лет. Я не знаю, как поменяются мои приоритеты и желания. Но я бы хотела видеть себя счастливым человеком, счастливой женщиной.