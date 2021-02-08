Татьяна Тарасова. Легенда № 1

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 февраля 2021, 16:27 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

Прекрасная, великая, властная. В таком «образе» мы привыкли видеть легендарного тренера Татьяну Анатольевну Тарасову. А как иначе? Она – дочь своего отца, тренера по хоккею, наставника сборной СССР Анатолия Тарасова. Отец отдал дочь заниматься фигурным катанием со словами: «Трудись! Побеждай!» И дочь Татьяна трудилась и побеждала! Она сумела принести славу России, как фигуристка и тренер. Ведь так завещал ее легендарный отец!

ПАПА, СЕМЬЯ…

В моей семье не принято было много болтать. Отец считал, что если люди много и долго разговаривают, то на полезные дела сил уже не хватает. А полезные и нужные дела – спорт. Папа буквально жил хоккеем. И когда он уставший приходил после тренировок, то мы с сестрой понимали, что ему нужен покой. А это означает, что в доме должна быть тишина. Вот мы и ходили на цыпочках. Мы боялись просто расстроить отца своим не послушанием. Четко понимали, что он работает ради миллионов людей. И папа всегда работал: писал статьи, создавал новую методику тренировок, придумывал упражнения для спортсменов. Уникальный был человек! Вставал в четыре утра, делал пробежку и уходил на тренировку. Для него такой ритм жизни – норма. И меня он приучил трудиться с детства. И я вставала с ним в четыре утра и делала пробежку. А вот моя сестра Галя была «освобождена» от таких занятий. Почему? Папа решил, что она совсем не годиться для спорта. Ну не увидел он в ней будущую «звезду» фигурного катания. А во мне увидел. И воспитывал в труде и строгости. Он считал, что совершенно неважно, какое у тебя настроение, болит ли живот или плохая погода на улице… Спорт требует постоянного труда. И мне никогда не было сложно выполнять эти правила. Я выросла с ними. И это стало частью меня. Даже тогда, когда я в девятнадцать лет получила серьезную травму на льду и больше не могла выступать, как фигуристка, то не стала страдать и печалиться, а решила, что передам молодому поколению свои знания и опыт. И результат есть. Мои ученики выиграли 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, и восемь золотых олимпийских медалей. И я горжусь этим.

Мне сложно рассказывать о детстве, как обычному ребенку. Например, я с шести лет ездила самостоятельно на тренировки. И совершенно не опасалась вечером возвращаться домой. Во мне отец всегда воспитывал ответственность и самостоятельность. Считаю, что это совершенно разумное решение. Когда молодое поколение знает, что нужно отвечать за свои поступки и слова, то из них не вырастет нечто ужасное. Я считаю, что с молодых ногтей ребенок должен все делать сам. Что хорошего, когда его «пристраивают», носятся с ним? Вы посмотрите на нынешнюю «золотую» молодежь… Разве это золото? Конечно, есть и талантливые и серьезные ребята, но их, к сожалению, не слишком много. Я, например, не помню, чтобы отец нас с сестрой часто хвалил. Он считал, что это расслабляет. Человек должен все делать на «отлично». Это нормально! Зачем браться за дело, если не относиться к этому серьезно? Я усвоила это с детства. И все, что не делаю, то делаю отлично. Конечно, все в доме было подчинено работе отца, но это совершенно не значит, что в семье существовал патриархат. Папа с огромной нежностью относился к маме и она принимала его полностью. Я не помню, чтобы родители ругались… Наоборот, всегда спокойствие, теплая атмосфера в доме. Конечно, мама была хозяйкой дома, но и мы прекрасно выполняли женские обязанности: готовили, натирали полы, выносили мусор, ходили в магазин. А какие у нас были прекрасные вечеринки! Много гостей, прекрасный стол, танцы… Мама очень любила танцевать, а папа совершенно не умел это делать… Но всегда ее приглашал на танец. Правда, хорошим это не заканчивалось (улыбается)… Папа обязательно наступал ей на ноги. Но ей было это приятно и смешно.

Но и слезы отца я тоже помню. Это случилось в 1969 году, после матча со «Спартаком». На трибуне сидел Брежнев. И в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увел команду со льда. Я была на том матче и все видела. Впервые мне было страшно… Страшно за отца. Толпа болельщиков просто ревела и вела себя безобразно. Когда отец шел к выходу Дворца спорта, то спартаковские фанаты просто кидались на него: толкали, вырывали волосы… Я все это видела! Но мой папа даже глазом не моргнул! Он дошел до машины и сел в нее… Я была в шоке! От такой выдержки папы. Но это только начало истории. Продолжение было неприятным: у него отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это папа не смог перенести. Это было предательство. И он плакал. Да, у него был сильный, властных характер, но его ребята за это и любили. Если он был уверен в своей правоте, то согнуть его было невозможно. Сколько побед он принес! А его просто «ушли»… в 54 года. Это больно и страшно. Недавно я была в Канаде, в музее хоккейной славы… И там целый отдел посвящен моему отцу. Вот тут я плакала… Пока я жива, то буду чтить память своего отца. Пока я жива, то люди будут помнить моего отца! Я очень благодарна создателям фильма «Легенда№17». Прекрасный фильм. Олег Меньшиков удивительно тонко передал все чувства, характер моего отца. Сначала, я боялась смотреть этот фильм… Думала, что из отца сделают монстра. Но нет! Я видела на экране своего папу. И благодарна всем за это.

БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ. ПОТЕРИ, СЛЕЗЫ.

Я могу сутками говорить об отце, муже, сестре, маме. Когда мы все вместе были, то я ощущала единство и защищенность. Сегодня мне очень не хватает того времени. Так уж случилось, что мои близкие люди ушли практически друг за другом. Вот это страшно и невыносимо больно. Мамочку, сестру, мужа я потеряла. Ушло тепло, нежность, опора. Так, что моя жизнь – не пусть усыпанный розами… В ней есть и страшные потери.

Мой супруг Владимир Всеволодович Крайнев. Замечательный пианист. Его не стало в 2011 году. Он скончался от аневризмы легочной артерии. Я восхищалась своим мужем! Он в пятилетнем возрасте поступил в музыкальную школу, а спустя два года исполнил концерт Гайдна! Огромный талант. Мы вместе с ним записывали музыкальные композиции для моих спортсменов. И идея создания театра «Все звезды» принадлежит моему мужу. А познакомились мы интересно. Я дружила с дочерью композитора Марка Фрадкина Женей. Конечно, часто бывала у них в доме. А туда был вхож и пианист Владимир Крайнев. И Женя меня долго уговаривала познакомиться с ним. Но я и не сильно «рвалась» знакомиться. Просто не думала серьезно о мужчинах. Все вышло случайно. В один прекрасный день я зашла к Жени, а у них на кухне сидит Володя и пьет чай. Вот так и познакомились. Он предложил подвести меня на работу, а уже через девять дней мы поженились. Любовь с первого взгляда? Это было единение душ… Такое случается редко. Мы жили душа в душу, в нашем доме всегда звучала музыка, смех… Я не могла представить, что можно поругаться. Невозможно! Я всегда приходила на его концерты и знала, что он играет для меня. А когда мы ехали в машине, то очень любили петь в голос. Наш любимы романс «Когда два сердца разлучаются»… Всегда старалась все сделать для него, чтобы порадовать. Знаете, у меня никогда не было домработницы… Да, все обязанности жены в быту я выполняла великолепно и с удовольствием. Частенько к нам в дом приходили друзья и я с таким азартом готовила, готовила… Конечно, все это моментально съедалось, но мне было изумительно приятно. Считаю, что в доме обязательно должно пахнуть пирогами и ванилью. Это создает уют, тепло. Как приятно за чашечкой чая с пирогом обсудить дела!

Да, теперь мне осталась память. И я ее храню. Боролась я за жизнь близких до конца. Но силы были далеко не равные. Я проиграла победу за жизнь своих близких. Но у меня есть племянник Алексей и его дети – Матвей и Федор. Федя занимается хоккеем. Его номер -10. Когда-то за моим папой был закреплен этот номер. Все в жизни повторяется…

ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ.

Прекрасный проект «Ледниковый период». Он необходим для России. Благодаря ему родители повели своих детей заниматься фигурным катанием. Что греха таить, в последние годы популярность этого вида спорта упала. А это недопустимо! У нас зимняя страна и отличная спортивная школа. Но главное в таких шоу – показать всем, что нужно много трудиться, чтобы достичь успеха. Ничего невозможного нет! Только труд и воля к победе. Да, многие считают, что я слишком строга и жестока. Но это совершенно не так! Я терпеть не могу, когда все делается спустя рукава! Не переношу несправедливости! Я знаю о фигурном катании все! И когда вижу, что кто-то пытается «засудить» хорошее выступление, то просто прихожу в ярость. Нет, я не буду приводить примеры. Зачем? Тот, кто смотрит и сам все поймет. Впрочем. Был прекрасный дуэт – Алена Бабенко и Леша Тихонов. Они великолепно исполнили танец. Но вот Юрию Николаеву они не пришлись по душе. И он им занизил оценки. Но это же глупость! Невозможно личные симпатии или антипатии перекладывать на всеобщее обозрение. Я и сказала всю правду об этом. И мне безразлично, что Николаев думает по этому поводу. Вообще, все участники шоу – большие трудяги. Сколько переломов, травм… Жаль, что прекрасный артист Дима Марьянов так странно ушел… Вот вспомнила его… Очень трудолюбивый был человек. И у него хорошо получалось… Он чувствовал лед… Да, есть люди (артисты), которые вызывают у меня негатив. И я говорю об этом открыто! Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу – низость и подлость… Поверьте, я ему руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. Он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать всем и молчать. С детства говорила то, что считала нужным. А ПРАВДА всегда была в почете.

ОТ АВТОРА.

Я познакомилась с Татьяной Анатольевной несколько лет назад. Когда решила взять у нее интервью, то мои коллеги пытались отговорить меня от этого, по их мнению, безнадежного дела. Сложный характер, резкие ответы, закрытость… Все это ерунда! С первых секунд я полюбила Татьяну Анатольевну. Почему? Я шла к ней с открытым сердцем, а не с желанием получить «горяченькое». И она это поняла. Мы разговаривали несколько часов. Она говорила о себе и я немного о себе… Бывало и глаза увлажнялись… Я видела нежную, умную женщину, в душе которой есть боль и радость…