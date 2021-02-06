Визажист Захар Гринов: Правильный макияж способен творить чудеса

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 февраля 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Есть такое понятие, как мейкап-преображение. Что это значит? По мнению модного российского визажиста Захара Гринова, женщина меняется до неузнаваемости! Происходит бьюти-трансформации: идеальная кожа, красивые брови, пухлые губы, «притягивающие» глаза. Да, преобразить женщину можно! Главное – правильное поработать над ней! Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» советы визажиста Захара Гринова.



-Захар, когда речь идет о мейкап-преображении, то мне так и хочется сказать: «Нарисовали совсем другое лицо!» Действительно, женщину просто не узнать. В чем же сила макияжа? Ваше мнение?



-Сила макияжа, действительно, велика. И тут дело не в «обилии» косметики, а в индивидуальности женщины. Именно! Для одной достаточно подчеркнуть глаза, например, небольшая подводка, для другой сделать акцент на губы. Главное – подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Лично я всегда большое внимание уделяю коже. Идеальная кожа лица – залог успеха.



-Но как добиться идеальной кожи?



-Я сейчас не буду рассказывать о правильном образе жизни… Мы и так говорим об этом часто, но, увы, ритм жизни вносит свои коррективы. Дам несколько советов, как визажист. Могу сказать точно, что скрыть незначительные «погрешности» на лице позволяет макияж. Конечно, нам в помощь тональный крем или флюид. Но это совсем не значит, что его следует накладывать густо, простите, как штукатурку! Делать это нужно только в тех местах, где заметны несовершенства. И главное – тон! Тон должен совпадать с оттенком кожи. Может быть чуть светлее. Еще один «недостаток», который обязательно нужно скрыть – синева под глазами. Согласитесь, в наше бурное время, когда сон для многих становится роскошью, такой недостаток встречается часто. И мы его «ликвидируем» при помощью консиллера. И, пожалуй, на заключительном этапе, зафиксируем макияж пудрой. И, конечно, немного румян.

Глафира Тарханова, Юлия Галкина

-Тогда давайте более конкретно: как правильно накладывать тональный крем? В домашних условиях?

-Я бы посоветовал использовать кисти. Моя любимая – «дуо-фибра». Сегодня эта кисть очень «полюбилась» женщинами. Она содержит как искусственный, так и натуральный ворс. Она легко набирает тональный крем, но не впитывает его, а идеально растушевывает. Иметь такую кисть для домашнего мейкапа – прекрасно.

-Захар, всегда хотела спросить у вас… Вы преображаете российских актрис перед съемками. Но, каждая актриса имеет свой характер! Сложно работать со звездами?



-Конечно, каждая актриса имеет свой характер. Каждая женщина имеет свой характер. Знаете, я прекрасно «уживаюсь» со своими подопечными. Есть и те, с которыми работаю годами. В чем секрет? Я люблю разговаривать со своими клиентами! И не только о мейкапе, но, например, о коронавирусе, бытовых делах. Звезды – обычные люди, как и мы. Думаю, что они мне доверяю… свою лицо.

Глафира Тарханова, Юлия Галкина

-А с кем из российских актрис вам более комфортно работать?

-Я всех своих клиентов уважаю и восхищаюсь ими. С кем? Пожалуй, с актрисами Юлией Галкиной, Глафирой Тархановой… Очень красивые женщины и прекрасные люди. Мы можем говорить часами и о многих вещах.

-Захар, если посмотреть, то через три недели уже наступит весна. Если честно, то многие уже ее предчувствуют. Какая цветовая гамма будет в тренде этой весной?



-Сразу хочу напомнить об умеренности! Весна – не значит вся цветовая гамма на лице! Обратите внимание на природу: она постепенно отходит от спячки. Постепенно! Используйте кирпичные тона, возможно, бронзовые, сатиновые тени. Это даст в мейкапе легкость, элегантность, сдержанность. И это круто!

Продолжение следует…