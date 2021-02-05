Фани Ардан: «Глупо бояться неизбежного»

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 февраля 2021, 00:20 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

В свои х… с хвостиком мадам Фанни выглядит умопомрачительно! О таких, как она говорят: «Эта женщина умеет красиво стареть». В чем же секрет ее привлекательности? Видимо в том, что ей просто плевать на все условности и стереотипы. Она игнорирует пластических хирургов, любит красное сухое вино, курит и совершенно не скрывает свой возраст. Согласитесь, такая Актриса и Женщина может многое себе позволить. Она же великолепная Фанни Ардан!

Когда я встретилась в Париже с легендой французского кино, то первое что мне «бросилось в глаза» - элегантность и стиль актрисы. Маленькое черное платье от Шанель, нитка жемчуга и длинные кожаные перчатки. Практически отсутствие макияжа. И улыбка, которая завораживает. Мадам Фанни мило поздоровалась, спросила, как у меня дела и… тут же перешла к делу. «Простите, у меня немного времени. Мы можем начать интервью? Небольшая просьба. Ваши вопросы могут быть короткими? Мне никогда не нравилось, когда журналисты долго и нудно рассуждают о моем творчестве и нетактично выпытывают факты личной жизни». Разумеется, я сказала: «Oui Madame!»

- Мадам Фанни, в своих интервью вы всегда делаете акцент на «свободу женщины». Что значит для вас быть свободной?

- Я терпеть не могу условностей в обществе. Мне все равно, что обо мне говорят. У меня полностью отсутствуют страхи и комплексы. Почему многие женщины бояться стареть? Это неизбежный процесс. Согласитесь, глупо бояться неизбежного. В зрелом возрасте есть свои прелести. Например – свобода! Мне уже не страшно быть естественной и настоящей. Да, дамы за, например, пятьдесят уже утратили свою свежесть, но они же не потеряли сексуальности. У них есть шарм, стиль и ум. А мужчины это ценят.

- Простите, но это правда, что вы игнорируете пластических хирургов?

- Да, я не посещаю таких врачей. Терпеть не могу сидеть на различных диетах. Я очень люблю свои морщинки. Я горжусь ими! Считаю, что женщины, которые всеми силами пытаются удержать молодость – патологически «больны» (улыбается). Да, были юные годы, были страсти, были бессонные ночи! Это прекрасно. Но время ушло. И нужно идти дальше. Нужно жить, дышать, наслаждаться каждым днем. В этом есть смысл зрелости.

- Удивительно. Но вас совсем не пугает старость.

- А почему я должна пугаться старости? Я живу счастьем каждый день. У меня нет иллюзий. Я умею и могу похулиганить! Если захотела побаловать себя стаканчиком вина – пожалуйста! Захотела одень короткую юбку – пожалуйста! Захотела посмеяться во весь голос – пожалуйста! И кто меня может за это осудить? Я уже не в том возрасте, чтобы оглядываться на окружающих. Я хочу закончить свою жизнь красиво. Возможно, с бокалом вина и улыбкой.

- Мадам Ардан, вы в своих интервью практически не говорите о личной жизни. Это табу?

- Думаю, что виновен в этом мой характер (улыбается). Я человек закрытый. И это идет из детства. Я с братьями и сестрами воспитывалась в изоляции от мира. Мое детство прошло в Княжестве Монако. Мой папа служил офицером при князе Монако. У нас был прекрасный дом с высоким забором. Я не помню, чтобы мы бегали по улице и были предоставлены сами себе. Родители занимались нами. Занимались с огромной любовью. И нам было очень хорошо вместе. Мы играли, читали книги, много разговаривали друг с другом. Чужие нам были просто не нужны. Возможно, вы сделаете вывод, что я жила в клетке? Да, вы правы. Но эта была прекрасная клетка!

- Мадам Фанни, а самые светлые воспоминания детства… Какие они?

- Моя езда на велосипеде. Это было чудесно. Иногда нас родители отправляли в гости к бабушке и дедушке в Прованс. Такие поездки я ждала с нетерпением. Мы садились с дедушкой на велосипеды и колесили по лесу. Разговаривали, смеялись. До сих пор, с огромной теплотой вспоминаю эти развлечения.

- Получается, что вы были домашним ребенком?

- Я была счастливым ребенком! Все это – мой мир! Я никогда не чувствовала, что меня ущемляют. Да, я жила в закрытом мире, но в этом и есть счастье.

- Но разве закрытый мир может быть счастьем?

- Конечно, мадам. Я была защищена от ненужных переживаний, потрясений. Меня родители обожали. И я видела, как они дорожат друг другом. Как они любят друг друга. Уже во взрослой жизни я искала такую модель отношений между мужчиной и женщиной, но не нашла.

- Вы не нашли свой идеал мужчины?

- Мне сложно сказать… Я верю в любовь с первого взгляда. Так было у моих родителей. Они увидели друг друга и полюбили на долгие годы. До конца своих дней они были вместе. Я всегда говорила и говорю, что верю в любовь и семью. Но у меня не получилась семья. Я не люблю выражение «идеальный мужчина». Идеальных людей просто нет. Зачем в своей голове создавать «идеальный образ»? Это глупо. Можно не встретить идеал, а любовь пропустить.

- Простите, получается, что вы пропустили свою любовь?

- Я не говорила этого! Я просто рассуждала. Для меня любовь- короткие моменты в жизни. И они у меня были.

- Мадам Фанни, простите за дерзкий вопрос, но почему вы не выходили замуж? Думаю, что предложения руки и сердца у вас было предостаточно.

- Да, было. И много. Но так сложилась жизнь. Я ничего не делала специально. Так получилось…

- Может быть дело в вашей независимости?

- Дело в моем характере. Я прекрасно понимаю, что жить со мной совсем не просто. У меня сложный характер и высокие требования к мужчинам. Мадам, давайте не будем заниматься моим психоанализом.

- Простите. Вы всегда играете сильных и красивых женщин. Какая героиня из классической литературы вам близка?

- Пожалуй, Настасья Филипповна из Достоевского. Она потрясающе порочна и чиста, сильна и слаба.

- В кино вы заявили о себе фильмом «Соседка». Вы были номинированы на премию «Сезар» за лучшую женскую роль. Как вы получили роль в этом фильме?

- На одном мероприятии я находилась с моим приятелем Жераром Депардье. Мы сидели вместе, пили вино, болтали. Нас увидел режиссер Франсуа Трюффо. Да, я была знакома с Франсуа, а Жерар знал его очень давно. Увидев нас он сказал: «Я нашел то, что надо! Вы оба будете играть в моем новом фильме. Эта картина о истории любви. Этот фильм о судьбах людей, о трагедии, ревности». Так и появилась любовная трагедия «Соседка».

- Простите, мадам Фанни, но это правда, что на съемочной площадке у вас возник роман с Жераром Депардье?

- Развею ваши сомнения. Жерар – мой хороший друг. А чувство у меня возникло к Франсуа Трюффо. Мы полюбили друг друга и до самой его кончины не расставались. Да, мы были счастливы. Для меня не имели значения его романы с другими актрисами. Мне было все равно, что его называли ловеласом. Я же его любила. И родила дочь Жозефину, которая очень похожа на своего отца. Когда я смотрю на нее, то вижу Франсуа. Похожа и лицом, и характером… Но семьи не сложилось. И причина не в нас. Франсуа умер.

- Каким человеком был месье Трюффо?

- Очень сильным. Он никогда не показывал свои слабости и боль. Как только он узнал, что неизлечимо болен, то просто ушел от нас с дочкой. Я понимаю его. Для него было невыносимо, что любимая женщина увидит его слабым, беспомощным.

- Что для вас всегда было главным в жизни?

- Конечно, свобода. Я люблю большие семьи, но я не люблю себя связывать узами брака. Я не хочу постоянно жить с мужчиной. Я испытываю удовольствие, когда прихожу к любимому в гости и мы проводим замечательно время.

- Обычно женщины говорят, что у детей должны быть отцы…

- Мадам, я же не родила от Святого Духа. В зачатии всегда присутствует мужчина. Но это совсем необязательно папе и маме жить вместе. Я никогда не запрещала своим дочерям общаться с отцами. Но я и сама женщина самодостаточная. Для меня не возникало огромной проблемы вырастить и обеспечить своих детей.

- Мадам Фанни, мне кажется, что вы просто боитесь любви…

- Боюсь? Нет. Я не боюсь ни любви, ни страсти. Мне не нравится, когда меняется моя привычная жизнь. А любовь вносит в жизнь женщины свои нюансы.

- О чем сегодня мечтает великолепная Фанни Ардан?

- Просто отдохнуть. Я хочу лечь на любимый диван и долго смотреть в окно. А еще я мечтаю искупаться в озере Байкал. Странные желания? Возможно. Но это мои желания.

- Вы снимались с российскими актерами в фильме «Распутин». Вам было комфортно на съемочной площадке?

- Мне было великолепно. Я просто влюбилась в актера Владимира Машкова. Это истинный аристократ. Мы гуляли с ним по Петербургу, пили вкуснейший кофе, много смеялись. Вы смотрели, мадам, этот фильм?

- Да, но мне совершенно он не понравился. Простите меня.

- Позвольте узнать – почему?

- Мадам Фанни, у меня свое отношение к Григорию Распутину. Я не увидела в роли Григория Ефимовича Жерара Депардье. Мне кажется, что сложно, извините, французу сыграть легендарного мужика из Сибири. А вот Владимир Машков в другом сериале «Распутин», где сыграл старца был просто великолепен. Но это исключительно мое мнение.

- И вы имеете на него полное право. Да, я видела сериал «Распутин» с Машковым. Вы правы. Это уникальный актер.

- Ваш фильм «Прах и кровь» являлся режиссерским дебютом. Почему вы решили выступить в такой роли?

- Я просто хотела поговорить со зрителем о любви. У нас во Франции говорят, что любовь не имеет истории. Я с этим не согласна. Бывает, что любовь уходит. И я хотела показать зрителю, что происходит, когда все проходит. Но главное в фильме – противостояние мужчины и женщины. Часто для мужчины значимым является карьера, деньги, достижения. А женщины трудно мириться с этим. Трудно понимать, что страсть уходит, чувства растворяются. Сложно понимать, что женщина отодвигается на второй план.

- Простите, мне показалось, что вы сейчас говорили о себе…

- Я говорила о женщинах. Но что касается себя… Да, я не могла удержать любимых мужчин. И никогда не делала из этого тайну. Я очень люблю себя. А семья, любовь - огромный труд и жертвенность. Я не умею и не хочу приносить себя в жертву. Я просто хочу быть любимой. Я никогда в отношениях с мужчинами не чувствовала сожаления. Я жила, живу, плачу, улыбаюсь. И мне это нравится. Спасибо мадам за приятную беседу. Но наше время истекло. Меня ждут дела.

- Благодарю.