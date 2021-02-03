Актриса Александра Афанасьева-Шевчук: «Чернушная жизнь уже всем надоела»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 февраля 2021, 13:27 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Александра Афанасьева-Шевчук родилась в Москве, в семье известной актрисы Ирины Шевчук. Зритель знает Александру по таким фильмам и сериалам, как «Банкирши», «Исцеление любовью», «Инфант», «Другое лицо», «Телохранительница», «Расплата», «Родной человек», «Барби и медведь», «Ангел-хранитель», «Святая ложь» и др.

- Александра, дебютная роль была у вас в 1987 году, в советско-сирийской картине «Загон». И это очень символично для сегодняшнего времени: наше сотрудничество с Сирией продолжается. А что вы помните о тех съёмках?

- Я играла дочку Леонида Куравлёва и моей мамы, Ирины Шевчук. Я тогда была маленькой, и сценарий не читала. И вообще картину всю не видела, только небольшой кусочек. Мой эпизод был таким: папу забирает полиция, и я, плача, бегу к маме.

- А какая роль была для вас физически самой сложной?

- Физически не помню, а вот психологически – роль француженки в сериале «Ангел-хранитель». Учитывая, что во французском языке я знаю только правила чтения, а говорить не умею. Было очень сложно. Я по натуре самоедка и перфекционистка, мне нужно сделать что-то либо отлично, либо вообще лучше ничего не делать. Мне часто говорят, что это некий «синдром отличницы». Но я не была в школе отличницей. Просто мне важно сделать всё так, чтобы меня потом уважали.

- Ваша мама, известная актриса Ирина Шевчук, тоже такая перфекционистка?

- Она мудрее меня.

- А какие мамины фильмы вам наиболее нравятся?

- «А зори здесь тихие…», понятное дело. Раньше о войне лучше снимали, потому что люди больше понимали об этом, нежели сейчас. «Белый Бим, Чёрное ухо» - я люблю этот фильм, но мне больно его смотреть, потому что я очень люблю животных. Я переживаю за собаку. Мама играет там девушку Дашу, которая ухаживает за Бимом, когда хозяина забрали в больницу.

- Вы – собачница?

- Да. У меня три маленьких русских той-терьеров. Семья – мама, папа и дочка. У всех разные характеры. Папа самолюбивый, он, вроде, и ласковый, но не любит, когда что-то не по его, не любит, когда ему начинают глазки протирать, когда заходят на его территорию. Погладить его можно, а вот какие-то процедуры проделывать – не любит. У папы даже есть намордничек, надеваем его, когда идём к врачу стричь ногти. Мама – шустрая, всё время прыгает, попрыгунья такая. Любит побегать, всех любит, но всех, кроме нас, боится. Она очень любвеобильная. А дочка – она такая умняшка, никогда не ест вместе с папой и мамой, всегда вежливо подождёт, пока родители не отойдут от мисок. Она – сама дисциплина.

- Свою первую главную роль вы сыграли в сериале «Банкирши». Там снималась замечательная Екатерина Васильева. Чем она вас поразила, чем помогла?

- Екатерина Сергеевна – потрясающая актриса. Я считаю, что у людей, которым ничего не надо по жизни доказывать, которые сами знают себе цену, знают, что они талантливы и успешны, у них нет амбиций и понтов. Они простые и нормальные люди. С ними можно нормально разговаривать, они ничего из себя не изображают и ничего не строят. Они просто настоящие люди. Васильева меня впервые видела на тех съёмках, но мне с ней было очень комфортно. Плюс, с ней было легко играть. Я всегда стараюсь брать пример с хороших актёров.

- Вы стали известной после сериала «Исцеление любовью». Чем вам была интересна эта роль?

- Я поначалу жутко боялась, всё-таки на тот момент я была без актёрского образования. Советовалась с мамой, репетировала с ней какие-то сцены по телефону, советовалась с коллегами на площадке. Роль была интересна тем, что в отрицательной роли всегда есть, что играть. Конечно, и в положительных персонажах есть, что играть, но в отрицательных палитра больше. Я в жизни положительная, поэтому мне в кино прикольно сыграть отрицательную роль.

- «Исцеление любовью» - это мелодрама. Почему в России сейчас так популярны мелодрамы?

- Чернушная жизнь и боевики уже всем надоели. А в мелодрамах много душевности, это более человечное кино.

- В мелодрамах вам, наверное, приходилось много плакать. Как вы вызываете слёзы на площадке?

- Я с детства тренировалась на родителях…Если серьёзно, я просто представляю себе данную ситуацию, перевожу её на себя и тогда плачу. Самое главное, что когда я дома прохожу, репетирую ту или иную сцену, я всегда, если надо, реально вызываю слёзы. А потом, в кадре, я это проживаю. Вообще мне всегда было сложнее искренне смеяться. Всё достигается с опытом. Сейчас сложностей со смехом нет.

- Вы сыграли в сериале «Полиция Хоккайдо. Русский отдел». Сериал снимали в Японии?

- Часть картины снималась действительно в Японии. Но моя «страна восходящего солнца» закончилась в Мытищах, где нашли дом в японском стиле. Там и отсняли мои сцены. Жаль, конечно. Я очень люблю японскую культуру и кухню. Обожаю! Японцы – великий народ, они впереди нас и по медицине, и по технологиям, и по другим вещам. Очень хотелось бы там побывать.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто нравилась?

- Главное – качество. И чтобы мне вещь нравилась, конечно. Я хорошо отношусь к брендам. Но считаю, что часто высокая цена обусловлена именно брендом и местом, где вещь продаётся. Я ориентируюсь на личные ощущения, мне важно вещь потрогать. Самое главное, повторяю, чтобы вещь мне понравилась, даже если она со временем развалится, это ничего. Зато успею порадоваться.

- Какие вы любите драгоценности, камни?

- Люблю бриллианты. Белое золото.

- Одна актриса призналась мне в любви к розовому золоту. Вам розовое нравится?

- Не встречала. Я люблю белое и не ищу встречи с розовым.

- В картине «Другое лицо» - лихо закрученный сюжет. Что было необычного на тех съёмках?

- Играть две роли – это было необычно. И плюс я озвучивала их. Это было интересно, потому что я придумала, как одна героиня должна разговаривать, и как другая. Понятно, по тембру два голоса были похожи, но манерой и внутренним характером голоса отличались.

- Недавно вы сыграли в картине «Святая ложь». Чем вам была интересна эта роль?

- Мне было интересно сыграть зэчку. Я ни с кого не списывала образ, потому что с заключённых никогда не общалась. Читая сценарий, я придумала свой персонаж, а потом мы обсудили это с режиссёром, и пришли к одному мнению.

- За что «сидели»?

- За убийство. Я считаю, что тюрьма меняет людей, у них меняется мышление, манера разговора, движения.

- Какие качества вам нравятся в мужчинах?

- Надёжность, чтобы он был мужчиной во всех его проявлениях. Чтобы в нём чувствовалось мужское начало. Чтобы был тыл, чтобы мужчина был другом, умел слушать, помогал. Чтобы он с уважением относился к своим родителям и к моим. С другой стороны, я понимаю, что идеальных людей не бывает.