Визажист Захар Гринов: У прибалтийских звезд шоу бизнеса, несомненно, есть свой стиль

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 января 2021, 17:04 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

Быть стильным – искусство! Стиль формирует имидж человека. Но как выбрать этот самый стиль? Порой, в поисках его мы часто «скатываемся» до… оригинальности. Вспомним, что говорила несравненная Коко Шанель: «Женщины могут позволить себе выглядеть смешными. Разумеется, я говорю о немногих женщинах. Смешной же мужчина – конченый человек, если он не гений».

Тут уж точно не поспоришь! Мадам Шанель «била» всегда в точку! Но, как порой сложно найти ту грань, которая разделяет стиль от… оригинальности. Впрочем, в помощь нам специалисты.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило на примере латвийских представителей шоу бизнеса поговорить о стиле. И тут нам в помощь визажист Захар Гринов:

Мартиньш Вилсонс

«Если мы говорим о латвийских представителях шоу бизнеса, то я бы выделил, конечно, Интарса Бусулиса и Мартиньша Вилсонса. Разная возрастная категория, но есть и общие нюансы… Какие? Прибалтийский стиль. Я бы даже сказал, что есть в прибалтах… своя особенная ментальность: сдержанность, отсутствие излишеств, приглушенные тона, но, возможно, я ярким дополнением. Мне нравится стиль прибалтийских звезд шоу бизнеса, он, несомненно, у них есть.

Мартиньш Вилсонс

Немного о стиле Мартиньша Вилсонса. Он, конечно, индивидуален. Но точно, что актер давно определился со своим стилем. Если мы посмотрим, как он выглядит, когда снимался в «Мираже» или «Интердевочке», а потом увидим его в «Контригре» или «Посольстве», то стиль практически не изменился: определенная стрижка, один образ. Актер словно говорит: «Я такой, какой есть!» И это круто! Очень непросто «держать» свой имидж годами. А Мартиньшу это удается!

Интарс Бусулис

Если мы говорим о стиле Интарса Бусулиса, то он с годами менялся. Сегодня у певца… итальянско-бразильский стиль. Я это так оцениваю. Ему очень идет борода. Она придает ему неуловимый шик. Могу сказать, что Интарс знает, что он хочет. Певец практически определился со своим образом. Почему практически? Он постоянно «меняется» на сцене. Возможно, скоро мы увидим в его образе некоторые дополнения.

Интарс Бусулис

Я бы хотел немного заострить внимание на мужчинах красивого возраста. Я говорю о тех, кому за 50. В молодости мы еще себя ищем, а уже в зрелости должны определиться. Для мужчин за 50 очень важно выглядеть презентабельно. Как этого добиться? Я бы посоветовал использовать светлую или темную гамму. Говорю о костюмах. Никаких цветных или веселеньких «одежд». Предпочтение – классика! А если аксессуары, то дорогие и стильные. И, конечно, стрижка. Но тут все индивидуально. Главное помнить, что образ зрелого мужчины, конечно, отличается от образов 30-летних. А «удержаться» в одном стиле годами, к сожалению, удается не многим».

Продолжение следует…