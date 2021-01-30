Игорь Ливанов: я отказываюсь от общения с неприятными людьми

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 января 2021, 17:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

«Господа офицеры», «72 метра», « Грозовые ворота», «Все золото мира» - все эти фильмы объединяют участие в них актера Игоря Ливанова. Герой Ливанова – пожалуй, тот, кто больше всего необходим нашему времени: мужественный, порядочный, интеллигентный, надежный. В этом актере уживаются редко сочетаемые вещи. С одной стороны, служба в морской пехоте, занятия боксом и таэквондо. С другой – каждое утро Игорь Евгеньевич начинает с того, что поливает на балконе свои любимые фиалки и кормит рыбок в аквариуме. При внешнем спокойствии и холодности актер чрезвычайно эмоционален и совершенно не скрывает, что в некоторых ситуациях может даже расплакаться.

ГОРОД ДЕТСТВА, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, ВСЕ СЕРЬЕЗНО.

Я родился и вырос в Киеве. В городе с узкими улочками и ни на что не похожим колоритом его обитателей. Киев – почти Одесса, но только более патриархальная. У меня навсегда в памяти останутся запахи этого удивительного города… Необычная свежесть в сочетании с солнцем. А еще…шампиньоны, которые росли под асфальтом и прорывались наружу. И я их собирал. И конечно же дворы, в которых были двухэтажные переходы по галерее, где было много квартир. Люди знали друг друга и без звонка заходили в гости. Дом моего детства находился в центре города, а из окон можно было видеть Софийский собор. Но у нас не была отдельная квартиры – коммуналка. Очень хорошо помню свою соседку… Софа Поккерткукуй. Смешная фамилия. У нее было пять детей, и все разных национальностей. А еще к ней приезжала мама. У нее, у этой мамы, была одна нога, и я ее воспринимал, как пирата. Только попугая на плече не хватало. Наши соседи – люди со своим шумным колоритом. Но шум вскоре закончился. Муж Софу выбросил с балкона, после того как он ее достал абсолютно… или она его. Вот так мы жили. Лет в шесть я начал понимать, что на улице есть свои законы. И их нельзя нарушать. Никогда не был изнеженным ребенком. Ходил и дрался на улице. Дружил на улице. И вспоминаю это с теплотой. Удивительное чувство мальчишеского братства. Стояли стенка на стенку. Но нужно было уметь драться. Для того, чтобы чувствовать себя защищенным я пошел заниматься боксом. И преуспел в этом. Провел много боев, но проиграл лишь единожды. Кстати, мне пророчили прекрасное будущее в спорте, но, судьба преподносит сюрпризы…

Мои родители работали в кукольном театре Киева. Они дружили с Образцовым и Лавровым. Но меня совершенно не привлекал кукольный театр! Мне он казался безликим! Да и стоять за ширмой меня не впечатляло. Да и не бредил я театром. У моих родителей были воспитанники, и они прививали им любовь к театру. И мне они прививали. Помню, я первый раз появился на телевидении в три года. Я играл ежика. Мало что помню, но некоторые ощущения остались в памяти: Камера, зеленые и красные огоньки. Помню, что меня это тяготило. Мне не хватало свободы. Да! Моя первая любовь – свобода! С детства она была для меня всем! Еще мальчишкой я ценил свободу личную и творческую. Все серьезно! Я, например, был хорошим учеником, но мог и конфликтовать с плохими педагогами. Если учитель давил на меня, то хотелось вырваться из этого плена. До сих пор я отказываюсь общаться с плохими людьми. Как я их распознаю? Интуитивно!

ПО СТОПАМ БРАТА, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ.

В мои планы не входило поступление в театральный. Я мечтал о физкультурном институте. Но в моей семье считали, что быть спортсменом – несерьезно. И если бы не мой брат Аристарх, который уже закончил театральный институт и работал в профессиональном театре, то я бы никогда не стал артистом. Дело в том, что папа всегда с уважением говорил о брате: « Он артист! Артист Аристарх Евгеньевич Ливанов!» И в этом чувствовалась такая гордость! Конечно, я же хотел, чтобы и мной гордились! Да и мама попросила меня подумать о профессии актера…А маме я отказать не мог!

И вот я в Лениграде. Подал документы, как и мой брат, в ЛГИТМиК. Помню, что совершенно не волновался! Хотя, на место было 350 человек! Сегодня сложно объяснить такое мое «смелое» состояние…В приемной комиссии сидел Игорь Олегович Горбачев. Он был моим кумиром! Кстати, именно Игорь Олегович набирал курс. Он мой кумир, я его видел в спектакле «Хлестаков» (блистательная работа), в фильме «Операция «Трест»»…Такой знакомый и близкий! Чего же мне бояться? Я читал какие-то басни, стихи, прозу. Мне кто-то из приемной комиссии сказал, что нужно подстричься покороче, я подстригся. А потом увидел себя в списках студентов! Да, легко и просто! Скажу честно, что если бы провалил экзамены, то совершенно не переживал бы. Когда я себя увидел в списках, то подумал: « Что с этим мне теперь делать?» Но нужно же было учиться! Я стал себя приучать морально к профессии актера. Конечно, были моменты, которые меня угнетали! Да. Профессия актера – невеста на выданье. Ходят женихи – режиссеры и решают, взять – не взять, дать роль – не дать роль. Мне, как человеку, который любит свободу…Понимаешь?

Но учиться мне нравилось! Я был безумно рад, что нам преподают замечательные педагоги, которые показывают настоящую жизнь! Согласна, что иногда жизнь – театр? А театр – настоящая жизнь…

МУЖ, ТЕАТР, БОЛЬ.

К окончанию института я был уже женатым человеком. Моя однокурсница. Я называл ее Запятой. Танюша была открытой, прямой, честной девушкой. Если что-то не по душе, то не смолчит, а поставит свою «запятую». Мне она очень нравилась, но долго я не решался к ней подойти. Видимо, и я нравился Танюше, но уж очень был нерешительным. Однокурсники видели, что мы симпатизируем друг другу и постоянно подшучивали над нами. Все изменило мое день рождение…В комнату общежития набилось много студентов. Мы веселились, танцевали, смеялись…Татьяна села рядом со мной и…все! С этого момента мы не расставались! Поженились мы в Ленинграде. Нашими свидетелями были Миша Боярский и Лариса Луппиан…

Институт окончен! Пора искать работу в театре. Но у актеров интересная судьба. Мы показывались с Татьяной в нескольких питерских театров. Меня брали в труппу, а ее нет. Конечно, я не мог принять предложение! Я же человек семейный. Нас приняли в Ульяновский театр. Так мы оказались в городе Ленина…

Я человек спокойный, но и эмоциональный. Терпеть не могу давления на себя. Помню, что первый день в театре начался с «партийного слова»: пришли местные чекисты, которые стали запугивать актеров, что их ждет, если у них найдут запрещенную литературу! Это же полный бред! После такой «лекции» я высказал свое отношение к сказанному и … мне не давали ролей! Меня перестали занимать в спектаклях. Что делать? Прозябать? Нет! Я всеми силами пытался перевестись в другой театр! Даже обращался в Министерство культуры! Но, был такой закон – отработать два года по распределению. Но как отработать? Нашелся и другой вариант – армия. Я не долго раздумывал …Отправился в военкомат! И уже через неделю служил на Дальнем Востоке. Попал в элитную часть – морская пехота.

Мое решение было правильным. В жизни все течет и изменяется. Началась «мирная» жизнь.

После армии я работал в театре Ростова. Считаю, что годы работы в этом театре – прекрасная актерская школа! В первый же сезон я сыграл 11 ролей! Чуть позже меня задействовали в изумительных спектаклях – «Жестокие игры», «Дон Жуан»… Я работал, работа, работал. И это было счастье! Когда актер эмоционально на «подъеме», то ему и везет! Моя карьера резко пошла в гору. Однажды пришел в театр, а там для меня письмо – приглашение приехать на «Мосфильм» на пробы в картину «Безответная любовь». И я получил роль. Не успели закончится съемки, как меня приглашают на главную роль в фильме « «Мерседес» уходит от погони». Меня приглашали на роли благородных и честных героев. И это было приятно.

Так случается в жизни, что рядом со счастьем ходит боль…

ЖИВИ. МОСКВА.

Когда у человек горе, то он не знает что делать. И никто не знает. Как пережить потерю близких людей? Я, человек непьющий, буквально заливал горе вином. Пил и спал. Совершенно не видел смысла жизни. Так продолжалось до того момента, когда мне приснился один сон: я увидел живыми своих девочек…Они внимательно стояли и смотрели на меня, словно хотели запомнить…А потом жена сказала: « Не мучай себя. Ты ни в чем не виноват! Мы отпускаем тебя – живи!» Да, это был поворот в жизни. Я понял, что должен жить дальше… И переехал в Москву.

Скажу, что столица не встретила меня радужно. Роли на меня не сыпались, да и театр распахнул свои двери не сразу. Жил я в общежитии или гостиницы студии «Мосфильм». Долго жил. Иногда приходили мысли: «Что я тут делаю?» Но, судьба награждает тех, кто умеет ждать. Наступили 90-е. Считаю, что именно они принесли мне популярность. Меня пригласили в картину «30-го уничтожить». Я сыграл, как всегда положительного героя, а в главной отрицательной роли снялся мой брат Аристарх Ливанов.

Я совершенно уверен, что у каждого актера есть свой ЧАС. Непременно! Но сказать, что я живу ради работы – нет! Хотя, к съемкам, ролям готовлюсь очень тщательно. Я просыпаюсь утром и происходит какое-то переключение, начинаю думать о съемках или вечернем спектакле. Проигрываю роль в себе. К вечеру вдруг возникает ощущение полной энергетики! Это нормальное состояние для любого актера! Нет усталости, нет плохого настроения! Т.е. должна быть энергетика, когда ты смотришь в зал – и зал твой! В актере это должно присутствовать!

Меня часто журналисты спрашивают: « Ваши друзья – актеры?» Я могу назвать только одного друга – Володя Стеклов. Остальные мои друзья – не актеры, но они всегда придут на помощь, если в том возникнет необходимость. Меня защищает вера и ангел – хранитель. Я никогда не завидовал другим, не переходил дорогу, не выбивал роли. Актер должен соперничать на пробах, но делать мерзости коллегам – недопустимо!

«ПОСОЛЬСТВО» И НЕМНОГО О ЛИЧНОМ.

Недавно на экран вышел сериал «Посольство». Это совершенно необычный сериал. Я уже не помню, но кто-то из критиков написал: « Российская сериальная индустрия делает попытки слезть с иглы псевдоисторических драм и любовных историй. И пример тому сериал «Посольство»». В этом есть зерно истины. Это политический сериал о любви. История жизни дипломатов. Очень хотелось выделить из общего негативного потока людей, которых можно назвать реальными героями. Да, это патриотический фильм… но с человеческими чувствами. Кстати, одну из ведущих ролей там исполнил ваш актер Мартиньш Вилсонс. Замечательный актер. Он сыграл президента страны Каледонии. Сразу хочу оговориться, что такой страны нет! Мартиньш очень тонко чувствующий актер. Да и у него, как говорят, прекрасная фактура европейца. Ну кто кроме него мог сыграть такую роль? Затрудняюсь ответить….

Сегодня, я предпочитаю не говорить о личной жизни. Зачем? Счастье – любит тишину!

Что такое счастье? Ты понимаешь это с годами. Я счастлив, что есть мой близкий человек – жена Ольга. Кстати, супруга не имеет никакого отношения к кино. Счастья, что есть два сына – Тимофей и Илья. Самое простое человеческое счастье – когда женщина держит на руках ребенка. Она счастлива и это несравнимо ни с чем. А мужчина рядом и знает, что часть его в этих детях. Это абсолютно божественные ощущения!