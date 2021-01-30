Наука интереснее бизнеса и госслужбы

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 января 2021, 17:06 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Грунюшкин ]

Фото: соцсети

Почему в научных ВУЗах учатся в основном студенты из провинции? Можно ли зарабатывать на научно-популярном канале на «Youtube»? Как сделать школьную программу интересной? Об этом и многом другом корреспонденту «Аргументов недели» рассказывает выпускник МФТИ, ведущий канала «Физика от Побединского» на «Youtube» с более чем миллионом подписчиков Дмитрий Побединский.

Москвичам наука не интересна

- Есть мнение, что провинциалу почти невозможно пробиться в люди, все заняли москвичи. Вы человек «от сохи» - окончили пусть и продвинутую школу, но все же в Коврове, даже не областном центре, и шли наверх прямым путем, включая службу в армии. Трудно было вам пробиваться в жизни? Имели ли больше возможностей ваши московские однокурсники по МФТИ?

- Нюанс в том, что в МФТИ как раз мало москвичей, туда больше поступают люди из регионов. Среди московских абитуриентов этот вуз не пользуется особой популярностью. Физтех - очень специфическое место - наука, исследования, наукоемкие производства и т.п. Чтобы тут учиться, нужно обладать особым складом ума и видеть себя в этой особой научной сфере, которая, к тому же, не сказать, чтобы очень прибыльная. Наверное, поэтому москвичи туда особо не стремятся. Их там немного. В нашей группе было всего два москвича.

И есть еще один нюанс. Так как в МФТИ учиться очень сложно, мы все делали вместе – решали задания, готовили билеты, ходила на пары, в библиотеку, сообща разбирались со сложными предметами и ситуациями. Одному там крайне сложно учиться, это очень тяжело и психологически, и умственно. Мы могли это делать вместе, потому что и жили вместе, в общежитии. А москвичи, оставаясь дома, выпадали из этой студенческой жизни. И им в этом плане было даже сложнее, чем нам.

Имели ли москвичи больше возможностей, чем студенты из регионов? Возможно, да. В столице, лет 15-20 назад, в целом, был шире простор для самореализации. Сейчас это меньше выражено.

- Что вы посоветуете мальчишкам из провинции, которые хотят заняться не бизнесом или госслужбой, а посвятить жизнь науке?

- Ответ простой - занимайтесь тем, что вам нравится. И если у вас душа лежит именно к науке, не надо идти в бизнес. В научных ВУЗах учиться сложнее, но конкуренция там меньше и поступить туда в каком-то отношении даже легче. В таких вузах нужны не взятки, а знания.

Но надо сразу ответить себе на другой вопрос - хочешь ли ты заниматься наукой и получать достойную зарплату? В России с этим пока довольно сложно. Если вы хотите именно этого, то стоит подумать о том, чтобы получить образование не у нас, а за рубежом и там же и работать. В нашей стране пока мало кому из ученых платят много. Надеюсь, когда-нибудь это поменяется. Но пока рекомендую надеяться на себя, а не на государство. В конце концов из-за границы всегда можно вернуться.

- Как пришла в голову мысль создать научно-популярный блог на «Youtube»? Ведь наиболее популярны блоги чисто развлекательного характера или практической направленности, а физика всем еще в школе надоела.

- Во время учебы в институте я занимался репетиторством. После его окончания преподавал физику на частных курсах подготовки к ЕГЭ. И со временем пришло понимание, что для лучшего усвоения материала нужно уметь увлечь учеников. Им должно стать интересно решить что-то сложное, с чем они столкнулись. Стал в уроках делать упор на какие-то эмоционально интересные вещи, которые увлекают самим своим существованием. Например, всем интересно, что такое «Черная дыра», как убивает электрический ток, что такое шаровая молния. Потом мне показали несколько иностранных научно-популярных блогеров и я просто обалдел. Оказывается на «Youtube» можно делать такие интересные программы, которые увлекательно рассказывают про казалось бы скучные вещи. То есть то, что я делаю на своих уроках. Ну и решил попробовать снимать такое сам. Вроде бы получается.

- Чем вы занимаетесь кроме просветительской деятельности в «Youtube»?

- Записываю уроки по школьной программе, чтобы не терять хватку. Эти лекции можно посмотреть на сайте Internetурок. Уровень школьной физики достаточен для понимания моего блога, он не для физиков-профессионалов или научных гиков типа Шелдона Купера, он для всех, кому это интересно.

- Может ли научно-популярный канал приносить доход или на жизнь вы зарабатываете другими способами?

- Да, сейчас это мой основной заработок. Я получаю доход с партнерской программы «Youtube». Понимаю, что реклама в моих роликах, которую приходится смотреть 5 секунд, прежде, чем появится кнопка «Пропустить», немного подбешивает. Но это позволяет мне заниматься блогом профессионально, а не в свободное от работы время, что, естественно, сказывается и на качестве, и на частоте выпусков. И есть немного интегрированной рекламы, когда рекламодатели сами стучатся в почту и просят разместить свой блок в выпуске. Так что, на доходы не жалуюсь.

- Темы ваших роликов бывают очень разными по степени научности. Одни популярно рассказывают о сложнейших вещах, реальных секретах науки, другие можно назвать «Что вы должны были узнать в школе, если бы не прогуливали уроки». Откуда вы берете темы для роликов?

- Иногда из комментариев к другим выпускам. Я стараюсь все их просматривать, чтобы понимать интересы моей аудитории. Стараюсь использовать информационные поводы. Например, разве можно было обойти тему 5G сетей и коронавируса и их якобы связь?

Попадаются интересные статьи или эксперименты. Практика вообще всем нравятся больше, чем теория. А физика тем и хороша, что в ней много внимания уделяется опытам. Выпуски, где я рассказываю и показываю эксперименты, которые можно провести дома, где купить какие-то детали или запчасти - пользуются большой популярностью. Всем интересно что-то собрать своими руками.

Не могу ждать девять лет

- Закончить МФТИ и пойти не в науку и даже не в педагоги, а выбрать путь блогера - довольно неожиданно. Как вы на это решились?

- На самом деле, в этом шаге нет ничего такого радикального, что заставило бы меня долго решаться, переживать, обдумывать. В каждой профессии есть своя специфика, которая лучше или хуже подходит конкретному человеку, например, в эмоциональном плане или по складу характера.

И наука подходит не всем. Да, она очень интересна. Но, трезво поразмыслив над тем, что видел в институте, я понял, что занятие академической наукой мне не очень подходит. Не хватает терпения.

Например, если вы запускаете космический аппарат к Плутону, нужно девять лет ждать, когда он долетит и передаст снимки, и потом радоваться этим фоткам. Я не выдержу. Мне результат, отдача нужны если не сразу, то в ближайшее время.

Чтобы заниматься наукой нужен не только ум и знания, но особый склад характера. Поэтому просвещение мне ближе. Но и пойти в обычные учителя я тоже был не готов. Видеоблог оказался золотой серединой - я и к науке близок, и к просвещению, и результат вижу практически сразу.

- Может ли в наше время наука конкурировать как жизненный путь с тем же бизнесом, юриспруденцией или госслужбой?

- С точки зрения благосостояния и накопления сбережений - вряд ли. Но это же не может быть единственной целью в жизни. Есть и другие критерии удовлетворенности своей деятельностью. В этом плане наука гораздо выигрышней. Она позволяет раскрыть свой творческий потенциал, без чего жизнь была бы скучна, на мой взгляд.

- Преподавание в школе вообще и физики в частности - настоящая боль. Даже говорят: хочешь привить ребенку ненависть к чему-то, введи это в школьную программу. Как нужно преподавать такие предметы в школе, чтобы детям было с одной стороны интересно, а с другой чтобы это не выглядело совсем уж мурзилкой для недоумков?

- В нашей школе на уроках физики важное значение уделялось всякого рода экспериментам. А опыты, как я уже говорил, всем интересны, даже двоечникам.

Мне кажется, преподавание сложных предметов не должно замыкаться в заучивании формул, теорем и решении задач из учебника. Вызубривание параграфов из учебника - это вообще антипедагогично. Ладно еще по истории - там разные события, о которых можно красиво рассказывать. А пересказывать на уроке выученный параграф из учебника физики - нет ничего скучнее. Стоит такой унылый школьник у доски, монотонно бубнит «правило буравчика», а остальные, включая учителя, его слушают, из последних сил стараясь не заснуть. Жуть.

А ведь на уроках физики или химии можно ставить кучу интереснейших экспериментов! По истории можно разыгрывать сценки. Например, первое, что на ум приходит, всем классом изобразить, как Иван Грозный брал Казань. Здорово же! По литературе дайте задание Васе записать в Тиктоке письмо Онегина Татьяне. А Маша пусть там же запишет письмо Татьяны Онегину. И посмотрим, кто больше лайков соберет. Школьная программа - это скелет, на который учитель должен наращивать мясцо и жирок. Это сложная работа. Правда сейчас, как минимум в Москве, она уже оплачивается достойно.