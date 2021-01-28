Самбо быстро развивается в Африке, Америке и Европе. Россияне конкуренции не боятся, готовы делиться опытом

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 января 2021, 18:48 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИНСКИЙ ]

Сергей Елисеев, фото: cоцсети

Президент Всероссийской Федерации Самбо, заслуженный тренер России Сергей Елисеев рассказал «Аргументам недели» о том, как пандемия повлияла на планы спортсменов. А также назвал страны, которые активно развивают самбо и уже догоняют россиян.

- Каким был 2020 год для самбистов?

- В целом прошедший год для всех нас был довольно сложным. Мы успели провести все отборочные чемпионаты, а затем все пошло по непредсказуемому сценарию. Начиная с конца марта, нам пришлось отказываться от крупных событий. Сроки проведения Кубок мира переносили несколько раз. Началась накладки одних соревнований на другие. Проблемы с организацией и проведением сборов. Много было проблем с проведением международных соревнований, участием в них спортсменов других стран. Но потом весь спортивный кластер стал искать выход – ведь у нас было столько энергии! Начали проводить тренировочные мероприятия. Но следует отметить новую особенность их организации. Нужно было получить специальные медицинские справки, потом приехав на сбор, отсидеть на карантине и только затем приступить к тренировкам. Понятное дело к таким сложностям люди не были готовы. Но потом привыкли, удалось отладить и этот процесс. Затем, несмотря на сложности, мы совместно с региональными федерациями провели Кубок России. И даже успели подготовить сборную команду России к чемпионату мира в Сербии.

А какие ограничения были в Сербии?

- Мы жили в изолированной гостинице, нас отдельно возили на спецтранспорте. На соревнованиях не было зрителей. Но все прошло удачно! После этого мы провели еще один турнир в Москве.

Важным событием для всех самбистов в истекшем году стало то, что в целях обеспечения преемственности традиций, сохранения и преумножения культурно-исторического наследия Российской Федерации, а также пропаганды нашего отечественного вида спорта, состоялось открытие в Лужниках на Аллее спортивной славы мемориала основоположникам самбо в России – В. А. Спиридонову, В.C.Ощепкову, А. А. Харлампиеву. В этой церемонии приняли участие: Нургалиев Р.Г. – Заместитель Секретаря Совета безопасности России, Председатель Попечительского совета Всероссийской федерации самбо. Матыцин О.В.- Министр спорта России, представители Правительства Москвы, Российского военно-исторического общества, ветераны самбо, выдающиеся спортсмены.

Уверен, Мемориал станет местом притяжения не только ветеранов, тренеров, спортсменов, но и многих поклонников самбо. Здесь будут посвящать в самбисты, чествовать чемпионов и так далее.

После открытия мемориала, Мэр Москвы С.С. Собянин ознакомил руководителей Международной и Всероссийской федераций самбо со строительством в Лужниках Международного центра самбо который планируется открыть в конце года. Здесь будет институт подготовки тренеров и спортсменов. Это кластер – и образовательный, и тренировочный, и подготовительный, и соревновательный, и музейный. Надеемся, жизнь будет кипеть!

Хочу отметить, что в ушедшем непростом году нам удалось заключить соглашение о сотрудничестве с Госкорпорацией “Роскосмос”. Первым этапом нашей деятельности стало то, что ракета-носитель космического корабля запущенная с Байконура в т.г. была названа “Самбо”. Мы в это время были на космодроме. Это был колоссальный эмоциональный всплеск! Ракета, кстати, тут же установила мировой рекорд по доставке членов международного экипажа на МКС.

Знаменателен год и тем, что в период чемпионата мира в Сербии состоялись Конгрессы Международной и Европейской федераций, на которых представители России сохранили посты президента этих международных спортивных объединений, что очень важно в настоящее время в плане развития и удержания позиций России на международной арене.

Новым явлением года стало и то, что многие федерации принимали участие в голосовании в режиме онлай, что очень удобно.

Приятно отметить, что в августе 2020 года вышло поручение Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина, в соответствии с которым в Минспорте Росии создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития самбо в стране. Сейчас она уже cформирован, утвержден план работы. Надеемся, что многие нерешенные вопросы по развитию стране в этом году будут решены.

- Какие у вас планы в 2021 году?

- В новом году все продолжается в том же ключе. Многие страны, тем более Европа, закрыты для въезда и выезда. Но у себя в России мы уже провели все отборочные соревнования во всех центральных округах, кроме одного. Остался только Северо-Запад – проведем и там в ближайшее время.

Сейчас готовимся к первенству России. Будет отборочный тур на мир и на Европу. В Армавире – по юношам, следующее в Ханты-Мансийске - по юниорам и юниоркам. И в конце февраля – начале марта чемпионат России среди мужчин , женщины и боевому самбо среди мужчин.

Комплектуем, формируем команды, отбираем их и начинаем подготовку. Первый старт уже мы планируем. Кубок Мира, скорее всего, будет в марте, Москва уже согласовала. А по всем нашим международным мероприятиям возникают сложности. Опредилимся ближе к лету. Хотя, Кипр, например, готов принимать. Но другие страны не готовы приехать. Время покажет.

Еще мы запускаем соревнования в рамках проекта «Самбо в школыу», продвигаем его во всех регионах. Будем проводить отборочные соревнования среди школ. Лучшие 75 пригласим в Краснодар на финал, уже есть договоренность с губернатором края. Мероприятия такого формата надо проводить чаще!

- Страна у нас большая. Понятно, что развитие самбо в регионах не может проходить равномерно. Можете назвать лидеров, где больше всего поддерживают самбо? На кого ориентироваться другим?

- Если говорить о самбо в целом, то Москва, Краснодарский край, Свердловская область. Это явные лидеры. Что касается Дальнего Востока, активно сотрудничают со сборной командой Приморский край, Амурская область, Хабаровский край. В Поволжье неплохо самбо развивается в Чувашии, Пермском крае. В Центральном округе – Рязанская, Брянская области. Постоянно у нас в составе сборной представлен Северо-Запад. Неплохо работают по проектам в Псковской области, Карелии. Надеюсь, скоро и другие подтянутся. В Дагестане в основном боевое самбо.

- В прошлом году состоялся первый турнир по лиге боевого самбо. Многие увидели в этом перспективу, некий наш ответ МММ, вероятность превращения самбо в действительно зрелищное коммерческое предприятие, которое потом дополнительно может привлечь и спонсоров, и ребят к этому виду спорта. Планируется как-то развивать это?

- В прошлом году мы учредили Лигу боевого самбо. К сожалению, пандемия не дала нам расправить плечи по этому направлению. Надеюсь, к лету обстановка улучшится, и мы запустимся. К этому вопросу нужно подходить системно. План уже есть, создан профессиональный клуб, у нас уже есть свои бойцы. Хотим провести соревнования в Сочи, Севастополе, на Сахалине.

- С одной стороны, это наш вид спорта, а с другой – он становится все более популярным по миру. Решается вопрос, чтобы он окончательно стал олимпийским видом спорта. Я понимаю, этот вопрос продвигается и есть действительно хорошие перспективы. И, кстати, на Чемпионате Мира в Белграде победил африканский спортсмен из Камеруна…

- Причем не просто победил, он выиграл с явным преимуществом всех ведущих спортсменов.

- Так вот, сейчас другие страны догоняют Россию в абсолютном лидерстве самбо. Не боитесь ли вы конкуренции? И какие у вас прогнозы, насколько этот спорт будет действительно уже на пьедестале почета и представлен не только представителями России и стран СНГ? Кто еще подтянется в ближайшее время в мировую лигу самбо?

- У нас действительно раньше не было африканских борцов, и уж тем более лидерами они никогда не становились. Но ситуация меняется. В тяжелом весе очень хорош камерунец, у них неплохая команда. На Чемпионате Мира была девочка из Индонезии. Марокканская команда неплохая. Если говорить про Европу, то в первую очередь это французы. Они очень целенаправленно развиваются, постоянно здесь, в России, находятся на повышении квалификации, на совместных сборах. Итальянцы уже медали периодически забирают на Европе и на Мире. По всей Испании проходит большая работа по развитию самбо. Можно также выделить Румынию. Здесь активно женское направление, они уже забирали золото.

То есть конкуренция уже видна. Поднимается Африка. В Америке одаренные ребята, но из-за дорогих перелетов им труднее участвовать в соревнованиях. В Венесуэле огромное количество людей занимается самбо, там даже работал наш тренер.

Да, есть возможность, что потеряем золотые медали, но я думаю, что это нормально. Сегодня победа у одних, завтра у других, этим спорт и интересен. Главное, чтобы самбо развивалось во всем мире. Надо делиться опытом и не бояться конкуренции.