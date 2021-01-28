Юлия Пересильд: «Хорошо, чтобы мужчина был умен, хорошо, чтобы мужчина был талантлив, хорошо, чтобы просто был!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 января 2021, 13:53 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

Когда я встретилась с актрисой Юлией Пересильд, то она меня сразу же попросила: «Что касается мужчин, то давайте поговорим о них обтекаемо. Я не очень люблю в интервью делиться личной жизнью… Мне просто неловко… Лучше поговорим о моих любимых ролях и о жизни, которая так прекрасна!» Ну раз человек просит, то почему же не уважить его? О любимых ролях – пожалуйста! Обтекаемо о любимых мужчинах – пожалуйста! А дальше… как кривая выведет!

Я совершенно не верю в случайности!

Я часто задумываюсь над вопросом о воле случая. Да, случая! Это совершенно противоположное такому слову, как случайность. Я так думаю… Ведь я получаю только те роли, которые мне нужны! Вам это странно? Но это правда! Роли, которые заставляют плакать меня или смеяться, чувствовать. У меня не было ни одной роли, которая была бы мне неинтересна. Например, фильм «Битва за Севастополь». Я же сыграла там реальную женщину-снайпера Людмилу Павличенко. Говорить, что эта роль досталась мне легко, не могу. Дело в том, что в Крыму, на своей родине, Людмила национальная героиня. Ее знают, помнят, любят. Когда мы приехали на место съемок в Севастополь, то многие жители были против моей кандидатуры. Да, подходили к режиссеру и высказывали свое неодобрение. Они считали, что я слишком молода, совсем девочка. А Павличенко – гарна дивчина с боевым характером. И что мне оставалось делать? Только доказывать, что я имею право на эту роль! Как? Просто работала! Работала до потери сознания, до кругов перед глазами. И люди оценили мой труд. Даже приходили на съемочную площадку и давали дельные советы. Мы нашли общий язык. Думаю, что роль получилась. Кстати, что на пробы этого фильма я пришла уже будучи глубоко беременна. И прошла пробы! Режиссер ничего не заметил! Правда, спросил: «Юля, а у вас обычно какой вес? Вы всегда такая полненькая?» Вот тут все и открылось. Я честно призналась, что жду ребенка. И правильно сделала! Мою искренность оценили, и я получила роль. Разве это случайность? Нет! Судьба!

Интересно вышло с моей любимой картиной о Людмиле Марковне Гурченко. Когда режиссер фильма Сергей Алдонин предложил мне принять участие в пробах, то я долго не соглашалась. Да, я понимала заманчивость предложения, но это был огромный риск! Это просто нереально! Я же совершенно на нее не похожа. Я просто боялась прикоснуться к жизни великой актрисы. Я очень реальный человек и понимала, что если будет провал, то меня растопчут, сметут критикой. Но режиссер настаивал: «Я был дружен с Гурченко. Знал ее характер, темперамент, изучил интонации, выражение лица. Я помогу тебе перевоплотиться!» Алдонин говорил, что только я смогу передать те нюансы, ту прелесть, которыми обладала эта замечательная женщина. Конечно, мы не ставили задачи о похожести внешней, но задор, боевой настрой, искренность, удивительная харизма Гурченко –да! Я, например, понимала, как сыграть такую женщину в 50 лет. Но я совершенно не знала, как воплотить ее на экране в 18 лет!? Почему? Возможно, до этого я играла серьезные военные роли. А возможно, я сама взрослею. У меня двое детей, за которых я беспокоюсь и несу ответственность. А это очень взрослит женщину. Но главное – я не стремилась быть похожей на Людмилу Марковну. Я хотела понять ее изнутри, прочла море книг, пересмотрела кучу ее фильмов. Мне важно было передать зрителю, что эта великая актриса была безмерно предана своей профессии. А как получилось – судить зрителю. Но точно знаю, что этот сериал вызвал огромный интерес у людей. Согласитесь, красивые платья, зажигательные танцы, страсти, слезы и любовь! А еще и мистика! Да, меня во время съемок не покидало странное чувство! Я на физическом уровне ощущала присутствие Люси! Интуитивно понимала, когда она недовольна, а когда дает добро. Это сложно объяснить, но… Я кожей ощущала, что рядом со мной присутствует невидимый человек. Такие съемки сложно забыть. Но порой бывало страшновато. Я человек далеко не пугливый, но иногда… Да, Людмила Марковна прошла по моей жизни!

Да, я из Пскова! И горжусь этим!

Я всегда хотела стать актрисой. Всегда! С детского сада! Мне казалось, что у меня непременно получиться состояться в этой профессии. Сколько себя помню, на школьных утренниках я всегда пела, читала стихи. Я девушка с независимым характером, но умеющая находить общий язык с людьми. А еще я привыкла трудиться. И в этом заслуга моих родителей. Меня не надо было просить , например, выучить стихотворение на праздник. Я вызывалась сама. Могла сутки напролет рисовать школьную газету. И родители поощряли меня в этом. И никогда не контролировали. Они знали, что я хочу стать актрисой, но восторга от этого не испытывали. Моя мама работала воспитательницей в детском саду, а папа был очень талантливым иконописцем. А мне достался, уж не знаю от кого, певческий дар(смеется). Я пела всегда и везде. И один раз случилось чудо! Директор моей школы решил, что мой «голос» нужно показать в Москве на программе «Утренняя звезда». Он сам сочинил песню, купил нам билеты и мы отправились в столицу. Приехали в Москву из Пскова и я просто влюбилась в этот город! Почувствовала, что хочу в нем жить, учиться, работать. Москва мне просто снилась! И я решила, что после окончания школы непременно отправлюсь в Москву и поступлю в театральный. Сказано-сделано! Подговорила свою подругу на поездку в Москву и мы рванули. На двоих один чемоданчик, денег кот наплакал, радости – море, уверенности – океан. Но моя радость быстренько исчезла, когда я увидела столичных девушек… Как они были одеты! Красавицы! А на мне старенький свитер, джинсы… Но самое ужасное произошло на прослушивании…Меня попросили снять свитер! А под ним у меня была майка в которой я спала в поезде! Я не смогла снять свитер, а просто разревелась и выскочила из аудитории. Конечно, я не поступила. Вернулась домой и решила, что год бездельничать не буду, а пойду учиться. Собрала документы и поступила в Псковский пединститут на филологический факультет. Училась легко, но мысли о Москве меня не покидали! И я продолжала готовиться в театральный. И через год я отправилась вновь покорять Москву! Попала на прослушивание в РАТИ (ГИТИС). Очень хотела учиться именно там. Прослушивание прошло отлично и меня попросили принести документы… А у меня только паспорт. Я же не была уверена, что поступлю! Документы мои в Пскове, в институте. Но это мелочь! Меня заметили! Меня приняли! И пока документы их Пскова «ехали» в Москву, я немного побомжевала на вокзале. Да! А где мне было ночевать? Документов нет! Денег нет! Ничего страшного! Это только закаляет! Вот так я стала студенткой театрального института! Училась я страстно! С утра до утра! Я просто жила институтом! Интересное случилось после… Конечно, мне казалось, что все театры Москвы готовы меня взять на работу(смеется). Я же им нужна! Но жизнь внесла свои изменения… Увы! Я ждала, что меня позовут, но меня никто и никуда не звал! Ждала долго… Да, был момент, когда я собрала вещи и решила уехать в Псков! Но раздался спасительный звонок от молодого, потрясающего режиссера Кирилла Серебренникова, который пригласил меня на роль Сюзанны в спектакль «Фигаро. События одного дня». Это было реальное везение! У меня получилась роль! Меня заметили в театральной среде и стали приглашать на прослушивание. Сегодня я играю у Евгения Миронова в Театре Наций и вполне счастлива! Я всегда говорю, что нужно уметь ждать! Не стоит унижаться за роли, деньги, место. Это совершенно не гордыня, а уважение к себе!

Обтекаемо о личном.

Да, я не люблю, когда журналисты вторгаются в мою личную жизнь! Часто это бывает очень грубо. А еще сплетни… Зачем? Если нужно получить ответ – спросите! Если я захочу говорить, то обязательно отвечу! Например, у меня две прекрасные дочурки. Анечка и Машенька. Но рассказывать о них, извините, я не хочу. Я человек не суеверный, но пытаюсь оберегать своих роднулек от дурных глаз. Да, таких глаз предостаточно. Для меня главное, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Я направляю их по жизни, но никогда не буду заставлять делать то, что они не хотят. Например, они не очень любят завтрак. И я им показываю все прелести утренней еды на своем примере. Допустим, я люблю имбирный чай. Что я делаю? Завариваю, добавляю ложку меда, лимон. И делаю это в присутствии дочек. Наливаю в чашку и смакую. Вкуснота необыкновенная! Смотрю, мои барышни заинтересовались этой процедурой, начинают пробовать. И все получается! А если бы я кричала, заставляла, то ничего хорошего из этого не получилось бы! Я так думаю.

А вот, что касается мужчин, то мне вспомнилась первая любовь. Это было в десятом классе. И это было красиво! Мы сбегали с уроков, он читал мне стихи, а я была влюблена. Конечно, мы расстались. У него жизнь в Пскове, а у меня в Москве. Но это были искренние чувства. С кем я сейчас? С мужчиной, с детьми. Но еще не пришло время рассказывать об этом. Счастья любит тишину. Вот вы спрашиваете – а что бы я не могла простить мужчине? Думаю, что если женщина любит, то может простить все! Возможно, даже предательство. Но если это настоящее чувство. Да, я нормальная женщина и люблю мужчин! Каких? Хорошо, чтобы мужчина был умен, хорошо, чтобы мужчина был талантлив, хорошо, чтобы просто был! Даже сильной и независимой женщине нужен мужчина! Обязательно! Без любимого человека свет не мил! Лично меня спасает любовь и вера в Бога! Я помню, как бабушка отвела меня в церковь и покрестила. Это было сказочно и очень тепло. И когда мне сложно, то я непременно иду в церковь. Мне становится спокойно… Я там такая, какая есть. Мне ненужно играть роль. Там я настоящая Юлия Пересильд.