Актриса Виктория Клинкова: «Я берегу своё тело»

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 января 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Виктория Клинкова родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Приколы на переменке. Новая школа», «Физрук», «Зелёная карета», «Анна-детективъ», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Выше только любовь», «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Я тоже его люблю» и др.

- Вика, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Актрисе часто помогает. Люди любят смотреть на красивую картинку. И потом, режиссёры у нас в основном мужчины, и красота имеет значение: как любой мужчина режиссёр хочет видеть перед собой красивую женщину.

Но бывают случаи, когда красота мешает. Моя красота сужает коридор моих возможностей. Часто я слышу – ты слишком красивая, чтобы играть эту простую героиню. У тебя слишком красивая улыбка и глаза. Но я пытаюсь с этим бороться: и стригусь, и крашусь, и чего только с собой не делаю. У нас существуют стереотипы, в основном красивые героини – это какие-то соблазнительницы, любовницы, супергероини, если это фантастика. А хорошие всегда не очень красивые внешне девушки…

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Самая прекрасная встреча была у меня с Андреем Мерзликиным. У нас оказался общий мастер – Владимир Петрович Поглазов. Он в своё время помог Андрею стать актёром, и я у Владимира Петровича училась. Мы впервые встретились с Андреем на съёмочной площадке фильма «Зелёная карета». Он очень дружелюбный актёр. Это был мой первый полнометражный фильм и сразу рядом такой мастер, старший коллега. Я, конечно, сильно волновалась. Но Андрей как-то по-доброму очень помогал мне. У меня было много дублей, и он терпеливо работал со мной. Через какое-то время мы встретились с Андреем Мерзликиным на другой съёмочной площадке. И с тех пор мы тепло дружим.

И ещё я хочу рассказать о встрече не с актёром, а режиссёром, можно?

- Конечно!

- Недавно я снималась у Глеба Анатольевича Панфилова в картине по произведению Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это впечатление на всю жизнь. С таким маститым режиссёром мне ещё не приходилось работать. У меня там небольшая роль, но как Глеб Анатольевич подходил даже к маленькому эпизодику! Мы репетировали, Панфилов очень нежно и трепетно относится к актёрам, он любит их. Это такая редкость! Я в восторге от этой встречи.

- В двух фильмах – «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и «Выше только любовь» - вы сыграли гимнасток. У вас есть специальная подготовка?

- Нет, никакой специальной подготовки у меня не было, кроме того, что я занималась сценическим движением в институте. В «Чемпионах» всегда были дублёры, а на проекте «Выше только любовь», где я сыграла цирковую гимнастку, приходилось делать половину трюков самой. И поэтому у нас было несколько репетиций, и мы тренировались с артистами цирка летать на ремнях и выполнять разные сложные упражнения. До крови стирались руки. Например, нужно было на ремнях подняться, покружиться вокруг партнёра, зацепиться за него, упасть с него. Много было непростых номеров, но я справилась.

- А вы любите цирк?

- Единственное, что я люблю в цирке, это как раз воздушных гимнастов.

- Вы сыграли в сериале «Физрук». А вам в школе нравилась физкультура? Помните своего физрука?

- Они слишком часто менялись. И я не очень любила физру, потому что надо было переодеваться в спортивную форму, потом опять в школьную. Все потные, это было отвратительно! Я просто сидела и смотрела, как занимаются другие. Но при этом в каких-то начальных классах я участвовала во всех соревнованиях, много занималась спортом. У меня были спортивные танцы, бейсбол, женский футбол, волейбол, бег. Чего я только не делала! В принципе я была такая спортивная девочка.

- В футбол хорошо играли?

- Да, я и с мальчишками играла. Кстати, меня приглашали в актёрскую женскую футбольную команду, но что-то мне не захотелось туда идти.

- Какие качества вам нравятся в мужчинах?

- Он должен быть умный. Добрый. И с чувством юмора. Это три качества, которые необходимы.

- Вы бы вышли замуж за мужчину-актёра?

- Смотря какой актёр, актёры разные бывают. Есть такие, которые с режиссёрскими мозгами, а есть просто актёры-актёры. Вот за того, у кого режиссёрские мозги, я бы вышла замуж.

- Вы сыграли в историческом сериале «Анна-детективъ». Вам нравится носить эти длинные платья, корсеты, шляпки?

- Да, это потрясающе, я вообще мечтаю о главной роли в историческом кино. В сериале «Анна-детективъ» я играла вместе с Володей Кошевым такую парочку любовников с преступными наклонностями, типа Бонни и Клайда.

- В какой исторической эпохе вы хотели бы пожить?

- Наверное, в начале XIX века. Во мне текут дворянские крови, я узнала недавно, что у меня в роду были поляки известного дворянского рода Валевских.

- Вы сыграли небольшую роль в картине «Трасса смерти». А сами любите скорость? Гоняете на машине?

- Я не вожу машину и не люблю большую скорость. Впрочем, раньше я обожала всякие скоростные аттракционы, но с возрастом это ушло. Я не люблю рисковать, берегу своё тело.

- У вас были на съёмках какие-то экстремальные ситуации?

- Вот как раз на съёмках сериала «Ивановы-Ивановы» мы гоняли на дорогой спортивной машине. Сердце выпрыгивало от страха. Водители этих машин обычно такие шумахеры, которые любят понасиловать сознание своих пассажиров. Меня эти гонки чуть не довели до инфаркта!

- И жить вы, наверное, стараетесь неспешно, одним днём? Или как?

- Да, я живу неспешно, перестала планировать свою жизнь. Фактически я сейчас действительно живу одним днём.

- Сколько у вас подписчиков в инстаграме? Насколько активно вы его ведёте?

- Я занимаюсь своим инстаграмом, но я, конечно, не блогер. У меня около 30 тысяч подписчиков. Мне нравится узнавать в инстаграме о жизни своих друзей, которых я могу не видеть годами. Это прекрасно. Я люблю писать посты – много, красиво и философски. Я фотографирую, поэтому в инстаграме у меня есть фотографический профиль. Я обожаю картинки. Визуальная часть – это моё.

- Вы профессиональный фотограф или любитель?

- Профессиональный. Я снимаю давно, много лет. Бывают, и коммерческие проекты. Например, делаю портфолио. Просто художественные фотосессии. Сейчас занимаюсь одним проектом, который назвала «Встреча не по одёжке». Я пытаюсь разделить человека на несколько частей, чтобы понять, можно ли влюбляться в его руки или, например, только в глаза. Или нельзя, можно только в целом его воспринимать. Я фотографирую человека с предметом, который выражает его. В общем, серия кадров одного персонажа. Такая вот художественная фантазия.

- Что касается «одёжки», вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Не гоняюсь. Я такой жмот! Мне жалко покупать бессмысленно дорогие вещи. Просто бренд. Но, может, это, пока я не зарабатываю миллионы… Вещь должна быть из качественных тканей, она должна мне идти и быть актуальной во все времена. Я, в основном, одеваюсь в масс-маркетах. Сейчас ещё нахожу каких-то классных отечественных дизайнеров и у них беру вещи.

- Можно вас назвать шопоголиком?

- Если мне дать много денег и запустить в торговый центр, тогда я шопоголик.

- Какие вы носите украшения? Любите бриллианты?

- Я люблю серебро и белое золото. Жёлтое не очень. Я вообще люблю, чем проще, тем лучше. Брюлики – это не моё.

- Какие фильмы любите смотреть? Ужастики, например, нравятся?

- Ненавижу ужастики, хотя раньше, в детстве, я их любила. Я себе дала такую установку – посмотреть всё самое лучшее, что было сделано в кино, начиная с 20-х годов прошлого века. Вообще я фанат советского кино. Я его видела гораздо больше, чем зарубежных фильмов.

- А какие самые любимые картины?

- Их много. С детства самый любимый – это «Любовь и голуби». Потом я обожаю «Вокзал для двоих», все фильмы Эльдара Рязанова мне нравятся. Люблю Никиту Михалкова, очень хотела бы у него сняться.

- А ещё у кого хотели бы сняться?

- У Валерия Тодоровского я бы с удовольствием снялась, у Владимира Котта, у Кирилла Плетнёва.

- Какие западные актрисы являются для вас «иконой стиля»?

- Мне нравится Кейт Уинслет. Мерил Стрип – это необычайная актриса, я не знаю, как она это делает, нельзя понять, как она играет.

- В каком жанре вы хотели бы сняться?

- Меня привлекают биографические драмы. Историческое кино. Обожаю!