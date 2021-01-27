Актриса Виктория Клинкова: «Я берегу своё тело»

Виктория Клинкова родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Приколы на переменке. Новая школа», «Физрук», «Зелёная карета», «Анна-детективъ», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Выше только любовь», «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Я тоже его люблю» и др.
- Вика, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?
- Актрисе часто помогает. Люди любят смотреть на красивую картинку. И потом, режиссёры у нас в основном мужчины, и красота имеет значение: как любой мужчина режиссёр хочет видеть перед собой красивую женщину.
Но бывают случаи, когда красота мешает. Моя красота сужает коридор моих возможностей. Часто я слышу – ты слишком красивая, чтобы играть эту простую героиню. У тебя слишком красивая улыбка и глаза. Но я пытаюсь с этим бороться: и стригусь, и крашусь, и чего только с собой не делаю. У нас существуют стереотипы, в основном красивые героини – это какие-то соблазнительницы, любовницы, супергероини, если это фантастика. А хорошие всегда не очень красивые внешне девушки…
- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?
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- Самая прекрасная встреча была у меня с Андреем Мерзликиным. У нас оказался общий мастер – Владимир Петрович Поглазов. Он в своё время помог Андрею стать актёром, и я у Владимира Петровича училась. Мы впервые встретились с Андреем на съёмочной площадке фильма «Зелёная карета». Он очень дружелюбный актёр. Это был мой первый полнометражный фильм и сразу рядом такой мастер, старший коллега. Я, конечно, сильно волновалась. Но Андрей как-то по-доброму очень помогал мне. У меня было много дублей, и он терпеливо работал со мной. Через какое-то время мы встретились с Андреем Мерзликиным на другой съёмочной площадке. И с тех пор мы тепло дружим.
И ещё я хочу рассказать о встрече не с актёром, а режиссёром, можно?
- Конечно!
- Недавно я снималась у Глеба Анатольевича Панфилова в картине по произведению Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это впечатление на всю жизнь. С таким маститым режиссёром мне ещё не приходилось работать. У меня там небольшая роль, но как Глеб Анатольевич подходил даже к маленькому эпизодику! Мы репетировали, Панфилов очень нежно и трепетно относится к актёрам, он любит их. Это такая редкость! Я в восторге от этой встречи.
- В двух фильмах – «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и «Выше только любовь» - вы сыграли гимнасток. У вас есть специальная подготовка?
- Нет, никакой специальной подготовки у меня не было, кроме того, что я занималась сценическим движением в институте. В «Чемпионах» всегда были дублёры, а на проекте «Выше только любовь», где я сыграла цирковую гимнастку, приходилось делать половину трюков самой. И поэтому у нас было несколько репетиций, и мы тренировались с артистами цирка летать на ремнях и выполнять разные сложные упражнения. До крови стирались руки. Например, нужно было на ремнях подняться, покружиться вокруг партнёра, зацепиться за него, упасть с него. Много было непростых номеров, но я справилась.
- А вы любите цирк?
- Единственное, что я люблю в цирке, это как раз воздушных гимнастов.
- Вы сыграли в сериале «Физрук». А вам в школе нравилась физкультура? Помните своего физрука?
- Они слишком часто менялись. И я не очень любила физру, потому что надо было переодеваться в спортивную форму, потом опять в школьную. Все потные, это было отвратительно! Я просто сидела и смотрела, как занимаются другие. Но при этом в каких-то начальных классах я участвовала во всех соревнованиях, много занималась спортом. У меня были спортивные танцы, бейсбол, женский футбол, волейбол, бег. Чего я только не делала! В принципе я была такая спортивная девочка.
- В футбол хорошо играли?
- Да, я и с мальчишками играла. Кстати, меня приглашали в актёрскую женскую футбольную команду, но что-то мне не захотелось туда идти.
- Какие качества вам нравятся в мужчинах?
- Он должен быть умный. Добрый. И с чувством юмора. Это три качества, которые необходимы.
- Вы бы вышли замуж за мужчину-актёра?
- Смотря какой актёр, актёры разные бывают. Есть такие, которые с режиссёрскими мозгами, а есть просто актёры-актёры. Вот за того, у кого режиссёрские мозги, я бы вышла замуж.
- Вы сыграли в историческом сериале «Анна-детективъ». Вам нравится носить эти длинные платья, корсеты, шляпки?
- Да, это потрясающе, я вообще мечтаю о главной роли в историческом кино. В сериале «Анна-детективъ» я играла вместе с Володей Кошевым такую парочку любовников с преступными наклонностями, типа Бонни и Клайда.
- В какой исторической эпохе вы хотели бы пожить?
- Наверное, в начале XIX века. Во мне текут дворянские крови, я узнала недавно, что у меня в роду были поляки известного дворянского рода Валевских.
- Вы сыграли небольшую роль в картине «Трасса смерти». А сами любите скорость? Гоняете на машине?
- Я не вожу машину и не люблю большую скорость. Впрочем, раньше я обожала всякие скоростные аттракционы, но с возрастом это ушло. Я не люблю рисковать, берегу своё тело.
- У вас были на съёмках какие-то экстремальные ситуации?
- Вот как раз на съёмках сериала «Ивановы-Ивановы» мы гоняли на дорогой спортивной машине. Сердце выпрыгивало от страха. Водители этих машин обычно такие шумахеры, которые любят понасиловать сознание своих пассажиров. Меня эти гонки чуть не довели до инфаркта!
- И жить вы, наверное, стараетесь неспешно, одним днём? Или как?
- Да, я живу неспешно, перестала планировать свою жизнь. Фактически я сейчас действительно живу одним днём.
- Сколько у вас подписчиков в инстаграме? Насколько активно вы его ведёте?
- Я занимаюсь своим инстаграмом, но я, конечно, не блогер. У меня около 30 тысяч подписчиков. Мне нравится узнавать в инстаграме о жизни своих друзей, которых я могу не видеть годами. Это прекрасно. Я люблю писать посты – много, красиво и философски. Я фотографирую, поэтому в инстаграме у меня есть фотографический профиль. Я обожаю картинки. Визуальная часть – это моё.
- Вы профессиональный фотограф или любитель?
- Профессиональный. Я снимаю давно, много лет. Бывают, и коммерческие проекты. Например, делаю портфолио. Просто художественные фотосессии. Сейчас занимаюсь одним проектом, который назвала «Встреча не по одёжке». Я пытаюсь разделить человека на несколько частей, чтобы понять, можно ли влюбляться в его руки или, например, только в глаза. Или нельзя, можно только в целом его воспринимать. Я фотографирую человека с предметом, который выражает его. В общем, серия кадров одного персонажа. Такая вот художественная фантазия.
- Что касается «одёжки», вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?
- Не гоняюсь. Я такой жмот! Мне жалко покупать бессмысленно дорогие вещи. Просто бренд. Но, может, это, пока я не зарабатываю миллионы… Вещь должна быть из качественных тканей, она должна мне идти и быть актуальной во все времена. Я, в основном, одеваюсь в масс-маркетах. Сейчас ещё нахожу каких-то классных отечественных дизайнеров и у них беру вещи.
- Можно вас назвать шопоголиком?
- Если мне дать много денег и запустить в торговый центр, тогда я шопоголик.
- Какие вы носите украшения? Любите бриллианты?
- Я люблю серебро и белое золото. Жёлтое не очень. Я вообще люблю, чем проще, тем лучше. Брюлики – это не моё.
- Какие фильмы любите смотреть? Ужастики, например, нравятся?
- Ненавижу ужастики, хотя раньше, в детстве, я их любила. Я себе дала такую установку – посмотреть всё самое лучшее, что было сделано в кино, начиная с 20-х годов прошлого века. Вообще я фанат советского кино. Я его видела гораздо больше, чем зарубежных фильмов.
- А какие самые любимые картины?
- Их много. С детства самый любимый – это «Любовь и голуби». Потом я обожаю «Вокзал для двоих», все фильмы Эльдара Рязанова мне нравятся. Люблю Никиту Михалкова, очень хотела бы у него сняться.
- А ещё у кого хотели бы сняться?
- У Валерия Тодоровского я бы с удовольствием снялась, у Владимира Котта, у Кирилла Плетнёва.
- Какие западные актрисы являются для вас «иконой стиля»?
- Мне нравится Кейт Уинслет. Мерил Стрип – это необычайная актриса, я не знаю, как она это делает, нельзя понять, как она играет.
- В каком жанре вы хотели бы сняться?
- Меня привлекают биографические драмы. Историческое кино. Обожаю!