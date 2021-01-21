ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Интервью 13+

Любовь Казарновская: Женское счастье – моя семья

, 10:54 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Любовь Казарновская: Женское счастье – моя семья
Любовь Казарновская, фото: globallookpress.com, © Anatoly Lomohov

Яркая внешность,  тонкое чувство юмора, открытость в сочетании с сильным характером -это все Любовь Казарновская.  О себе оперная прима  говорит просто и ясно: « Мне Господь улыбнулся!» И действительно, в это сложно не поверить: удачная карьера, лучшие  мировые оперные залы, замечательный муж и любимый сын. Что еще нужно женщине, чтобы чувствовать и ощущать себя вполне счастливой? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» Любовь Казарновская поделилась своими мыслями…

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ - моя семья.  Даже не смогу представить сейчас, что моя жизнь сложилась иначе. Видимо, когда мы рождаемся, то Господь уже «написал» нам судьбу. Я это точно знаю! Когда я познакомилась с мужем  Робертом, то во мне возникло такое ощущение, что мы две половинки. Это сложно объяснить, но это чувствуешь.  И тут уже совершенно неважно какой менталитет у твоего избранника, и на каком языке он говорит. Важно то, что это твой человек. Мой супруг родом из Австрии. Более того, он абсолютный австриец: дисциплинированный  и точный.  Признаюсь, что  в первые годы нашей совместной жизни меня очень раздражала его «австрийская натура»!  Их менталитету  непонятны слова «лень» и «хамство». А русскому человеку, как без лени прожить? Или ты за рулем  машины, а тебя пытаются «подрезать»? Моего спокойствия не хватает! А вот Роберт – само спокойствие! Он может пропустить машины и при этом  чувствует себя великолепно! Но за годы совместной жизни я его немного «испортила» (улыбается).  Сегодня я частенько могу услышать от него: « Ты меня «заразила» ленью. Хочу полежать на диване и почитать книжку!» Вот так! Что любовь делает с мужчинами!

Любовь Казарновская: Женское счастье – моя семья

Любовь Казарновская с мужем,  фото globallookpress.com, © Anatoly Lomohov

МОЙ СЫН АНДРЕЙ – взрослый ребенок.  Андрей уже совершенно взрослый и умный мужчина, но и совсем ребенок.  Может задавать много наивных вопросов. Но это не свидетельство о том, что он «маменькин сынок». Просто мы живем все вместе, и он чувствует, что родители рядом и могут дать совет,  поддержать.  Так уж сложилось в нашей семье.  И я этому рада! Он очень образованный парень, музыкальный, любит  читать монографии о Бахе, Вивальди… Но еще любит встречаться с друзьями и девушками! Так, что вполне нормальный молодой человек!

Я МОГУ СЕГОДНЯ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ОТДЫХ. У меня достаточно большие гонорары, чтобы позволить наслаждаться иногда отдыхом.  Я не молоденькая певица и кидаться на любое предложение не буду! Да, меня часто зовут на частные выступления, но я отказываюсь. Совсем недавно был один звонок: « Приглашаем Любовь на Лазурный берег… У Петра Петровича день рождения! Может, она проведет вечеринку?» От таких «крутых» предложений  я отказываюсь. Мой голос – храм!  Я выступаю на лучших сценах мира, а пьяная вечеринка у  «Петруши»… Пусть приглашают другого артиста!

НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО в нашей «оперной» тусовке! Конкуренция и зависть всегда присутствует в оперно-балетном мире. И от этого никуда не скрыться! Бывает, что ты распеваешься  перед спектаклем, а  «добрая коллега» тебе на ушко шепчет: «Что-то ты не в голосе! Как партию петь будешь? Сложно тебе…»  Сейчас я уже не реагирую на такое. Понимаю все! Как сказал один певец: «Наш оперный мир – бочка с пираньями!»

У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЙ ТАЛИСМАН – подкова!  Я с ней никогда не расстаюсь! Мне она досталась  от великого дирижера  Герберта  фон Караяна. А ему от Святослава Рихтера.

ПОСЛЕ РОДОВ Я ПОЛЮБИЛА ДИЕТЫ И СПОРТ. Когда я родила сыночка, то жутко поправилась! Набрала лишних 15 кг! А у меня намечались важные гастроли. Что делать? Конечно, сесть на диету!  И я это сделала! Диета была очень строгая: травяные чаи, овощи и немного фруктов.  А еще я решила делать пробежки. И мне это очень понравилось! Но главное – питание!  Иногда так хочется вкусненького. Но, когда я представлю, что мне нужно завтра  надеть концертное платье, то все дурные мысли о булке исчезают. Хочешь быть стройной – перестань трескать на ночь!

СЕКРЕТ ХОРОШЕЙ КОЖИ ЛИЦА  зависит от любви к себе!  Повторяю!!!! На ночь прекратить жрать!  Конечно, если позволяют средства, то не грех и к косметологу сходить. Но я пользуюсь еще и народными рецептами:  маска из овсянки  и огурца. Прекрасное сочетание!  Лицо питает  великолепно! И пить. Пить много воды. Уверяю вас, что морщин станет гораздо меньше!

МЕНЯ ГОСПОДЬ МИЛОВАЛ от злых людей. Считаю, что злость - просто корежит ум, сердце, душу человека.

ХОЧУ ЛИ Я СНИМАТЬСЯ В КИНО? Возможно. Хочется себя попробовать в жанре комедии.  Мне это интересно. Я человек с чувством юмора.

О ЧЕМ Я МЕЧТАЮ? Чтобы день длился... 28 часов!  Мне  просто не хватает суток!

Любовь Казарновская: Женское счастье – моя семья

фото globallookpress.com,© Natalya Loginova

СЧАСТЛИВАЯ Я ЖЕНЩИНА? Конечно! У меня есть музыка. Хотя, у меня есть прекрасная семья. Музыка значит для меня очень много. Семья! Дом!  И желательно домик в деревне! Хочу чистого воздуха, светлого неба, спокойствия.  А в своем домике я буду делать все, все своими руками! Вот так я себе пообещала! И сделала! 

В мире

Политолог Ростислав Ищенко: Россия и Китай могут спровоцировать крах США без войны

Политолог Ростислав Ищенко: Россия и Китай могут спровоцировать крах США без войны

Российская Федерация и Китай могут спровоцировать крах Соединенных Штатов без военного конфликта. Соответствующую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко, говорится в публикации, размещенной в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью