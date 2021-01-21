Сьюзан Сарандон: «Я не верю в институт брака»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 января 2021, 10:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сьюзан Сарандон, фото: globallookpress.com, © JB Autissier / Panoramic, via ww

Актриса Сьюзан Сарандон умна, талантлива и общительна. Она терпеть не может пластические операции, что редкость в Голливуде. Она исключительно «за» естественную красоту. Она совершенно не считает нужным скрывать свой возраст и свою бисексуальность. Оскароносная актриса считает, что если дама немного за «70», то это совершенно не повод отказываться от отношений! Более того, Сьюзан готова к новым чувствам. «Моя сексуальная ориентация позволяет мне встречаться и с мужчинами, и с женщинами», - призналась звезда фильма «Иствикские ведьмы».

- Сьюзан, вы популярная и успешная актриса. Но вы, насколько я знаю, серьезно увлекаетесь политикой. Зачем вам это?

- Много происходит в нашем мире, что заставляет чувствовать себя беззащитной. У меня нет иного выбора! Глупо находиться вне политики. Если хочешь влиять на «мир», то без этого не обойтись. Меня дети часто тоже спрашивают: «Мама, а зачем тебе участвовать в этих политических играх?» Но как я могу не участвовать? Это же не политика, эта наша с вами жизнь!

- Действительно, вы считаете, что можете изменить мир?

- Я пытаюсь это делать. И у меня есть такая возможность – популярность. Поверьте, не все такие идиоты, которые верят лживым чиновникам и мерзким законам. Есть очень думающие люди. Совсем недавно я обсуждала с подругой смертную казнь. Она была уверена, что убийцам и насильникам положен «смертельный стул». Я считаю иначе! Что мы сможем дать своим детям, когда показываем, что за насилие нужно платить жестокостью. Я снималась в фильме «Приговоренный к смерти пошел», где сыграла монахиню Хелен, которая проводит много времени с приговоренными. Так вот, ее позиция – несите бремя друг друга. И я так считаю. В нашем мире не хватает терпения и сострадания.

- Сьюзан, давайте поговорим о любви. Вы верите в «вечные» чувства?

- Ничего вечного нет. Точно! Но есть чувства, которые прошли испытания и справились. Я прожила в браке более 17-ти лет. А что это значит для Голливуда? Я всегда говорила, что если ты прожила с мужем более десяти лет, то ты, несомненно, героиня. Что для меня брак? Это партнерство и мужество. Да! Принять решение о вступлении в брак – мужество! И когда это происходит, то женщина должна понимать, что должна соблюдать договоренности с партнером и получать удовольствие от этого. Что для этого нужно? Сосредоточиться на «второй половинке». Конечно! Не изменять и не искать вариант получше. А если происходит разрыв, то не стоит печалиться сильно. После развода у женщины есть время подумать, оценить происходящее, заняться собой и стать зрелой личностью.

- Вы просто фаталист! Насколько я поняла, что вы терпеть не можете интрижки.

- Если бы мне пришлось выбирать между любовью и интрижкой, то я бы выбрала первое. Но это совсем не значит, что я против кокетства. Когда оно только на пользу, без драм и истерик, то почему бы нет?

- Сьюзан, а что делает вас счастливой женщиной? Вы излучаете спокойствие и тепло.

- Спасибо. Много вещей, которые делают меня счастливой. Например, чувство, что я привлекательная женщина. И дело тут совершенно не в возрастных рамках! Удивляюсь, когда дамы «интересного» возраста говорят: « Я теперь только внуками занимаюсь. Какие могут быть отношения в моем возрасте?» Разве, если тебе немного за «60» или «70», то это повод отказываться от чувств, от секса? Более того, секс – секрет молодости! От занятий любовью кожа становится упругой (смеется). Поверьте, я знаю, что говорю!

фото: globallookpress.com, © Birdie Thompson

- А как же пластические операции? Они позволяют женщине выглядеть моложе и увереннее в себе.

- Каждая женщина знает, что делать со своим лицом и телом. Хочешь под нож хирурга – пожалуйста! Это твой выбор. Лично я очень боюсь, что мои глаза очень «выпучатся» после пластики (смеется), а мимика лица «заморозится» и я буду выглядеть старше.

- В одном из интервью вы говорили, что расслабления вам дает… курение «травки». Это правда, или вас не так журналисты поняли?

- В более молодые годы было все! Я часто принимала решения под «травкой». И этому находила объяснения. Жизнь актеров очень насыщенна. И нужен полноценный отдых. Конечно, лучше заняться пробежкой, но есть способ «продлить» выходные – покурить и расслабиться. Сегодня очень модно говорить о здоровом образе жизни, но, уверяю вас, что для многих актеров такие разговоры… только разговоры. Зачем мне лгать о моем прошлом? Что в нем позорного? Оно просто прекрасно!

- Говорят, что вы «стальная» леди. Обладаете резким нравом и остры на язык. Это верно?

- В определенных ситуациях. Если человек подлец, то я ему скажу открыто об этом. Мне может быть неприятно это говорить, но что поделать?.. Если взрослый мужчина, например, растлевает малолетних девочек, то что я могу хорошего о нем сказать?

- Это вы говорите о скандале с Вуди Алленом, когда, в прессу просочилась информация о том, что он любит слишком молоденьких девушек?

- Это мягко сказано! О Вуди Аллене я ничего хорошего сказать не могу. Он виноват в растлении ребенка. Мне омерзительна эта тема!

- Что вас больше всего раздражает в жизни?

- Когда говорят откровенную ложь и пытаются убедить меня в этом! Мне говорили, что моя актерская карьера закончится к сорока годам. А о материнстве и думать не следует – не сексуально. Я думала об этом. Переживала. А говорили очень убедительно! Время показало, что все это ложь. Нужно думать своей головой, иметь свои позиции и радоваться жизни. Я до сих пор работаю и рядом много женщин – коллег такого же возраста. Поверьте, они способны прекрасно сыграть не только юных особ!

фото: globallookpress.com, © D. Long

- Какую героиню или историю вы бы хотели еще сыграть?

- Сегодня на экранах мало человеческих историй о пожилых парах. И это меня тревожит. Да, есть истории о зрелых мужчинах, но почему-то их спутницы обычно очень молодые. А в жизни совсем не так. Согласны?

- Может быть. У вас бывает такое состояние, как депрессия? Когда руки просто опускаются и не знаешь, что делать?

- У меня совершенно нет времени на депрессию! Непозволительная роскошь!

- Вам льстит, когда вас называют «звездой»?

- Я не люблю этого. Актриса! Помню, моя дочь, когда была маленькой, то спорила с подругами: «Моя мама просто актриса, а не «звезда»». Даже ребенок это понимал!

-Должна ли женщина быть «бойцом» по жизни?

- Мне сложно сказать…Конечно, обстоятельства, жизненные ситуации сделали из современной женщины «бойца». Но разве это так уж и плохо? Современная женщина может выбирать. А это не так уж и мало!

-Благодарю.

фото: globallookpress.com, © ms4

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