Визажист Захар Гринов: о женщине, ее губах и умеренности

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 января 2021, 13:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Захар Гринов, визажист. Фото из личного архива

Быть красивой – огромное искусство. И тут в помощь женщинам «море соблазнов»: пластическая хирургия, салоны красоты, индустрия косметики. Но есть одно «но»: как все это «употребить» правильно и не испортить то, чем наградила природа. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» советы от московского визажиста Захара Гринова.

-Захар, ты делаешь женщин красивыми. Насколько я знаю, к тебе обращаются и «просто» женщины и популярные дамы, например, актрисы. Сложно быть визажистом?

-Это моя профессия, которой занимаюсь с удовольствием. Нет ничего более приятного, чем видеть, как женщина преображается. Это совершенно неповторимое чувство! Женщина становится другой: свободной, уверенной, счастливой. Нет, моя профессия приносит мне только позитивные чувства.

-Захар, допустим, ты видишь, что у дамы не совсем «правильный» макияж… Ты можешь ей четко и конкретно указать на это?

Фото работ визажиста Захара Гринова, преображение.

-Я никогда не позволю себе указывать женщине! Никогда. Я смогу только мягко посоветовать ей… Знаешь, я люблю разговаривать со своими клиентками. Очень люблю говорить, обсуждать. В каждой женщине есть своя изюминка, и мое дело подчеркнуть ее индивидуальность. Нет двух одинаковых женщин. Нет! Каждая дама прекрасна, и я должен подчеркнуть ее красоту.

-Захар, когда ты идешь по улице, то наблюдаешь за женщинами, как профессионал?

-Конечно! Иногда я восхищаюсь женщинами, а иногда про себя говорю: «Смой с себя все это побыстрее!» Знаешь, бывает, что женщина себя «украсила» излишне! Много косметики – не признак хорошего вкуса. Должно быть все в меру. Должна быть индивидуальность.

-А чем отличается российская женщина от европейской? В плане макияжа…

-Отличается. Европейская женщина имеет чувство умеренности. Она пользуется, конечно, макияжем, но он незаметен. О некоторых российских женщинах это не скажешь. Грешат иногда «боевым раскрасом» даже в повседневной жизни, в быту.

-Захар, что делает женщину красивой?

-Как бы это пафосно ни звучало, но ее внутренняя энергия. Есть такое выражение как «свет в душе». Вот если он есть, то и внешнее дополнение украсит ее. А если женщина понурая, замученная, измотанная, сердитая, то ничего хорошего может не получится. Конечно, я выполню свою работу, как профи, но с внутренними проблемами мне сложно справится будет. Если говорить более конкретно, то я обращаю внимание в первую очередь на состояние кожи лица, прическу, маникюр. Это то, что делает женщину женщиной. Идеальная кожа – залог красоты.

-Захар, но не все же дамы имеет идеальную кожу лица. Есть юношеские угри, изменения с возрастом…

-Я это понимаю. Но нам на помощь приходит «эффект фотошопа»… Я говорю о светоотражающем маскирующем креме. Считаю, что в «косметичке» любой женщины должен быть такой крем. Это является основой основ.

-Чтобы ты посоветовал иметь женщинам еще в «косметичке»?

-Немного румян, бежевые тени, кстати, они очень популярны сейчас. И, конечно, прекрасное настроение!

-А как ты относишься к пластической хирургии?

-Вполне спокойно. Почему бы и нет? Но все должно быть в меру. Когда я вижу, что у женщины вместо лица одни губы, то, простите, это вызывает у меня негативные чувства. Все должно быть в меру! И помните: индивидуальность!

Продолжение следует…