Актриса Юлия Такшина: «Я знаю всё про Майкла Джексона»

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Юлия Такшина окончила Щукинское театральное училище. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Тайный город», «Марафон для трёх граций», «Три лани на алмазной тропе», «Добежать до себя», «Мышеловка на три персоны», «Красота требует жертв», «Город влюблённых» и др.



- Юля, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Актёрская профессия не строится на красоте. Это не основной критерий. Много зависит от типажа, от таланта. Смотря на какую роль тебя пробуют. Иногда это мешает. Когда нужна яркая девушка или такая, которая привлекает внимание, есть больше шансов, что меня на эту роль утвердят. Но зацикленность на одном образе, на одном стереотипе – это очень плохо, губительно для актёрской природы. Конечно, мне хочется, чтобы мне предлагали разноплановые роли, которые бы основывались не только на внешних данных.

- А вы играли когда-нибудь некрасивую героиню, чтобы вам накладывали какой-нибудь уродующий грим, старили вас? Короче, Бабу Ягу играли?

- На съёмках мистической картины «Тайный город» я превращалась в трёхсотлетнюю старуху. Там мне делали пластический грим, старили. Это часто бывает, когда меня видоизменяют до неузнаваемости.

- Кстати, на съёмках этого сериала были какие-то мистические истории? Вы сами верите в потусторонние силы, прорицания, предсказания?

- Я как человек православный в это не верю, я этого сторонюсь. Поэтому ни на съёмках, ни в моей жизни не было никаких мистических историй. Какие-то чудеса случались…

- Расскажите!

- Мы с детьми живём летом в Греции и наверху, в горах, у нас есть монастырь. Он находится достаточно далеко. И меня дети попросили пойти с ними туда пешком. Туда на машине ехать часа два. Но вот детям так захотелось. Мне было страшновато идти туда одной с сыновьями. Но мы вышли, в 6 утра. В какой-то момент я хотела развернуться и пойти домой. Как вдруг у самого подножья горы к нам присоединилась собака. Она просто довела нас до монастыря. А шли мы пять часов. И пёс всю дорогу был с нами. Я считаю, что это чудо, которое укрепило нас, и мы совершили это паломничество.

- Согласен, чудо!

- Чудеса вокруг нас. Надо только приглядеться и рассмотреть их.

- Вы сыграли в картине «12 месяцев. Новая сказка». А детям своим вы читали на ночь сказки? Какие?

- Конечно, всё, что можно было, мы детям перечитали. Начиная с Чуковского и заканчивая Марком Твеном. У нас большая библиотека, есть просто шикарные издания детских книг, произведения искусства. Мне мама как-то принесла книги, которые я читала в детстве. Это было очень приятно. Я хочу сохранить все детские книги, чтобы мои сыновья читали их своим детям.

- Скажите, с кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Мы, кто помоложе, все такие нетерпеливые, нам хочется всё сделать быстрее, мы куда-то всегда бежим, спешим. А у актёров старой школы есть уникальное свойство – терпение, они умеют ждать. Скромно, без всяких там «ой, ну сколько можно?!» И этому нам надо у них поучиться. Мы часто перелетаем, переезжаем из города в город, бывают очень долгие туры. Наматываем по 300, по 500 километров в день. Ты приезжаешь на площадку весь разбитый, и смотришь, например, на Александра Яковлевича Михайлова, с которым мы много ездим вместе по гастролям, он никогда не пожалуется на то, что устал, что у него нет сил и т.д. Для него театр и зритель – это святое. Никто никогда не догадается, какое у него настроение – плохое или хорошее. А мы всё время ноем. Но я ни разу не слышала от каких-нибудь заслуженных артистов жалоб и недовольных слов.

- А какая роль была для вас физически самой сложной?

- В одном фильме я играла танцовщицу. Я всю жизнь мечтала исполнить подобную роль, потому что у меня есть какая-то база, я умею неплохо двигаться. Но когда мы начали снимать, я пришла в ужас, потому что съёмки танца занимали несколько дней, и это был не один, а сто дублей. И я просто без сил приползала домой. Съёмки были тяжелейшие, хотя в итоге потом от меня осталось две минуты в кадре.

- Какие западные сериалы вам нравятся?

- Мне нравятся разные истории. Я была в восторге от сериала «The boys». Увлеклась им и с нетерпением жду второго сезона. «Корона» - великолепный сериал про Елизавету II, которая сейчас правит Англией. Посмотрев его, ты понимаешь, что быть членом королевской семьи – не только счастье и восторг, но и тяжкое бремя. Сериал «Любовники» мне понравился, я пять сезонов проглотила за неделю. Очень хорошая картина про то, что мы за всё в этой жизни в ответе. Сериал очень современный, очень про нас. Он имел гигантские рейтинги.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Мужчина должен отвечать за свои слова, подтверждая их поступками. Умение брать ответственность на себя – тоже очень мужское качество. К сожалению, оно очень редкое в наше время. Юмор должен, безусловно, присутствовать в мужчине. Это первое, что мне пришло в голову. Но их, качеств, конечно, гораздо больше.

- Что интересного у вас случалось во время ваших гастролей в Америке?

- Однажды наш прокатчик, зная, что я очень уважаю и люблю творчество Майкла Джексона, сделала мне такой подарок. Мы сидели в лобби гостиницы, и она сказала, что приготовила для меня сюрприз. В отель зашёл человек, это был личный менеджер Майкла Джексона. В руках у него были какие-то свёртки. Меня представили ему. Он принёс рисунки Майкла, он хотел показать их мне. Это было незабываемо. На одном рисунке был изображён маленький мальчик в углу, с микрофоном в руке, и там была подпись «Не судите меня, вы не знаете, какое у меня было детство». На втором рисунке был гигантский ключ. Я не знаю, что он символизировал. Наверное, ключ, который открывает что-то в этот мир. Я тогда не думала об этом, я просто была в полном восторге от творчества Майкла.

Мы очень долго разговаривали с этим мужчиной. Он много рассказал про Майкла, показал редкие личные фотографии с ним, которые никто не видел. Я продолжаю любить Майкла Джексона, можно сказать, что я его фанат. Считаю, что это уникальный человек в мировой музыкальной культуре.

- В детстве у вас, наверное, вся комната была обклеена плакатами Джексона?

- Да, именно так, тогда, в начале 90-х, было очень сложно достать такие вещи, но у меня было заклеено всё. И я знала о Майкле практически всё, как мне казалось. Этот человек мотивировал многие поступки в моей жизни, то, что я уехала в Москву, чего пыталась добиться и добилась. Во многом это благодаря Майклу Джексону.

- Есть ли у вас в мире «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Раньше это была Черногория, мы там с детьми жили девять лет подряд. Когда дети были маленькие, мы находились там по 8-9 месяцев. От начала сезона до его закрытия. Когда дети пошли в школу, мы приезжали в Черногорию на летние каникулы. Мы очень любили это место, маленькую рыбацкую деревушку. О ней мало кто знает. Невероятно живописное! Мы очень подружились с местными жителями, их там немного. Мы стали все членами одной семьи. Настолько крепко вросли друг в друга. Черногорцы – очень близкие к нам по менталитету люди. У нас все праздники совпадают, они тоже православные. Если вы смотрели фильмы Кустурицы, это всё без преувеличения так и есть. Они настолько открытые, простые и естественные люди!

Я очень многих своих друзей туда приглашала, известных артистов, там перебывали многие. И что интересно – Черногория либо очень нравится, либо очень не нравится. Середины нет. Сейчас мы уже туда не ездим, дети растут, им хочется разнообразия. Но я всегда с теплотой вспоминаю эту черногорскую деревушку…

- Как вы относитесь к мезальянсам? Скажем, когда бедная юная особа выходит замуж за старого и богатого?

- Это сейчас сплошь и рядом. Я не могу судить этих людей, не имею на это права. Я скажу за себя. Для меня неприемлемо, когда ради какой-то корысти ты поступаешься своими принципами, продаёшь себя, становишься вещью в руках богатого человека. Я считаю, что семья должна быть основана, прежде всего, на любви. Без любви в этом мире нет ничего. Это истина. Надеюсь, что я никогда не предам свои же слова. С другой стороны, молодая девушка может полюбить пожилого человека. Тогда это совсем другая история.

- Как вы относитесь к знакомствам в интернете?

- Я никогда так не знакомилась. И не буду знакомиться, это мне не доступно в силу профессии, какого-то статуса. Но у меня есть много друзей, которые познакомились в интернете и прекрасно, счастливо живут вместе.