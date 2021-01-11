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Аргументы Недели Интервью 13+

Игра соблазнов Софи Марсо

, 22:26 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Игра соблазнов Софи Марсо
Софи Марсо, globallookpress.com, © Exclusivepix Media

Про парижанку Марсо говорят, что ее слава громче ее заслуг. В тринадцать лет дочка шофера и продавщицы пришла с подружкой на кастинг мелодрамы « Бум», а через год ее имя прогремело на всю Францию. Это потом уже была Анна Каренина и подружка Джеймса Бонда... Коллеги актрисы говорят, что на съемочной площадке нет человека более самоотверженного в работе и легкого в общении. А критики пишут, что у Софи не бывает неудачных партнеров, потому что в актрисе столько позитива и энергии, что с лихвой хватит на двоих. И все-таки за более чем тридцатилетнюю карьеру Софи громких работ у нее наберется меньше, чем пальцев на руках. Но актрису это совершенно не беспокоит: « Я обожаю картины, где присутствует игра соблазна, когда есть место для фантазии и недосказанности».

- Софи, говорят, что несмотря на вашу ангельскую внешность у вас довольно сильный характер...почти мужской. Вы согласны с такой характеристикой?

- Про мой характер нужно у коллег спросить. Они лучше знают меня. Я могу сказать о своем ощущении себя. Могу быть долго милой и кроткой, могу быть доброй к людям. Вообще, в моем характере есть бескорыстность к людям...Но иногда наступает момент, когда я себя останавливаю! Я говорю: « Стоп! Хватит с меня!» И вот тогда, возможно, проявляется мужской характер. Я бываю решительная, строгая, но не резкая. Все зависит от людей и ситуации. Мне все люди... И все нуждаемся в помощи! Нам сложно иногда найти правильные слова или верно оценить обстановку. Мне часто самой бывает сложно и трудно, и хочется получить помощь от людей, но увы... Почему-то люди считают меня сильной и ждут ОТ МЕНЯ помощи. Я привыкла к такой ситуации. Более того, мне нравится оказываться в ситуации, когда я помогаю другим.

- Похоже, что вы напрочь лишены эгоизма…

- Нет! Я считаю, что эгоизм прекрасен! Но только в том случае, когда он творческий.

- Софи, а что вам может причинить беспокойство?

- Ничегонеделание! Для меня просто ужасно расслабляться! Мне жаль тратить на это время. Хотя...Мне когда-то мой близкий друг сказал: « Скучать — гениальная вещь на свете!» Я долго думала над его словами... Скука дает полет для фантазий. А вот это, действительно, гениально! Но я же могу, например, изобретая новое блюдо немного помечтать или предаться фантазиям... Возможно, в моем характере много энергии и страха... Страха потерять эту энергию.

- Вы просто идеал романтической женщины!

- Я просто женщина. И мне очень нравится наблюдать за людьми. Мне важно все в человеке! Все! Какие у него глаза, руки, походка, одежда. Иногда мои друзья смеются: « Ты так смотришь на людей! Словно пытаешься их вывернуть на изнанку!» Вовсе нет! Помните, как говорил великий Фрейд о судьбе?

- У Зигмунда Фрейда целая теория о жизни и судьбе. Что именно?

- Анатомия — это судьба! Подумайте, как верно! Речь идет не о критерии красоты. Это совершенно неважно. Посмотрите, как двигаются люди! Как они смотрят на других людей! Движение и есть анатомия. Это, конечно, упрощенно, но правда в такой трактовке есть. Иногда я наблюдая за людьми начинаю их немного понимать…

Игра соблазнов Софи Марсо

 globallookpress.com, © Lionel / Steph / Fdc15

- И что вы для себя поняли?

- То, что женщина гораздо сильнее мужчин! Это они слабый пол, а не мы. И становимся сильнее. Я научилась восхищаться женщинами! Но это пришло ко мне недавно. Раньше я думала: « Какие потрясающие существа мужчины!» Нет! Женщины гораздо невероятнее!

- Софи, давайте поговорим о мужчинах?

- Давайте, если желаете!

- Когда вы знакомитесь с мужчиной, то не возникает ли у вам такая мысль: « У меня может получится с ним нечто большее, чем просто общение!»?

- Нет, я так не думаю...Сразу? Нет! Конечно, я смотрю на его лицо, руки, фигуру. Мне важно слышать его голос, но...Думаю, что первое — лицо! Я могу даже по фото определить степень нашей дальнейшей симпатии.

- Но как?

- Вот пример. С моим бывшем мужем Кристофером Ламбертом я познакомилась в журнале. Искала актеров для своего фильма «Пропавшая в Довиле» и на глаза мне попался один журнал, и я решила его полистать, посмотреть. Там и увидела Кристофа. Посмотрела на его лицо и подумала: «Он непременно должен играть в моем кино!» У него такой пронзительный взгляд! Даже мерцающий! Но мне в голову не пришло, что он станет моим спутником жизни. Но если честно, то такие мужчины, как Кристоф, могут сразу очаровать женщину. И я была одна из таких. А насчет его взгляда… Я потом только узнала, что у него очень плохое зрение.

Игра соблазнов Софи Марсо

- Мне кажется, что вы легко заводите романы с мужчинами в жизни и на съемочной площадке…

- Я просто иногда не сдерживаю свои чувства. Мне нравится игра соблазна...Это флирт, легкая недосказанность, интрига. Да, я завожу, как вы говорите, романы с партнерами. И совершенно не стыжусь этого. Такая жизнь нормальна для актрисы -женщины. Более того, я о своем прошлом немного рассказываю даже прессе. О нынешнем — табу!

- Тогда вопрос о красавце Гибсоне... тот, что Мэл…

- У нас игра — интервью. Вы понимаете меня, а я подыгрываю вам...Это прекрасно! Мэл очень интересный человек и мужчина, но он бедняга. У него постоянно сложные периоды в жизни. То он судится с матерью своего ребенка, то снимает потрясающий фильм, то живет, как затворник. А жизни нужно радоваться! Мне сложно жить в постоянных проблемах! Да, партнер он великолепный!

Игра соблазнов Софи Марсо

- Вы не скрываете свой возраст. Но вы осознаете, что великолепно выглядите? Вы просто прекрасны! В чем секрет?

- Спасибо. Приятно услышать такое от женщины. Все дело во сне. Да! Женщина должна много спать... в нашем возрасте (улыбается). И иметь на лице минимум косметике. Я не большой любитель косметики. Она мне даже мешает в обычной жизни, но для интервью, например, я привожу себя в порядок. А еще спорт. И сегодня я не думаю о своем весе. Но все это ничего не стоит, если нет здорового питания. Но я не диетолог,  и рассказывать об этом не хочу.

- Вы испытывали в жизни горькое разочарование от мужчин? Принято считать, что если женщина красива, то и счастлива.

- Глупость. Любая женщина испытывала в своей жизни разочарования. А чем отличаюсь я от остальных? Да, я испытывала разочарование и предательства. С близким мужчиной, которому доверяла. Когда ты ждешь любви от мужчины, надеешься на «вечную любовь», семью...Проходят годы, а тебе говорят, что «нас соединяет только творчество». И ты уходишь. Становишься жесткой. Но потом понимаешь, что это только урок. Ты его получила и иди с улыбкой дальше. И скажи просто спасибо!

- Благодарю.

Игра соблазнов Софи Марсо

 globallookpress.com, © Isabelle Vautier / Fdc

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