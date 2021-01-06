Актриса Виктория Лукина: «Хорошее место лагерем не назовут»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 января 2021, 13:17 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Виктория Лукина окончила театральный институт им. Щепкина. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Маргоша», «Универ», «Крем», «Робинзонка», «Терминал», «Думай, как женщина», «Два отца и два сына», «Штрафник», «Юристы», «Московский романс» и др.

- Вика, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Пятьдесят на пятьдесят: и помогает, и мешает. У меня был случай, когда я шла на утверждение на роль подруги главной героини, а актриса на эту роль была не такая яркая, как я. И меня не утвердили, сказав, что моя яркость затмевает главную героиню. Не переписывать же сценарий!

- Чем вам была интересна ваша первая главная роль в популярном сериале «Маргоша»?

- Это был большой проект. Три с половиной года длились съёмки, и он мне дал и опыт, и практику, и знакомство с людьми, и средства к существованию. Но дело не в деньгах. Просто после окончания Щепкинского театрального института я сразу оказалась в профессии. И это очень важно.

- Вы снимались в сериале «Робинзонка» - о выживании в глухом лесу. А сами могли бы выжить в подобных непредвиденных обстоятельствах? Есть у вас какие-то навыки для этого?

- Во-первых, я бы не пошла в глухой лес. Опыта выживания у меня никакого нет. Я даже в детстве в лагере не была. Не отправляли родители, они говорили, что хорошее место лагерем не назовут. Для меня Москва одно время была местом не то что выживания, моего роста, что ли. Я сама из достаточно закрытого военного городка, у нас там была устроена такая мини-Швейцария, всюду зелень. Образно говоря, листочек падал с дерева, солдаты его сразу подхватывали. Я росла в тепличных условиях. Так что походы в глухой лес – не моё. Хотя мне интересно бы было поучаствовать в передаче «Последний герой», побывать на каких-то необитаемых островах.

- Кстати, какое у вас было самое экзотическое путешествие? Есть в этом мире «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Я полетела с тремя подругами в Мексику. Мы взяли машину и двинулись в сторону пирамид. Ехать от Канкуна было 240 километров. Мы проезжали опасные деревеньки, где на улицах стояли мексиканцы с автоматами и провожали нас свирепыми, как нам казалось, взглядами. Под этими взглядами мы, словно загипнотизированные, двигались медленно и осторожно. Если бы эти суровые мачо нас как-то остановили, мы бы могли не вернуться на родину. Слава богу, всё обошлось без сомнительных приключений!

Что касается «райского уголка», то это Мальдивы. Я там была 9 раз. Мальдивы – рай из моих детских грёз. Я была очень мечтательной девочкой и спешила в детстве в свою кроватку, чтобы помечтать перед сном. Для меня это было самое сокровенное время, я представляла себе, что я в раю, что там птицы разговаривают и звери, растут всякие экзотические деревья и фрукты. И я одна в этом раю, и всё это для меня одной. И вот Мальдивы – это воплощение моих детских грёз. Я очень люблю туда возвращаться.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я играю в «Вишнёвом саде» со Станиславом Андреевичем Любшиным. Уже 9 лет. Он играет Фирса. Он тоже «щепкинский» актёр, учился параллельно с моими будущими педагогами. Станислав Андреевич – уникальный, мы с ним встречались и в кино, и в театре. Он человек старой закалки, всегда тебя поддержит, подскажет, направит. Любшин никогда не претендует на что-то лишнее. Он не требует для себя люкс-условий на площадке. Ведёт себя намного скромнее, чем некоторые молодые «звёзды».

- В фильме «Терминал» вы сыграли старшую медсестру. Обучались каким-то профессиональным навыкам?

- Я играла достаточно много медсестёр. Мама очень хотела, чтобы я пошла в медицинский институт. Может, она мечтала через меня воплотить свою детскую мечту стать врачом, не знаю. Я пошла своим путём. В общем, ничему я особенно не обучалась, чтобы сыграть медсестру. Только как делать правильно уколы. Конечно, если бы я играла, например, спортсменку, я бы должна была держать себя в определённой форме. Как, скажем, Кристина Асмус сыграла гимнастку, и сыграла великолепно, потому что сама была спортсменкой.

- Кстати, как стать такой же популярной, как Кристина Асмус?

- Звёзды должны сойтись…А если серьёзно, у нас много способных и талантливых актёров, просто они не попали в нужный час в нужное место, как говорится. Или их просто не заметили. Часто кастинг-директора говорят – да, прекрасный, талантливый артист, но нам нужны медийные лица. А как же без съёмок стать медийным лицом?! Дайте им раскрыться! В театре много великолепных актёров. У них там безумная занятость, поэтому не каждый способен найти в себе силы, чтобы ходить на пробы в ту или иную картину. А кастинг-директора, продюсеры и режиссёры сами не ищут талантливых актёров по театрам. Парадокс!

- Вас утвердили в проект «Кухня», но что-то пошло не так и вас не взяли. А ведь «Кухня» могла стать звёздной стартовой площадкой для вас! Что случилось?

- Меня просто «слили» с этого проекта. Я была утверждена самим режиссёром Дмитрием Дьяченко, у меня были очень серьёзные, в несколько этапов. Но в последний момент меня «отправили в отставку» в самый последний момент. Мне позвонили утром и позвали на читку сценария, а вечером позвонил мой агент и сказал, что сама не поймёт, в чём дело, но меня не вызывают на читку. Я так понимаю, что эту роль просто купили. Было больно и обидно, но я как-то это пережила.

- Актриса Софья Игнатова сказала мне в интервью, что ей много раз предлагали купить роль за 50 тысяч долларов. Вам, кстати, такое не предлагали?

- Когда я столкнулась с такой несправедливостью в «Кухне», мне один знакомый, состоятельный человек, сказал: «Ну, давай тогда тоже купим тебе роль!» Я категорически отказалась – ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах никто никогда не будет покупать мне роль. Либо я своим талантом этого добьюсь, либо ничего мне не надо. Потому что раз купишь – и дальше тебя сольют, как ненужный экспонат. Наш мир киношный на самом деле маленький, слухи очень быстро распространяются. Здесь ещё какой подвох. Купила ты один раз себе роль, и в следующий раз тебе будут предлагать только за деньги – и подороже!

- У вас была роль в картине «Думай, как женщина». Насколько мы всё-таки по-разному мыслим – мужчина и женщина?

- То, что мужчина и женщина с разных планет, – это факт. Мне кажется, мужчина никогда не сможет осознать и понять то, что чувствует женщина. И как она воспринимает этот мир. Наши гормоны, психофизическая эмоциональность – мужчина по-другому устроен, сложён, и он, если честно, даже на самую малость не чувствует, какой спектр эмоций у женщины, какой вулкан страстей в ней кипит.

- Вика, вы гламурная девушка?

- Я могу быть гламурной, но я могу быть и абсолютно простой, из народа. Вернее, так: я из народа, но могу быть гламурной. Я могу выйти в наше светское общество и быть на уровне, соответствовать этому обществу. У каждого свой гламур. Для меня это слово – пустышка. Для меня главное – чувство вкуса и стиля.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Сейчас не гоняюсь. Слава богу, прошёл тот период, когда по тусовкам бегала такая «Полиция моды» и выворачивала бирки, следила, кто во что одет. Какая это была бестактность! Я сейчас могу надеть какую-нибудь майку из обычного магазина, пиджак и всё это в сочетании с дорогой сумкой и туфлями из модного бутика. Или надеть изысканное платье с простыми кроссовками. Могу выйти в свет с дорогими часами на руке и абсолютно простым кольцом. Главное, чтобы вещь нравилась. Мне нравится – и вперёд!

- Однажды Алика Смехова сказала в интервью, что не воспринимает актёров в качестве мужчин. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Я так отвечу: я бы не хотела иметь в своём доме ещё одну женщину, которая так же любит крутиться перед зеркалом и требует большого внимания к себе. Я очень уважительно отношусь к актёрам-мужчинам, у меня среди них много друзей. Но хотела бы я себе мужа актёра? Нет.

- А какие качества вы цените в мужчинах?

- Ответственность, щедрость, причём не материальная, а эмоциональная, душевная, статность. Чтобы он был целостной личностью, чтобы с ним можно было обо всём поговорить – и об искусстве, и о политике, и о спорте. Пока я такого мужчину не встретила, поэтому я и одна.

- Как вы относитесь к мезальянсам?

- Самое главное в жизни – это любовь. Она двигает миром. Если у пары действительно искренние чувства друг к другу, а не злой умысел или некая корысть, то я только «за». И не важно, сколько кому лет.

- В картине «Московский романс» вы сыграли интернет-знакомую героя. Как вы относитесь к знакомству по интернету?

- Прекрасно отношусь. Знаете, у нас жизнь сейчас так перевернулась, что мы большую часть времени проводим в интернете. Из-за этого, по сути, появилось больше одиноких людей. Виртуальный мир заменил реальную жизнь. Хотелось бы больше выходить на улицу. Даже если люди познакомились в интернете, но выйдут и продолжат знакомство в реальности – это уже хорошо.