Актриса Елена Есенина: «Я не могу механически вызывать слёзы»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 декабря 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Елена Есенина родилась в Рязани. Окончила ГИТИС. Служит в театре Ленком. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Седьмая жертва», «Друг детства», «След», «САУ», спектаклям «Дона Флор и два её мужа», «Пять вечеров», «Сны господина де Мольера», «Юнона и Авось» и др.

- Елена, что за роль вы репетируете сейчас в Ленкоме?

- Спектакль «Вечный обманщик» ставит литовский режиссёр Дайнюс Казлаускас, у меня там роль Марианны. Репетиции очень необычные. Вообще репетировать с режиссёром из Европы – это интересный опыт, потому что у него немного другое видение всего происходящего на сцене. Казлаускас – очень эмоциональный не только режиссёр, но и артист. Мне кажется, он сам может сыграть все роли в спектакле. В «Вечном обманщике» не будет определённого времени. Это не будет время Мольера, но и современного тоже не будет. Также планируется мой ввод в спектакль «Ва -банк» на роль Юлии Тугиной.

- Кем был для вас Марк Анатольевич Захаров?

- Мне повезло репетировать последний спектакль Марка Анатольевича - «Капкан». Это был невероятный период в моей жизни, я рада, что успела, увидела Мастера в деле. Каждый день репетиций с Захаровым был днём учёбы и волшебства. Это даже нельзя назвать репетицией! В нашем Белом зале происходила магия. Марк Анатольевич всё подбирал по частям, по крупицам, одна фраза, одно замечание полностью меняло органику. Он был и остаётся для меня Великим Мастером.

- С кем из известных актёров Ленкома вам посчастливилось играть на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Александр Викторович Збруев, Виктор Викторович Раков, Дмитрий Анатольевич Певцов. Чему научилась? Збруев всегда подготовлен, очень организован, всегда знает, что делает, сосредоточенный. Он такой человек-стержень. Виктор Викторович Раков – великий импровизатор и шутник. Дмитрий Анатольевич Певцов подходит к репетициям очень ответственно, вплоть до формы одежды. Я всё время задаюсь вопросом, как эти люди накапливают в себе энергию? Сегодня всё отдают на репетициях, во время спектакля, а завтра с новыми силами выходят на сцену снова!

- Вы их всегда по имени-отчеству называете?

- Да, хотя некоторые просят называть их по имени, но я не могу. Не могу сказать Дмитрию Анатольевичу Певцову – «Дима».

- Красота помогает вам в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я никогда не считала себя особо красивой. У меня куча комплексов. Вот борьба со своими комплексами мне помогает. Есть объективно очень красивые женщины-актрисы.

- Например?

- Грейс Келли, Катрин Денёв… В общем, конечно, привлекательная внешность чаще помогает, чем мешает.

- Вы общительный человек?

- Да, я люблю общаться. Люблю встречаться, гостей принимать. У меня двое детей, и мы часто приглашаем к себе, и сами в гости ходим. Люблю людей, разговаривать по душам, узнавать что-то новое. Сейчас вообще странный период в жизни, который разделил общество на тех, кто испугались, закрылись, ограничили себя. Как у Бродского: «Не выходи из комнаты, не допускай ошибки…» И тех, кто не испугался пандемии. Наоборот хочет больше общаться. Вдруг откуда-то появились старые знакомые, которые сто лет не звонили, и предлагают встретиться за чашкой чая. Пандемия их подвигла на то, что им захотелось увидеть давних друзей…

- Чем вы занимались во время самоизоляции?

- Сначала я была с детьми у родителей в своём городе Рязани. Мы там пробыли месяца полтора. Я активно занималась спортом. Много читала, смотрела кинофильмы, наконец, у меня нашлось для этого время. Гуляла и занималась с детьми. А потом, летом, мы переехали на дачу в Подмосковье. Оборудовали её, купили очаг для розжига костра, детскую площадку, посадили цветы. Ко мне приезжали коллеги из разных театров. Мы вели долгие разговоры и пели под гитару.

- Вы упомянули Иосифа Бродского. Это ваш любимый поэт?

- Я люблю Бродского, ещё очень люблю Марину Цветаеву, Владимира Высоцкого, Веру Полозкову. Кстати, оказалось, что мы с Верой соседки, я часто вижу её на детской площадке. Мы с ней периодически общаемся.

- Вы читаете бумажные книги или электронные?

- Не получается у меня электронные книги читать. Я люблю с карандашиком, люблю уголочки загибать, хотя мама меня всегда за это ругает. Люблю перелистывать странички. Электронные – не воспринимаю.

- Насколько вы погружены в интернет? Есть ли у вас инстаграм?

- Инстаграм – вообще не моя платформа. Я пыталась как-то популяризировать своё творчество через инстаграм, но не получилось. Моя платформа – фэйсбук, там у меня есть своя аудитория, накопленная годами, которая ждёт моих прямых эфиров с новыми песнями и стихами, которые я пишу. Я пользуюсь соцсетями, сейчас без этого никак. Ты должен продвигать своё творчество так или иначе. Тем более, было время, когда я находилась практически под запретом на радио и телевидении…

- А почему, интересно?

- Из-за определённых конфликтов с продюсером. Меня не ставили ни на радио, ни на ТВ. Тогда ещё не было интернета, и было очень тяжело. Я писала, что называется, в стол.

- Ваш песенный проект идёт параллельно театральному?

- Да, он всегда шёл параллельно. Изначально на это в Ленкоме смотрели скептически. Вроде как эстрадная певица, а тут серьёзный театр. Но со временем всё изменилось. И мои приоритеты тоже. Настоящий артист, на мой взгляд, должен уметь и петь, и танцевать, владеть своим телом, в общем, быть в хорошей форме.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Ой, нет, что вы, какие бренды! Никогда не гонялась, всегда относилась к этому с иронией. Встречаясь в определённых компаниях с женщинами, которые любят это, следят за этим, я отхожу в сторону. Мне скучно говорить на подобные темы. Хотя в моём гардеробе есть некоторое количество брендовых вещей. Но я считаю, что они – наследство моей дочери, когда она вырастет.

- Вы явно не шопоголик?

- Я ненавижу ходить по магазинам. Быстро устаю. Но вынуждена это делать, потому что периодически нужно обновлять гардероб. К тому же я часто выступаю и веду различные мероприятия. Впрочем, сейчас я перешла на аренду одежды, есть такая услуга на рынке. Это более практично и удобно…Я шопоголик для двоих своих детей. Вот это я люблю, хорошие детские вещи - моя слабость.

- Вы когда-нибудь выполняли трюки самостоятельно?

- Наполовину. В одном сериале мне нужно было выпрыгнуть на скорости из автомобиля. Машина ехала с открытой дверью и там была я. Но прыгал, конечно, каскадёр … Вспомнила ещё одну интересную историю. На съёмках сериала нужно было нырять в холодное озеро. Его дно исследовали водолазы, убедились, что там нет никаких опасных предметов. Была ранняя весна, и мне нужно было достаточно долгое время провести в воде. Я настолько самоотверженно прыгнула в воду, что мой партнёр, у которого был дублёр, последовал моему примеру. Сцену сняли с полной достоверностью.

- Я смотрю, вы рисковый человек?

- Да, рисковый. Например, я несколько лет жила в других странах – во Франции, Испании. Переезд туда, где тебя никто не ждёт, это рисковый поступок?

- Безусловно!

- Нет ни друзей, ни связей, ты не знаешь языка. Я ушла из Ленкома, что тоже было рисковым шагом.

- А когда вы ушли из Ленкома?

- В 2015 году. Я уходила в никуда. Тяжёлый был период. И творческий, и личный.

- Чему вас научила жизнь в Европе?

- Очень многому. Я же начинала всё с нуля. С одной стороны, страшно, с другой – будто в холодное море. Сначала иголочки, а потом тепло становится. Много новых контактов у меня появилось именно в Испании. Например, там я познакомилась с основателем Фестиваля русского кино в Испании. Помогала в его проведении. На этот фестиваль приезжало много больших артистов из России, с которыми я тоже знакомилась. Некоторые мне потом помогали в чём-то, когда я вернулась на родину.

- А как вы вернулись в Ленком?

- Ещё когда я была в Испании, мне неожиданно позвонили из театра и сказали, что у них есть срочная необходимость быстрого ввода артистки в спектакль Константина Богомолова. Я же играла в этом спектакле до ухода из театра. Конечно, я согласилась, и каждый месяц стала прилетать в Москву на спектакль. А потом мы как-то плавно переехали в Россию с детьми. И у меня появились новые роли в Ленкоме.

- Как вы вызываете слёзы? Есть у вас технические приёмы?

- Это очень интимный вопрос. Я не могу механически вызывать слёзы. Те приёмы, которым учат в институте, мне не помогают. У меня есть свои определённые, сакральные вещи. Это обычные фразы, которые вызывают почему-то бурю эмоций во мне. Может быть, это перерождение моей души?

- Вы буддистка?

- Я не принадлежу, наверное, ни к какой религии. Я верю в энергию, в то, что ею можно управлять, можно на неё воздействовать. При этом я хожу в православную церковь. Я крещёная. И сына своего крестила, и дочь буду крестить. Мы - русские люди, русская история и культура основывается на православии. Детям нужна база. Потом они сделают свой выбор сами.

- Есть ли у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Есть, в Испании. Это город Эстепона, где цветут какие-то невероятные цветы, благоухающие. Был такой момент там, я сидела на террасе, соседская девочка играла на флейте. И цвели цветы, их аромат пьянил, эта флейта, шум моря…Мне показалось, что я в раю. И я подумала, что если мне Вселенная дала возможность пожить в таком месте, значит, я это чем-то заслужила?