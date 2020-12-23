Актриса Сара Окс: «Миром правят связи и деньги»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 декабря 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Сара Окс – актриса и певица. Зритель знает её по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Сыщик Самоваров», «Москва. Три вокзала», «Следаки», «Стервы», «Карпов», «Пятая стража», «Бессонница», «Законы улиц», «Светофор», «След», «Полицейский с Рублёвки» и др.

- Сара, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Она и не помогает и не мешает. Сейчас сферой кинобизнеса, красоты, музыки правят иные вещи: связи, контакты, деньги. Времена меняются, но люди и деньги – самое сильное оружие в борьбе за успех. Красота – нерабочий ресурс. Кому-то предлагают за роль в кино расплатиться постелью, но предлагают всем – и красивым, и страшным. Понятие красоты сейчас поменялось. Сейчас красивой может быть любая, даже, условно говоря, некрасивая. Многие из актрис, которых мы видим сейчас на экране, - это такие серые, линялые лица, которые при этом и играют плохо. Повторяю, важна не внешность, а то, как простроены у тебя коммуникации с продюсерами, режиссёрами, кастинг-директорами, агентами.

- Каким был ваш дебют в кино?

- Первая роль у меня была в сериале «Сыщик Самоваров». Я играла официантку. Не обошлось без курьёзов. Я так волновалась и переживала, что забыла текст, не знала, куда идти. Но волновалась я не потому, что забыла две строчки текста, а потому, что своего выхода в кадр пришлось ждать очень долго. Все сидели в ожидании в одной комнате – и актёры главных ролей, и второстепенных, и массовка. И тогда я поняла, что романтика актёрской деятельности сильно преувеличена, и этот момент ожидания немного отвернул меня от мира кино. Я не привыкла тратить время, просто ничего не делая. Ко всему прочему, моя роль была потом переозвучена Жанной Фриске?

- Почему именно Жанной Фриске?

- Это надо спросить режиссёра. Может, просто подвернулась под руку.

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Дмитрием Нагиевым в сериале «Два отца и два сына», с Александром Петровым в «Полицейском с Рублёвки», с Гошей Куценко. С кем-то были суперэпизодичные роли, с кем-то - более полновесные. Эти актёры меня приятно удивили умением профессионально решать вопросы, отсутствием пафоса. Некоторые другие артисты, которые из себя ничего не представляют, очень высоко себя ценят. Это проявляется в разных навороченных райдерах, общении свысока. Чем более востребован и талантлив актёр, тем меньше пафоса из него исходит и тем приятнее находиться с ним на одной площадке.

- А кто из западных актрис вам нравится?

- Шэрон Стоун – в её лучшие годы, в пору «Основного инстинкта». Николь Кидман – я восхищалась ей ещё в детстве. Анжелина Джоли, Шарлиз Терон. Кто-то нравится своей внешностью, кто-то умением перевоплощаться. Ещё меня привлекает Мэрилин Монро – как актрису я её не особо выделяю, но её образ, умение подать себя – это пример для многих актрис, которые пытаются сейчас найти свою индивидуальность.

- Какие жанры кино вам нравится смотреть? Как вы, например, относитесь к ужастикам?

- У меня есть целый список ужастиков, которые нужно посмотреть, но как-то я за психику свою боюсь, моя тонкая поэтическая душа может не выдержать этих спецэффектов. Мне сейчас вообще не хочется смотреть ни фильмы, ни спектакли. Я сейчас больше тяготею к музыке. Мне сложно заставить себя долго смотреть в одну точку, это должно быть что-то захватывающее, чтобы невозможно было отвести взгляд.

- Какие у вас есть страхи?

- Я боюсь высоты. Боюсь бедности. Я думаю, что мои страхи синхронизируются со страхами других людей, потому что все мы боимся одного и того же. Боимся быть нелюбимыми, боимся заболеть, умереть и ничего не успеть.

- Вы когда-нибудь выполняли самостоятельно трюки в кино?

- О, да! Я снималась в одном сериале в роли продавщицы ювелирного магазина. Мне хотелось показать, какая я крутая. По сюжету меня должна была перебросить через себя героиня, которая вознамерилась обокрасть магазин. В тот момент, когда я надеваю на неё браслет, она хватает меня за руку и перебрасывает через себя, и я падаю на маты, которые любезно разложили вокруг стола. Пришлось сделать несколько дублей. Естественно, за моё геройство мне никто ничего не доплачивал, и по большому счёту, если бы со мной что-то случилось, какая-то травма, мне пришлось бы самостоятельно решать свои проблемы. Я проявила смелость, но потом поняла, что это была несусветная глупость. Это были не те гонорары, ради которых стоило рисковать своим здоровьем.

- Какие у вас ещё были экстремальные случаи на съёмочной площадке?

- Я вам расскажу смешной случай, но тоже в каком-то смысле экстремальный… Ещё когда я не снималась в кино, я пробовала попасть на съёмки через массовки. Знакомилась с бригадирами, агентами, режиссёрами. И вот как-то я оказалась на съёмках фильма «Про любовь» с Фёдором Бондарчуком в главной роли. Помню, была сцена на кладбище. Мне обещали, что я буду в первых рядах, рядом с Фёдором Бондарчуком. Было холодно, мороз минус 20. Я надела шляпу, чтобы выделиться из толпы. Нас выстроили, я действительно стояла в первом ряду, рядом со звездой. Но режиссёру вдруг показалось, что это не тот план, и он развернул всех, и получилось, что я оказалась в последнем ряду. Облом! Я в шляпе, на морозе, за 700 рублей…Настоящий экстрим!

- Расскажите, как развивается ваша певческая карьера? Чего вы добились?

- Сначала я писала песни, потом стала их исполнять. Когда я приехала в Москву, я хваталась за разные проекты. Успела поработать с американскими продюсерами, выиграть на конкурсе Аллы Пугачёвой «Алла ищет таланты» и даже дойти до полуфинала «Евровидения» от России. Недавно мой фан-клуб «Сара-фан» получил премию «Лучший фан-клуб года». Сейчас я веду несколько прямых эфиров в разных соцсетях, приглашаю гостей и сама пою песни по заявкам наших зрителей. Ещё я пою в дуэте с Никитой Джигурдой, мы записали с ним новогоднюю песню «Бородатый злодей» и сняли на неё клип. Я организовываю какие-то благотворительные концерты. В общем, моя певческая деятельность очень разноплановая.

- Говорят, актрисы редко дружат между собой из-за конкуренции. Есть у вас подруги-актрисы?

- В понятие «дружба» каждый вкладывает что-то своё. Есть люди, их немного, которые мне интересны, приятны как личности. Среди них – актриса Екатерина Мадалинская. Недавно у неё была презентация её первой поэтической книги «Обнажёнка поэтической мысли». Не без гордости могу сказать, что я приложила к этому руку. В своё время Екатерина была у меня в прямом эфире, и она пела песни, которые ей заказывали. Ей пришлось выйти из зоны комфорта, потому что было много хейтеров, троллей, которые говорили что-то гадкое. Екатерина была к этому не очень готова, она не знала ещё таких форматов. Вечером она написала стихотворение, которое посвятила всем хейтерам, и выложила его в фэйсбук. С тех пор в Кате проснулся поэт. И поэт, на мой взгляд, дерзкий, потому что её слог смелый. Я выбрала пару её стихотворений, которые зачитала на презентации Катиной книги в ЦДЛ.

- Вы общаетесь до сих пор с друзьями детства?

- Пожалуй, у меня осталась пара друзей с университета. Университет – это тоже, можно сказать, детство. А вообще я сама себе хороший друг. Большое количество знакомых с лихвой компенсируют дружбу. Многие думают, что дружба – это костыль, на который нужно опереться, когда тебе плохо. А по факту – никто не обязан никому быть костылём, и лучше снизить эту планку ожиданий. И от друга, и от любимого человека. Чтобы не было потом так называемых предательств, уходов. Я предпочитаю дружить со своей головой. А люди потянутся. Я со всеми общаюсь на такой почтительной дистанции, стараясь быть в меру ресурсной и полезной.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- В первую очередь, я доверяю своей интуиции. И, видя на вешалке ту или иную вещь, я уже знаю, она моя или не моя. Будет ли она на мне хорошо сидеть, и для этого мне не обязательно её мерить. Конечно, я ценю качество. Когда я побывала в Италии, прошлась между рядами кожаных вещей, эти нереальные запахи, выделка кожи, я начала ценить качество аксессуаров. Я поняла, что ни один дерматин не сможет конкурировать с кожей. Я люблю, когда стежки ровные. Когда ты начинаешь жить в мире эстетики, в мире людей, которые делают качественные товары, ты начинаешь ценить качество во всех его проявлениях.

Что касается брендов, сейчас слово «бренд» - это минус из бюджета. То есть, ты по большому счёту платишь за воздух. У меня много вещей – дорогих, качественных. Но не известных широкой аудитории брендов. Вот у меня были джинсы Роберто Кавалли – лопнули. Вот тебе и Кавалли!

- Вы шопоголик?

- О да, я шопоголик! И я страдаю, если не могу купить себе какую-то вещь. Стараюсь не закупать товары тоннами, а хотя бы раз в неделю купить себе что-нибудь для души. Для женщины – это действительно терапия.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Конечно же, умение делиться своими благами и ресурсами. Всем нужно понять давным-давно, что мир принадлежит мужчинам. Как бы мы, женщины, не пытались конкурировать и соревноваться с мужчинами в их сильных качествах – добычливость, целеустремлённость, агрессия, напор – это мужские энергии. Женщина может взвалить на себя груз обязательств, но она страдает от этого. Мало кому это нравится. Поэтому этот мир – мужской. Все деньги у мужчин. Так пусть делятся!