Актриса Ольга Озоллапиня: о «Блокадном дневнике», «Психе» и своем счастье

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 декабря 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актриса Ольга Озоллапиня, фото из личного архива актрисы

Для молодой, но очень талантливой актрисы Ольги Озоллапини, к счастью, уходящий год был плодотворным и удачным. Фильм «Блокадный дневник», где так блистательно сыграла Ольга, назван лучшей картиной года в России: Гран-при 42-го ММКФ! Для молодой актрисы – это прекрасный старт! Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актрисой Ольгой Озоллапиней.

-Ольга, несомненно, но этот год для вас удачный. Интересные картины, победа на кинофестивале. Вы ощущаете в конце года радость?

-Для меня этот год был плодотворным. Я не могу сказать, что он принес мне неприятности. Конечно, то, что в мире царит коронавирус, увы, печально, но мы живем. Я в определенной степени даже благодарна этому году.

-Вы ожидали, что художественная лента «Блокадный дневник» займет высший приз на кинофестивале? И какие чувства вы испытали, когда узнали об этом?

-Когда получаешь призы, то это радостное событие. Спасибо. Но я даже не думала ни о каких наградах. Буквально незадолго до показа картины на кинофестивале, я попросила режиссера Андрея Зайцева показать мне полностью фильм… А когда посмотрела, то первые мои слова были: «А можно это никому не показывать?»

-Почему же?

-Все было не так просто: не совсем идеальный звук, другие нюансы. Я ощущала странные эмоции. Но получилось так, как получилось. Тема о блокаде Ленинграда – серьезная тема. Например, сценарий был написан больше десяти лет назад… И только вот сейчас воплотился. До начала съемок я практически ничего не знала о блокаде Ленинграда…

-Простите, как?

-В углубленном аспекте. Конечно, я знала о блокаде Ленинграда, но этого мало! Нужно понять, как жили, думали люди в тех условиях. И я начала изучать. Все шло не так просто. Материал сложный… психологически сложный. Думаю, что я справилась с ролью. Надеюсь…

-Вы прекрасно сыграли. А где проходили съемки?

-Мы работали и в Санкт-Петербурге и в Подмосковье.

-Оля, вы снимались в историческом сериале «Раскол». Сложная и неоднозначная тема – православие. Как вам работалось над этой картиной?

-Она у меня прошла, как эпизод. А вот сериал «Псих»… Было очень увлекательно работать. Какой же молодец Федор Бондарчук! Сумел найти главный акцент, показать «изнанку» человеческой жизни. Да и сценарий Паулины Андреевой очень хорош, необычен.

-Оля, скоро Рождество и Новый год. Как будете отмечать?

-Дома, в Москве. Я люблю получать подарки! Очень люблю. Время чудес и надежд. Всегда жду зимних праздников! И всем желаю, чтобы мечты сбылись! Надо верить и тогда все получится! С наступающими! Счастья!

-Благодарю.