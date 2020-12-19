Актриса Нина Нижерадзе: о идеальном мужчине, Олеге Табакове и компромиссе в браке

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 декабря 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актриса Нина Нижерадзе, Фото из личного архива актрисы

Всегда приятно беседовать с мудрой женщиной. Интересно. А, когда еще мудрая женщина и популярная актриса, то вдвойне. Меня лично всегда интересовало то, как сочетать «несочетаемые», на первый взгляд, вещи: крепкий брак, уютный дом и успешную карьеру. Народная артистка Украины Нина Георгиевна Нижерадзе поделилась «несочетаемым» с балтийским бюро «Аргументы Недели».

-Нина Георгиевна, это год многим принес проблемы, беды. Тяжелый год. Порой руки опускаются. Как вы пережили этот год?

-Конечно, год тяжелый, печальный. Если мы начнем опускать руки, то проблем прибавится. А это допустить просто нельзя! Очень горько, больно видеть, как твои коллеги «уходят»… С которыми дружили, общались, работали. Горько. Но такая судьба. У каждого из нас своя судьба. Мы все уйдем когда-нибудь… А вот что там, на небесах, нам сейчас неведомо. Но я верю в то, что там есть жизнь. Иная, но есть. Как я пережила год? Пережила. В творческом плане совсем неплохо: меня ввели в спектакль «Когда деревья были большими» на роль бабушки (Киевский национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки – прим. «АН»). Это роль, до своего ухода, играла Валерия Заклунная. Прекрасная роль, и, думаю, что «вписалась» я хорошо. Все получилось. Наша актерское дело – работать! Так нас учили.

-Нина Георгиевна, вы окончили ГИТИС, мастерская Олега Табакова. Какой в жизни был Олег Павлович?

-Разный! Это был первый курс для Олега Павловича. Первый курс студентов, которых он «набрал», как преподаватель. Мы были первыми и любимыми его детьми. Он к нам так и относился, как к своим детям. И журил нас, и жалел, и помогал. Помню хорошо, как из любой поездки он обязательно привозил нам подарки! Обязательно! Девочкам, например, колготки, а мальчикам, например, наборы для бритья… В те времена заграничная зубная паста, шампунь – круто! Баловал нас… Конечно, баловал. Могли запросто попросить денег: у студентов всегда с этим была напряженка. Подкармливал нас. Помню, у него на спинки стула висел пиджак, а в нем хорошие импортные сигареты… Так наши мальчишки вытаскивали из у него потихоньку, а Олег Павлович делал вид, что ничего не заметил. Его забота была… родительская. Но и спрашивал с нас. Да посмотрите сами, какую плеяду замечательных актеров он воспитал! Он учил нас думать, находить образы, высказывать открыто свое мнение. У нас была на курсе демократия. Мы все вопросы решали сообща. Замечательный человек, великий артист. Всегда вспоминаю Олега Павловича с благодарностью.

-Нина Георгиевна, вы много лет уже в браке с актером Виктором Сарайкиным («Контригра», «По законам военного времени», «Байки Митяя», «Мажор», «Нити судьбы», - «АН»). Сложно жить двум творческим людям вместе? Нет, например, соперничества?

Супруг Нины Нижерадзе Виктор Сарайкин в гриме

-Конечно, нет! Мы оба состоявшихся человека. Не просто даже муж и жена, а родные люди. Виктор – моя половинка, а я его. Это больше чем любовь – родство душ.

-И ссор не бывает?

-Бывают. А как же без них? Мы оба люди эмоциональные. Но сколько прожито вместе, сколько «пройдено дорог», испытаний. Все настолько нас сблизило, что роднее человека у меня нет.

-Нина Георгиевна, а как вам Виктор делал предложение? Помните?

-Да все произошло просто. Молодые, веселые, озорные были. Когда поженились, то у нас в «проекте» был уже сынок Матвей. Еще до свадьбы. Вот так и живем по сей день.

-А встать на одно колено, преподнести цветы и сделать предложение?

-Да прям! Дождешься от него! Не было этого. Но каждый момент своей жизни я чувствую его присутствие, заботу, уважение, любовь.

-Нина Георгиевна, а вы дома обсуждаете, например, новые роли? Советуетесь с мужем? Он интересуется вашим мнением?

-Конечно, мы высказываем друг другу свое мнение. Недавно посмотрела хороший сериал «Роман с детективом»… Там Виктор в двух сериях играл (каждая серия – своя история). Мне он очень понравился в этой роли. Я и так ему сказала. Да, мы можем обсуждать, но решать, что нам «делать» с ролью – будем сами. Никто не давит, не заставляет. Мы самодостаточные актеры и каждый из нас делает то, что считает нужным.

-Нина Георгиевна, вы снимались в детективе Татьяны Устиновой «Миф об идеальном мужчине». Какой он?

-Идеальный? Да, кто это знает? И есть ли он? И нужен ли женщине идеальный мужчина? Идеальный ли мужчина мой муж, например? Да, спрашивают журналисты и об этом… Я всегда отвечаю, что это не мой «тип мужчины». И что? А вот живем сколько лет! И лучшего мне не надо! Это мой мужчина!

-Благодарю.